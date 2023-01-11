Сотни единиц тяжелой техники армии США прибыли в Европу для размещения в Польше и Литве. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Сотни единиц военной тяжелой техники и американских транспортных средств прибыли в Нидерланды, откуда направятся в Восточную Европу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Американскую технику кораблями привезли в портовый город Флиссинген. Нидерландские военные помогут обеспечить транспортировку американской армейской бригады, прежде чем американские военные продолжат свой путь в Польшу и Литву.
В состав бригады входит 1275 единиц техники, в том числе много танков M1 Abrams, боевые машины пехоты Bradley и другой техники, которая будет переброшена автомобильным, железнодорожным и водным транспортом в Восточную Европу.
Эта бригада будет находиться на территории Польши и Литвы в течение шести месяцев.
Топ комментарии
+22 Yuri Sotnyk
показать весь комментарий11.01.2023 23:12
+19 Візор Гук
показать весь комментарий11.01.2023 23:25
+17 Oleg K 0ff374ed
показать весь комментарий11.01.2023 23:39
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Пожалуйста, подождите...
На них броня Чобхем, вона й досі засекречена і США цей секрет оберігають.
Штати з абрамсами роками носилися: якщо танк втрачали, то або евакуацію організовували, або визивали саперів та авіацію, щоб від танка і сліду не лишилося.
Не хочуть вони, щоб кацапи розбирали підбитий Абрамс, вивчаючи броню!
Своє або продали, або на брухт пустили, а тепер звинувачуємо країну, що знаходиться на тому боці атлантики в боягузстві?
Мовляв, не дають нам все і одразу, значить боягузи?
Це не їх війна і не їх проблеми.
Вони допомагають і це чудово.
Боягузи і зрадники, займалися «розведенням військ» та розмінуванням.
І вкажіть мені на пункт, який «порушили» США.
І саме США!
Чудова логіка!
Бомби так точно.
Самі віддали, дурню підписали, нема кого окрім саміх звинувачувати.
А через четверть века оказывается виноваты США - "сцикуны", как их здесь чуть выше назвал какой-то имбецил.
Думаю відповідь очевидна.
Вони втрачали техніку, але якщо це відбувалося, вони або евакуювали підбитий танк, або знищували вщент, завдяки авіації та саперам.
Тому ніхто інічого не знає про танки Абрамс і їх броню Чобхем!
А розводити популізм не потрібно.
І проблема в тому, що в Британії дуже мало Челенджерів: роту чи дві передадуть і все.
Максімум сруських технологій то Т62 чи буксована Армата на гужовій тязі
Питання реалізації у каZZапів не вирішено.
Що б не робили-аналоговнет достануть
І не треба вважати ворога ідіотом: у кацапів достатньо досить ******** зброї, навіть відносно ******* танки, Т-90, наприклад.
А ми можемо похвалитися лише якістю доріг, по яким ці Т-90 перли в Україну.
Щоб паскуди рашистськи голосніше завили!
Аніженізналі, ім гаваріли на ученія вєзут!
Але дають і то добре: навесні одній САУ всі раділи, та двом десяткам несамохідних гармат…
крапка над i
800 у військах, все інше на зберіганні.
Не розглядаєте ідею, що завод займався розконсервацією, комплектуванням, та модернізацією танків зі зберігання
Можете бути впевнені, що ЗСУ також мають великі втрати в бронетехніці!
Чи ви гадаєте, що кацапи воюють з мушкетами 19 сторічча та дульнозарядними гарматами?
Жодно з політики, виключно послиці, гогішвіллі та прес секрету ки …
Певен, що за три роки можна було багато чого зробити!