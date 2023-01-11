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Великобритания (4257) волонтеры (2544) ЧВК Вагнера (1281) Соледар (80)

Российские оккупанты заявили, что нашли тело одного пропавшего британского волонтера. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Вблизи Соледара Донецкой области 6 января исчезли двое волонтеров из Великобритании – Эндрю Бегшо и Кристофер Перри. Российские наемники из ЧВК "Вагнер" заявили, что нашли тело одного из двух британских волонтеров, ранее пропавших без вести.

Захватчики не указывают имя погибшего, но сообщают, что на его теле были обнаружены документы, принадлежавшие обоим мужчинам, сообщает Цензор.НЕТ.

"8 января на горячую линию "Спроси Вагнер" пришел запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Великобритании - Andrew Bagshaw и Christopher Parry. Сегодня тело одного из них найдено, при нем обнаружены документы на обоих британцев", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты заявили, что нашли тело одного пропавшего британского волонтера 01

Российские оккупанты заявили, что нашли тело одного пропавшего британского волонтера 02

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Российские оккупанты заявили, что нашли тело одного пропавшего британского волонтера 03

Напомним, что 7 января около 17:15 в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение об исчезновении двух волонтеров - граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет. По этому факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (пропавшие без вести).
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Топ комментарии
+46
Вони ж їх і вбили. Дуже шкода героїв. Британія, прийміть співчуття.. ми будемо пам'ятати ваших синів
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11.01.2023 23:22
+25
покажите это нашим ублюдкам с куршавеля или монако! суркисам с портновыми. хотя до них все равно ничего не дойдет.
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11.01.2023 23:31
+14
Шкода.
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11.01.2023 23:22
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Шкода.
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11.01.2023 23:22 Ответить
Вони ж їх і вбили. Дуже шкода героїв. Британія, прийміть співчуття.. ми будемо пам'ятати ваших синів
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11.01.2023 23:22 Ответить
покажите это нашим ублюдкам с куршавеля или монако! суркисам с портновыми. хотя до них все равно ничего не дойдет.
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11.01.2023 23:31 Ответить
https://youtube.com/shorts/4O7Zpit7aiw?feature=share...

Соледар окружить невозможно говорит украинский военный и объясняет почему...
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11.01.2023 23:38 Ответить
Сьогодні тіло одного з них знайдено, при ньому виявлено документи на обох британців. Походу рашистское ДРГ в плен взяли. А второго походу запытали и спрятали чтобы никто не узнал
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11.01.2023 23:48 Ответить
Тепер треба щоб у Британії "зникло" а потім "знайшлось" по кускам пару мокшанських урапатріотів...
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12.01.2023 00:03 Ответить
Краще за одного британця 1 000 кацапів - це ближче до істини
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12.01.2023 00:52 Ответить
""
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12.01.2023 01:07 Ответить
Е нє, так не пойдьот....це ж тепер реліквія, для мене....Такі патрони нізя тратить Таке не забувається
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12.01.2023 01:13 Ответить
Я маю на увазі цього корсара
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12.01.2023 01:14 Ответить
Можливо я не правий, але не розумію сенсу пропускати практично на 0 волонтерів. Особливо іноземців.
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12.01.2023 00:10 Ответить
А хто ж буде ждунам харчі доставляти?
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12.01.2023 00:20 Ответить
вони їх і здали, бо на всєх ращітано нє бьіло(((
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12.01.2023 09:20 Ответить
от саме тому і не потрібно пропускати, а доставку "ждунам" можна організувати трішки по іншому.
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12.01.2023 11:25 Ответить
Кацапи фіноугри ординські, п**ораси формені
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12.01.2023 00:51 Ответить
А как спрашивается они сами там оказались. Там что проходной двор.
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12.01.2023 03:57 Ответить
Ты точно в сознании ?
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12.01.2023 09:15 Ответить
Za gumanitarku i razdelali. Kak i dobytsha s Malaiziiskogo reisa prodavali na vostoke.... Verit zekam-muzykantam ne stoit.
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12.01.2023 08:37 Ответить
"Народ донбаса" після збиття боїнгу тягнув речі загиблих на тому полі.
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13.01.2023 02:07 Ответить
Шкода. Гарні хлопці!!! Дякуємо за допомогу! Герої! Повага та пошана їм!(((((
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13.01.2023 07:38 Ответить
 
 