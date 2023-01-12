Часть российской Белгородской области обесточена из-за падения дрона на ЛЭП, - соцсети. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
В Белгородской области (Российская Федерация) произошло обесточивание части региона из-за повреждения высоковольтных проводов якобы из-за падения беспилотника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные телеграм-каналы.
Инцидент произошел в среду, 11 января, поздно вечером, в поселке Северный.
"Что-то задело высоковольтные провода в Северном. Передают, что летательный аппарат упал на провода", - пишет "Белгородский осведомитель".
Позже стало известно, что вспышка и частичное отключение света произошло из-за беспилотника, который задел провода ЛЭП.
"Читатели из поселка Северный сообщают о том, что примерно в 23:15 произошла яркая вспышка в небе, после чего отключился свет. До этого был слышен длительный гул", - говорится в публикации.
По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Впоследствии жители Северного рассказали, что электроснабжение уже возобновлено.
Также пользователи телеграм-канала отмечают, что, вероятно, это новый дрон ВС РФ Орион. На третьем фото, возможно, ракета КАБ-20, которую способен переносить Орион.
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Усілися Дістали пляшку Випили Українська їсть та салом закушує, а кацапська все чарку за чаркою в себе кидає - "чтоб лучше вставила"!
Посиділи Кацапська почала хилиться та засинать Українська каже:
- Ой! Щось тебе, сестричко, "розвезло кріпко" Давай я тебе додому доведу Ти де живеш?
- В Белгар-ик-раде...
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