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дроны (2111) Белгород (288)

Часть российской Белгородской области обесточена из-за падения дрона на ЛЭП, - соцсети. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

В Белгородской области (Российская Федерация) произошло обесточивание части региона из-за повреждения высоковольтных проводов якобы из-за падения беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные телеграм-каналы.

Инцидент произошел в среду, 11 января, поздно вечером, в поселке Северный.

"Что-то задело высоковольтные провода в Северном. Передают, что летательный аппарат упал на провода", - пишет "Белгородский осведомитель".

Позже стало известно, что вспышка и частичное отключение света произошло из-за беспилотника, который задел провода ЛЭП.

"Читатели из поселка Северный сообщают о том, что примерно в 23:15 произошла яркая вспышка в небе, после чего отключился свет. До этого был слышен длительный гул", - говорится в публикации.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Впоследствии жители Северного рассказали, что электроснабжение уже возобновлено.

Часть российской Белгородской области обесточена из-за падения дрона на ЛЭП, - соцсети 01
Часть российской Белгородской области обесточена из-за падения дрона на ЛЭП, - соцсети 02
Часть российской Белгородской области обесточена из-за падения дрона на ЛЭП, - соцсети 03

Также пользователи телеграм-канала отмечают, что, вероятно, это новый дрон ВС РФ Орион. На третьем фото, возможно, ракета КАБ-20, которую способен переносить Орион.
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Топ комментарии
+15
Скрєпнєнько. До нас летів і заблукав.
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12.01.2023 00:17
+15
Если летел и зацепил, то это их рукожопы запускали! Молодцы
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12.01.2023 00:22
+14
Кацапи проводять на рашці практичні навчання по руйнування енергосистеми, тоді бажаю і далі таких результативних влучань)
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12.01.2023 00:18
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Долітались.
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12.01.2023 00:15 Ответить
наверное Стриж "сбили"
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12.01.2023 04:29 Ответить
Скрєпнєнько. До нас летів і заблукав.
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12.01.2023 00:17 Ответить
Кацапи проводять на рашці практичні навчання по руйнування енергосистеми, тоді бажаю і далі таких результативних влучань)
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12.01.2023 00:18 Ответить
Если летел и зацепил, то это их рукожопы запускали! Молодцы
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12.01.2023 00:22 Ответить
там завжди щось падає без допомоги рук...
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12.01.2023 00:27 Ответить
Шахєд (пробачте, Гєрань) - це "вісник". Він приніс вісті про знеструмлення та темряву.
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12.01.2023 00:27 Ответить
Та ти шо?!
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12.01.2023 00:27 Ответить
Это русскай аналог байрактара, с двумя управляемыми бомбами на борту
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12.01.2023 03:23 Ответить
Гарна ідея. Ми теж так можемо - дешево і сердито.
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12.01.2023 00:40 Ответить
Летів дрон кацапський на Харків , але потім передумав
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12.01.2023 00:40 Ответить
Dobre, ale zamalo !!!!
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12.01.2023 00:42 Ответить
Слідуючій шехід на якійсь супермаркет, а наступний в лікарню з недобитими орками. БНР має сповна отримати всі радості війни.
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12.01.2023 00:48 Ответить
У Бєлгородській області (Російська Федерація) сталося знеструмлення частини регіону через пошкодження високовольтних проводів нібито через падіння беспілотника Джерело: https://censor.net/ua/p3392740
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12.01.2023 00:48 Ответить
Дрон не захотел выполнять преступный приказ рашистов и устроил саботаж.
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12.01.2023 01:16 Ответить
Кацапи клоуни
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12.01.2023 02:51 Ответить
Білгородські земли історично були українськими. ТОМУ орда постіно там все рушить і раняе ракети
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12.01.2023 02:51 Ответить
Зустрічаються у повітрі дві ракети - українська і російська
- О! Привет, "родственница"!
- Привіт, привіт...
- Слушай а давай пагаварим за мир между нашими народами? Мы же, всё-таки, немного родня!
- Ну давай...
Усілися Дістали пляшку Випили Українська їсть та салом закушує, а кацапська все чарку за чаркою в себе кидає - "чтоб лучше вставила"!
Посиділи Кацапська почала хилиться та засинать Українська каже:
- Ой! Щось тебе, сестричко, "розвезло кріпко" Давай я тебе додому доведу Ти де живеш?
- В Белгар-ик-раде...
- Ну тоді полетіли...
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12.01.2023 06:46 Ответить
Сами запустили, сами уронили, сами свет отрубили, русские дроны эффективны втройне, аналогавнет
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12.01.2023 03:25 Ответить
Оріон в руках дебілов-Белгородщина без світла
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12.01.2023 05:48 Ответить
С таких новостей должно начинается каждое утро
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12.01.2023 06:43 Ответить
Так а чий же був дрон?
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15.01.2023 12:11 Ответить
 
 