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Обнаружен обломок ракеты, которой военные РФ ночью атаковали Запорожье. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Запорожье обнаружили обломок вражеской ракеты, которой оккупанты атаковали город.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"В результате ночной ракетной атаки врага в одном из районов Запорожья повреждения получили частные жилые дома и объекты инфраструктуры. Объем ущерба устанавливается, на месте работают все экстренные службы.

По предварительным данным, все люди целые", - говорится в сообщении.

Сообщается, что также обнаружен обломок вражеской ракеты.

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Обнаружен обломок ракеты, которой военные РФ ночью атаковали Запорожье 01
Обнаружен обломок ракеты, которой военные РФ ночью атаковали Запорожье 02
Обнаружен обломок ракеты, которой военные РФ ночью атаковали Запорожье 03
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