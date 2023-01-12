Обнаружен обломок ракеты, которой военные РФ ночью атаковали Запорожье. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Запорожье обнаружили обломок вражеской ракеты, которой оккупанты атаковали город.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"В результате ночной ракетной атаки врага в одном из районов Запорожья повреждения получили частные жилые дома и объекты инфраструктуры. Объем ущерба устанавливается, на месте работают все экстренные службы.
По предварительным данным, все люди целые", - говорится в сообщении.
Сообщается, что также обнаружен обломок вражеской ракеты.
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