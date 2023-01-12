Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду на Днепропетровщине, повреждены частные дома. ФОТО

Россияне в очередной раз нанесли удар по Никопольщине из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Никопольщину снова обстреливали… Россияне в очередной раз нанесли удар по ночному району из тяжелой артиллерии.

Под огонь попала Марганецкая громада. На ее территорию прилетели около десятка вражеских снарядов. Люди целы.

Разрушены несколько частных домов и хозяйственных построек. Масштабы нанесенного ущерба еще выясняются", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в других районах ночь прошла без тревог и чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно.

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