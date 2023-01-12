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Агент РФ, разведывавший позиции украинского ПВО, задержан в Черкасской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Контрразведка СБУ разоблачила еще одного агента ФСБ во время спецоперации в Черкасской области. Злоумышленником оказался работник медицинского учреждения, которого в начале полномасштабного вторжения завербовал представитель российской спецслужбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что мужчина объезжал территорию региона и собирал информацию о базировании и перемещении подразделений Сил обороны. В первую очередь, он пытался выявить боевые позиции системы противовоздушной обороны и места дислокации тренировочных центров сухопутных войск ВСУ.

"Также он передавал оккупантам координаты украинских блокпостов и административных зданий правоохранительных органов на территории областного центра. Кроме этого "отчитывался" в ФСБ по поводу локаций местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Разведывательная информация потребовалась врагу для подготовки серии ракетных ударов по региону", - говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан на попытке передачи агрессору закрытых сведений об украинских объектах.

"По данным следствия, предатель передавал разведданные своему российскому куратору через анонимный телеграм-канал в виде отметок на электронных картах и фотоматериалов. Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители изъяли мобильный телефон и планшет с доказательствами законспирированной переписки с ФСБ. Также у фигуранта обнаружен паспорт образца бывшего СССР и прокремлевскую символику", - добавили в Службе безопасности.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, без права внесения залога.

Смотрите: Ночью в Черкасской области работала ПВО, - ОВА

Агент РФ, разведывавший позиции украинского ПВО, задержан в Черкасской области, - СБУ 01
Агент РФ, разведывавший позиции украинского ПВО, задержан в Черкасской области, - СБУ 02
Агент РФ, разведывавший позиции украинского ПВО, задержан в Черкасской области, - СБУ 03
Агент РФ, разведывавший позиции украинского ПВО, задержан в Черкасской области, - СБУ 04
Агент РФ, разведывавший позиции украинского ПВО, задержан в Черкасской области, - СБУ 05
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Топ комментарии
+8
на гіляку заппроданця !!!
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12.01.2023 09:36
+3
это то что я говорил, кто то наводит ракеты, а мне они стреляют по советским картам. Чушь собачья советские карты не точные. ракеты тоже не точные, и они не знают попали или нет. По поводу гiлляки не согласен есть швабра.
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12.01.2023 09:47
+1
Г*ндон (ОЙ)баний...
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12.01.2023 09:58
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на гіляку заппроданця !!!
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12.01.2023 09:36 Ответить
это то что я говорил, кто то наводит ракеты, а мне они стреляют по советским картам. Чушь собачья советские карты не точные. ракеты тоже не точные, и они не знают попали или нет. По поводу гiлляки не согласен есть швабра.
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12.01.2023 09:47 Ответить
Швабра.Ви естет.
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12.01.2023 09:50 Ответить
Нет, просто я логичен - кто за скрепы тому скрепы в зад.
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12.01.2023 10:01 Ответить
Якщо читаю, як доказ злочину - " Також у фігуранта виявлено паспорт зразка колишнього срср і прокремлівську символіку" - відразу розумію, що це більше схоже на СБУ-шну підставу для імітації кипучої діяльності...
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12.01.2023 09:53 Ответить
Г*ндон (ОЙ)баний...
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12.01.2023 09:58 Ответить
чет я не увидел как его ****...т ногами
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12.01.2023 10:13 Ответить
- Лучьшее конечно фпереді...
""
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12.01.2023 10:40 Ответить
Окувалдить его публично.
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12.01.2023 10:19 Ответить
Ну присудять йому термін.Ну відсидить ця мерзота і що?Все вільний?А людей,які загинули чи загинуть, від таких як він, ХТО ПОВЕРНЕ? Вже давно прийшов час повернути смертну кару за такі дії.
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12.01.2023 10:52 Ответить
 
 