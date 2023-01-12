РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15463 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
5 784 7
война (46847) Мариуполь (5562) снос (139) Андрющенко Петр (526)

Оккупанты окончательно разрушили исторический "Дом с часами" в Мариуполе, - Андрющенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

"Дом с часами", который является историческим памятником, где располагалась мастерская мирового гения монументального искусства Арнаутова, - снесен.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"С начала демонтажа оккупанты вопили, что это не снос, а реконструкция. Вот она - реконструкция от оккупантов. В ноль. В труху. Так экскаваторами после бомб уничтожают всю настоящую историю Мариуполя", - написал Андрющенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Драмтеатра в Мариуполе больше нет, рашисты сравняли его с землей, - Лубинец. ВИДЕО

Оккупанты окончательно разрушили исторический Дом с часами в Мариуполе, - Андрющенко 01

"Фото еще вчера. И фото сегодня", - добавил Андрющенко.

Оккупанты окончательно разрушили исторический Дом с часами в Мариуполе, - Андрющенко 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всё равно часы показывали московское время.
показать весь комментарий
12.01.2023 10:07 Ответить
Ось звідки такі недоразвинуті як ти беруться?
показать весь комментарий
12.01.2023 14:05 Ответить
А що він не правильно написав.
Більша половина, як що не 3/4, чекали кацапів. І тепер із за них що, голову попелом посипають. Всі пам'ятають, як вони, ждуни маріупольські пригали під БМПхлопців із 72бригади в 2014 році
показать весь комментарий
12.01.2023 15:36 Ответить
так, рівень лайна на Донбасі вище ніж в середньому , але звідки інфа про 3/4? Хто рахував? тож не заганяй!
показать весь комментарий
12.01.2023 17:46 Ответить
Будівлю шкода. Загалом в Україні не так багато пам'яток архітектури. Те що є- розсипається або занехаєне, чекає руйнації і там побудують черговий Макдак, щоб потім їздити в Європу і дивитись на ті самі старі будівлі...
показать весь комментарий
12.01.2023 10:32 Ответить
Ждуни цього хотiли....На жаль
показать весь комментарий
12.01.2023 10:46 Ответить
А чого ще чикати від кацапсин?
показать весь комментарий
12.01.2023 11:55 Ответить
 
 