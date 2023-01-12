Очередную сторонницу "русского мира" арестовали на Прикарпатье. ФОТОрепортаж

На Прикарпатье арестовали сторонницу "русского мира". Женщина оправдывала вооруженную агрессию и пропагандировала оккупацию Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

По данным следствия, с апреля 2022 года жительница Прикарпатья через собственные аккаунты в запрещенной соцсети распространяла материалы с поддержкой вооруженной агрессии РФ против Украины и оправдывала оккупантов.

"Подозреваемая распространяла призывы о прекращении существования Украины как самостоятельного государства, а также размещала пропагандистские видео из захваченных городов как из "освобожденных городов", - говорится в сообщении.

Женщину задержено и сообщено о подозрении. Ей инкриминируют поддержку действий оккупантов и призывов к свержению конституционного строя в Украине, распространение материалов с оправданием и признанием правомерной вооруженной агрессии РФ (ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). Также избрана мера пресечения - содержание под стражей.

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