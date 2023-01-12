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Очередную сторонницу "русского мира" арестовали на Прикарпатье. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

На Прикарпатье арестовали сторонницу "русского мира". Женщина оправдывала вооруженную агрессию и пропагандировала оккупацию Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

По данным следствия, с апреля 2022 года жительница Прикарпатья через собственные аккаунты в запрещенной соцсети распространяла материалы с поддержкой вооруженной агрессии РФ против Украины и оправдывала оккупантов.

"Подозреваемая распространяла призывы о прекращении существования Украины как самостоятельного государства, а также размещала пропагандистские видео из захваченных городов как из "освобожденных городов", - говорится в сообщении.

Женщину задержено и сообщено о подозрении. Ей инкриминируют поддержку действий оккупантов и призывов к свержению конституционного строя в Украине, распространение материалов с оправданием и признанием правомерной вооруженной агрессии РФ (ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). Также избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Также читайте: Бывшего правоохранителя из Волчанска, который передавал оккупантам информацию об украинских патриотах, будут судить по госизмене

Очередную сторонницу русского мира арестовали на Прикарпатье 01
Очередную сторонницу русского мира арестовали на Прикарпатье 02
Очередную сторонницу русского мира арестовали на Прикарпатье 03
Очередную сторонницу русского мира арестовали на Прикарпатье 04
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Топ комментарии
+13
з квітня 2022 року жителька Прикарпаття Джерело: https://censor.net/ua/p3392795
**********
"Бєженка", очевидно. Бо до квітня вона Прикарпаття й не бачила.
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12.01.2023 10:26
+9
Прикарпаття - іванофранківщина, частина львівщини та трошки тернопільщини. А такої мерзоти тут є, нажаль, але то все "бєжєнки". Тут їх утримують, годують, а вінавати біндєровци. Зустрічав таких, тупа, впорота мерзота. Невиліковно в них то.
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12.01.2023 10:50
+8
У цієї дурепи одна звилина-яка сто відсотків не в голові...
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12.01.2023 10:18
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У цієї дурепи одна звилина-яка сто відсотків не в голові...
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12.01.2023 10:18 Ответить
ДА НЕТ НА ЗАКАРПАТЬЕ ТАМ ТАКИХ 80% руссины мадьяры вот проблема Закарпатья...
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12.01.2023 10:42 Ответить
Прикарпаття - іванофранківщина, частина львівщини та трошки тернопільщини. А такої мерзоти тут є, нажаль, але то все "бєжєнки". Тут їх утримують, годують, а вінавати біндєровци. Зустрічав таких, тупа, впорота мерзота. Невиліковно в них то.
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12.01.2023 10:50 Ответить
Заходжу в мігр.службу з дружиною в Кременчуці продовжити паспорт, 12.03.2022, черга, поголовно даунбас. Це треба було чути - а чого вот ето, а зачем, а когда, а почему, всі претензійники, вони обіжені відітє лі, давайте бистрее...фу плять..їм увесь світ щось винен
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12.01.2023 11:21 Ответить
з квітня 2022 року жителька Прикарпаття Джерело: https://censor.net/ua/p3392795
**********
"Бєженка", очевидно. Бо до квітня вона Прикарпаття й не бачила.
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12.01.2023 10:26 Ответить
може і бачила,тому що на великий подив навіть після агресії расіюшки прихильників расєянського міра тут ще можна найти,і є серед них і місцеві,на моїй памяті це ті котрі щиро вірили ще Януковичу і ходили за нього голосувати,і такі кадри находяться також
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12.01.2023 10:36 Ответить
та неправда це все, навіть в телеграм каналі до цієї новини пишуть що це місцева мешканка, гівно серед людей є всюди, і ідеалівзувати когось тупо
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12.01.2023 10:40 Ответить
Не звертайте уваги. То мабудь шанувальник фаріон.
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12.01.2023 10:40 Ответить
Країна то єдина. Але завезених кацапів найбільше саме на сході та півдні.
Погляньте, - це тільки уродженці Мордора. А скільки личинок вони тут наплодили?

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12.01.2023 10:54 Ответить
Канешна пуцин не просто так напав, а тому, що він не фашист, а бєндєровци - фошизди. Іипляки - фошизди. І прибалти - фошизди. В обороні. Тому ф не напалають. А пуцин - він поти фошиздів. Ну він же не винен, що асі навкруги - фошизди. Крім нього. Нє? Така логіка характерна для клінічних ідіотів. Але клінічні ідіоти не сидять у соцмережах. Вони сидять у Нірвані. Або у психушці. Тому ця дама - не ідіотка, а зрадниця. Здавалося б елементарна річ - не подобаються іошизди - їхай на болотА. До скрєп. Так ні, їде на Західну Україну. Висновок тут однозначний - для підривної діяльності. І це точно не корінна галичанка. Це або внучка енкаведиста, аб "бєжєнка с бамбаса".
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12.01.2023 10:34 Ответить
З цього шматка лайна навіть добрива гарного не вийде...
Таке треба вішати на короткому кінці шлакбауму як противажіль - максимум де воно може стати у пригоді...
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12.01.2023 10:37 Ответить
Заставить суку выкапать 100 краївок.
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12.01.2023 10:38 Ответить
Важлива і необхідна робота у СБУ - читати лайно у вконтактє і вишукувати там корисних ідіотів, однак чому немає питань до дємченка, татарова, портнова, шлюхрича, бойка, бужанського, трухіна, добкіна, королевської, лєнки бондарєнко та ін які на всю країну пропагували рашизм?! Чи єто другоє - друзів пріZедєнта неможна саджати?!
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12.01.2023 10:38 Ответить
Кілька днів мав тут, на Цензорі розмову з такою мерзотою на рахунок Мавіків, які більше трьох місяців уряд блокував, щоб волонтери або ліцензію купували, або щоб по шанцях бігали і гарантійні листи збирали. Впорота тупа мерзота, по-іншому не скажеш. Ну порядок в них такий, люди на передку гинуть через то, а воно тупо твердить, що то порядок імпорту в них такий і Федоров колись там листа написав, щоб ті Мавіки кацапам не продавали. Саботаж 100%, а воно ж в уряді сидить...
https://censor.net/ua/comments/locate/8/3391840/79649091
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12.01.2023 10:58 Ответить
https://censor.net/ua/comments/locate/8/3391840/79649091
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12.01.2023 10:59 Ответить
одно другому не мешает. Среди населения таких в разы больше, вот и часто их выявляют.
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12.01.2023 11:16 Ответить
Ця війна очистить всю Україну від такої мразі!!! Сподіваюся що процентів на 99, все одно залишаться кілька тихо упоротих, які не будуть себе офіширувати!!!!
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12.01.2023 11:25 Ответить
Я з Ів.-Фр., це типова совкодрочерка, русофілка а тепер путіносмокталка. Може з військового містечка, більшість не поїхала в раху, залишились тут жирувати. При совку вони так і нагло говорили в очі "ми вас завоевали". Само убоге і ліниве, на фото розетка совєцка розбита а стіни олійною фарбою мальовані. Те що з 22 року, це вони відчули впевненість що Путін ввьол т за неделю будуть во Львове. Вони ще до Херсона хорохолились, тепер заткнули язики в сраку, навіть переміщені з Донбасу вже лагіднішими робляться, кострубато але переходять на українську. Так що вірте і помагайте зсу, ніякі бубачкі і заслуги ситуейшен не змінять на краще
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12.01.2023 11:37 Ответить
Україні треба влаштувати фільтраційні табори. Чисті і комфортні табори з проживанням і «фільтрувати» там рашистських гидот. Скільки цих зомбованих мерзот переїхало в Галичину!?
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12.01.2023 11:37 Ответить
Приїхали зазомбовані, тепер потрохи роззомбовуються. Хто покуштував шоколаду більше не буде вихваляти що гімно краще
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12.01.2023 11:55 Ответить
потрохи... Маєте конкретний приклад чи режим адвоката включили? Згідно моїх спостережень, люди залишились людьми, а скацаплене бидло, натягнуло овечу шкуру та сре де може.
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12.01.2023 12:40 Ответить
поймали еще одну ******** ************....................
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12.01.2023 12:08 Ответить
Всех беженцев надо фильтровать. Иначе прилёты будут точными.
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12.01.2023 12:26 Ответить
Перевелись в Західній Україні наші хлопці. Вони то знали що з такими робити. Раніше таким шльондрам ставало дуже стидно і вони кінчали з собою.
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15.01.2023 06:21 Ответить
Розділяй і володарюй!
А в **********, перемішуй і володарюй!
От ,,русскомірская зараза,, із Лугандонії і розповзлась по всій Україні, а Влада імпотентна, боротьби і виховання ніякої і ніякого!
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17.01.2023 12:51 Ответить
 
 