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"Вагнеровец", забивший до смерти свою мать, погиб на войне против Украины, - росСМИ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В российском Серове простились с 46-летним Сергеем Молодцовым, погибшим на войне против Украины. Мужчина вступил в ПИК "Вагнера", когда отбывал срок в колонии. Его осудили за смерть убийства матери.

Об этом сообщает российское издание E1.ru, передает Цензор.НЕТ.

В администрации города Серов называют Молодцова "творческой натурой" и "человеком, который любит жизнь".

В картотеке Серовского суда есть приговор, вынесенный Молодцову в марте 2017 года. В документе указано, что Сергей вместе со своей сожительницей жил у пожилой матери, чтобы ухаживать за ней. Он злоупотреблял алкоголем и однажды вечером, когда напился, забил мать до смерти.

Ударами он сломал матери челюсть, плечо, разбил лицо и голову. Из-за травм (учитывая хронические заболевания) пенсионерка скончалась. Свою вину на суде сын отрицал, утверждая, что женщина сама случайно упала.

Ранее Молодцов был судим по той же статье ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее неосторожность смерти потерпевшего") в Уссурийске. Его приговорили к девяти годам заключения, но отпустили условно-досрочно. Суд в Серове в 2017 году приговорил преступника к 11,5 годам колонии особого режима. Фактически Молодцов отсидел чуть больше пяти лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждый четвертый российский оккупант воюет в составе ЧВК "Вагнер", - The Guardian

Вагнеровец, забивший до смерти свою мать, погиб на войне против Украины, - росСМИ 01
Вагнеровец, забивший до смерти свою мать, погиб на войне против Украины, - росСМИ 02
Вагнеровец, забивший до смерти свою мать, погиб на войне против Украины, - росСМИ 03
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Топ комментарии
+27
у них дохнит биомусор, а в Украине лучшие ребята
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12.01.2023 10:26
+19
технически говоря, в русской системе ценностей подобный биомусор и есть "лучшие ребята".
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12.01.2023 10:31
+10
Будут в школах учить детей быть похожим на этого недоноска.
Забей до смерти маму, попадешь на доску славы.
Забор и крокодилы, от этих свиней.
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12.01.2023 10:34
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у них дохнит биомусор, а в Украине лучшие ребята
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12.01.2023 10:26 Ответить
технически говоря, в русской системе ценностей подобный биомусор и есть "лучшие ребята".
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12.01.2023 10:31 Ответить
В Донском геймер до смерти забил мать, мешавшую играть
нехер учить взрослого мужчину жить, руским свиноматкам лучше помалкивать, ведь сын всегда прав!!!
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12.01.2023 10:50 Ответить
Десятий рік війни гинуть найкращі чоловіки. Від вас всіх хто ще незагинув, потрібно щоб ви не ображали їх родини своєю вродженою людською байдужістю та бажанням використання.
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12.01.2023 12:26 Ответить
У пеклі чергове поповнення-бісюганам чергова робота...
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12.01.2023 10:27 Ответить
навіщо ця гидота тут
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12.01.2023 10:30 Ответить
Будут в школах учить детей быть похожим на этого недоноска.
Забей до смерти маму, попадешь на доску славы.
Забор и крокодилы, от этих свиней.
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12.01.2023 10:34 Ответить
Чим вам поросятко завинили що ви їх порівнююте з цим сміттям ...
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12.01.2023 11:00 Ответить
Згоден.
Порося це краще створіння ніж руський.
В очах більше розуму.
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12.01.2023 11:02 Ответить
Ну почему сразу недоносок. Настоящий патриот. Забил кацапку насмерть. Все бы кацапы такие были небыло бы сейчас войны
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12.01.2023 11:25 Ответить
Подвійна користь.
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12.01.2023 10:37 Ответить
Х*й йому в сраку...
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12.01.2023 10:38 Ответить
Подогрєв сідєнія, таксказать.))
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12.01.2023 10:39 Ответить
Опція
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12.01.2023 10:52 Ответить
Туда и дорога скоту. По всем соображениям. Кстати, перебираю в памяти уголовные дела, которые были в моем производстве, связанные с убийством кого-то из родителей (вроде 3 или 4 было таких дела) ни один убийца долго не прожил. Причем все погибли насильственной смертью ещё в период отбывания наказания. Был один, который отсидел срок и буквально в первые пару месяцев был убит своим собутыльником. Так что этот **** рэфовский по любому был не жилец
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12.01.2023 10:39 Ответить
Чужая жизнь -потемки.
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12.01.2023 10:40 Ответить
Так на росєї тепер хоронять вбивць .!! . З військовим почестями , під національним прапором .!!
.Жах
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12.01.2023 10:42 Ответить
В кожного народу свої герої...
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12.01.2023 10:43 Ответить
Яка нація, такі і херої. Хоча про що це я? 🤔 Звідки там нація? То стадо, пов'язане спільними інтересами, серед яких напитися, накрасти і ніколи руками не працювати. Власне тому вони з націоналізмом і боряться.
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12.01.2023 10:43 Ответить
Українські герої ціною власних життів очищають планету від біосміття
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12.01.2023 10:44 Ответить
а по тєлєхвізіру гіумн п\д\рації😆😂
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12.01.2023 10:46 Ответить
Ти ба який малодєц маладцов
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12.01.2023 10:46 Ответить
Цей теж читав Пушкіна, Достаєвського, Горького і дуже йому це допомогло. Пішов і вбив свою матір. Після дострокового звільнення поїхав вбивати в Україну жінок, дітей, людей похилого віку, всіх тих, хто не міг дати відсіч. У нормальному суспільстві це кінчений відморозок. Але у Росії його ховають як героя. Мені шкода Росію, якщо в ній вважають цього подонка героєм і на нього рівняються. Це хвора держава і їй не повинно бути місця у цивілізованому світі.
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12.01.2023 11:01 Ответить
Скрепно! Поховати ще треба поряд з убитою мамою і школу, де він "вчився" назвати його іменем.
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12.01.2023 11:05 Ответить
А жінка задоволена! Хата є, "Лада" є
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12.01.2023 11:06 Ответить
Вродь би зекам мільйони не положено. Замість них - помилування.
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12.01.2023 11:20 Ответить
Ех Чикатило Андрій Романович не дожив до наших часів ,але в російських тюрмах ще живі серійні маньяки як : Ангорський потрошітель , Бітцевський серійний вбивця , Муханкін , орехово-медвєдівська братва Буторін , Пилєєви ,Лєша-солдат ,Саша -солдат
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12.01.2023 11:17 Ответить
По фото вылитый Чикатило.
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12.01.2023 11:28 Ответить
Умер от несч случая? Упал на пулю затылком?
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12.01.2023 11:59 Ответить
Кадры из сериала лучшие люди россии.
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12.01.2023 12:21 Ответить
Продуманий пацан!
Як знав, що ні гробових, ні Лади мамці вже не буде. Тільки грамота, значок та полум'яний привіт від військомату
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12.01.2023 14:09 Ответить
Жаль хороший кадр, мог бы стать президентом расеи, но ничо у вагнера еще много кандидатов на пост.
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12.01.2023 19:51 Ответить
биомусор,гори в аду!
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12.01.2023 21:06 Ответить
 
 