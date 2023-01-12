РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15463 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
1 917 6
Днепропетровщина (2888) Чехия (1465) Резниченко (470) генератор (39)

Днепропетровщина получила от правительства Чехии три мощных дизельных генератора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Днепропетровская область получила от Правительства Чехии три мощных дизельных генератора, которые будут питать насосы водоканалов в случае отсутствия электричества.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Наша область получила от Правительства Чехии три мощных дизельных генератора: один – 830 кВт и два по 550 кВт.

Передали их Кривому Рогу и Каменскому. Они будут питать насосы водоканалов при отсутствии электричества.

Благодарю партнеров за актуальную поддержку", - написал он.

Также читайте: Николаев получил 226 дизельных обогревателей и 8 генераторов от муниципалитета Праги. ФОТО

Днепропетровщина получила от правительства Чехии три мощных дизельных генератора 01
Днепропетровщина получила от правительства Чехии три мощных дизельных генератора 02
Днепропетровщина получила от правительства Чехии три мощных дизельных генератора 03
Днепропетровщина получила от правительства Чехии три мощных дизельных генератора 04
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То есть поговорили о дербане средств на дорогах, путешествиях в Мюнхен с фитнесстренерками и дорогих машинках, на этом и закончилось? И теперь Резниченко, как ни в чём не бывало, докладывает нам о гуманитарной помощи западных налогоплатильщиков. Он готов и дальше продолжать "работать" и осваивать бабло на предстоящей Вэлыкой видбудови краины
показать весь комментарий
12.01.2023 10:56 Ответить
ну если все кто обязаны были заниматься обороноспособностью страны, благополучно все профукали и до сих пор продолжают нести всякую чушь о "свадебных дронах", "выйдем к концу 22 года на границу с крымом" и т.п., то что там какая-то гуманитарка. Высокие государственные, хорошо оплачиваемые должности, это либо способ оплаты зеленой властью в свое время оказанных ей услуг, либо товар который был продан и перешел в собственность покупателя.
показать весь комментарий
12.01.2023 11:05 Ответить
а дніпропетровщина сама не може такі генератори робити? чи для нас виготовлення двз вже стало піпєц заоблачна технологія
показать весь комментарий
12.01.2023 10:59 Ответить
"тиии знааааєш які зараз обстріли?!!! нічо неможна робити! бо все ***********." (С) здогадайтесь хто.
показать весь комментарий
12.01.2023 11:14 Ответить
550 кВт це потужний ? Мда , а 1.7 мВт то це тоді який ?
показать весь комментарий
12.01.2023 11:09 Ответить
це - в три рази більш потужний.
З повагою, ваш К.О.
показать весь комментарий
12.01.2023 11:12 Ответить
 
 