Днепропетровщина получила от правительства Чехии три мощных дизельных генератора. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Днепропетровская область получила от Правительства Чехии три мощных дизельных генератора, которые будут питать насосы водоканалов в случае отсутствия электричества.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Наша область получила от Правительства Чехии три мощных дизельных генератора: один – 830 кВт и два по 550 кВт.
Передали их Кривому Рогу и Каменскому. Они будут питать насосы водоканалов при отсутствии электричества.
Благодарю партнеров за актуальную поддержку", - написал он.
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