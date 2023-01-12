Днепропетровщина получила от правительства Чехии три мощных дизельных генератора. ФОТОрепортаж

Днепропетровская область получила от Правительства Чехии три мощных дизельных генератора, которые будут питать насосы водоканалов в случае отсутствия электричества.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Наша область получила от Правительства Чехии три мощных дизельных генератора: один – 830 кВт и два по 550 кВт.

Передали их Кривому Рогу и Каменскому. Они будут питать насосы водоканалов при отсутствии электричества.

Благодарю партнеров за актуальную поддержку", - написал он.

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