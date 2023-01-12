РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15463 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины
651 0
Азовское море (1577) ВМС (1317) Черноморский флот РФ (1446) Черное море (1332) Средиземное море (80)

На боевом дежурстве в Черном море находятся два корабля, ракетоносителей нет. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 12 января, количество российских кораблей в Черном море увеличилось, однако среди них до сих пор нет ракетоносителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook ВМС ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся два вражеских корабля; в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до двух кораблей", - говорится в сообщении.

В Средиземном море находятся 9 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр" общим залпом 72 ракеты.

Также читайте: Над морем сбит вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня, - ВК "Південь"

На боевом дежурстве в Черном море находятся два корабля, ракетоносителей нет 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 