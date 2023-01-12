На боевом дежурстве в Черном море находятся два корабля, ракетоносителей нет. ИНФОГРАФИКА

Сегодня, 12 января, количество российских кораблей в Черном море увеличилось, однако среди них до сих пор нет ракетоносителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook ВМС ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся два вражеских корабля; в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до двух кораблей", - говорится в сообщении.

В Средиземном море находятся 9 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр" общим залпом 72 ракеты.

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