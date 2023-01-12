РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15463 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
1 679 3
Крым (26017) приговор (1093) суд (24701) крымские татары (2689)

В РФ к 17 годам лишения свободы приговорили крымского имама, обвиняемого в участии в исламской организации "Хизб ут-Тахрир". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Крымскому имаму Раифу Февзиеву, обвиняемому в участии в исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир", российский суд принял 17 лет лишения свободы.

Об этом сообщило общественное объединение "Крымская солидарность" в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Судья признал религиозного деятеля Раифа Февзиева виновным и приговорил его к 17 годам лишения свободы. Первые три он должен отбывать в тюрьме. Также установил ограничения после освобождения сроком на 1,5 года", - сообщили в "Крымской солидарности".

Оглашение приговора состоялось в Южном окружном военном суде (Россия). На заседание из временно оккупированного Крыма приехали около 30 человек.

Как сообщалось, 17 августа 2021 года проходили массовые обыски в домах крымских татар в Симферопольском, Бахчисарайском районах Крыма и Балаклавском, Нахимовском районах Севастополя.

Все задержанные посещали политически мотивированные "судебные процессы" в Крыму, поддерживали семьи политзаключенных. Среди задержанных был Раиф Февзиев.

Смотрите: Российский суд назначил пяти крымским татарам, фигурантам по "делу второй симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир"", по 13 лет лишения свободы каждому. ФОТО

В РФ к 17 годам лишения свободы приговорили крымского имама, обвиняемого в участии в исламской организации Хизб ут-Тахрир 01

На оглашение приговора Раиф Февзиев пришел в белой футболке с надписью "Наш народ не террористы".

В РФ к 17 годам лишения свободы приговорили крымского имама, обвиняемого в участии в исламской организации Хизб ут-Тахрир 02

Также читайте: Около тысячи крымских татар выехали в Турцию после того, как Россия объявила мобилизацию, - Анкара
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мусульмани світу ,об'єднуйтесь проти сатанату РФ
показать весь комментарий
12.01.2023 13:05 Ответить
Бережи вас Аллах
показать весь комментарий
12.01.2023 13:16 Ответить
Символічно, що це сталось у День політичного в'язня.
Вирок оккупаційного суду-то маячня, як і сам бордель, його видавший.
показать весь комментарий
12.01.2023 14:03 Ответить
 
 