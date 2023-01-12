В РФ к 17 годам лишения свободы приговорили крымского имама, обвиняемого в участии в исламской организации "Хизб ут-Тахрир". ФОТО
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Крымскому имаму Раифу Февзиеву, обвиняемому в участии в исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир", российский суд принял 17 лет лишения свободы.
Об этом сообщило общественное объединение "Крымская солидарность" в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Судья признал религиозного деятеля Раифа Февзиева виновным и приговорил его к 17 годам лишения свободы. Первые три он должен отбывать в тюрьме. Также установил ограничения после освобождения сроком на 1,5 года", - сообщили в "Крымской солидарности".
Оглашение приговора состоялось в Южном окружном военном суде (Россия). На заседание из временно оккупированного Крыма приехали около 30 человек.
Как сообщалось, 17 августа 2021 года проходили массовые обыски в домах крымских татар в Симферопольском, Бахчисарайском районах Крыма и Балаклавском, Нахимовском районах Севастополя.
Все задержанные посещали политически мотивированные "судебные процессы" в Крыму, поддерживали семьи политзаключенных. Среди задержанных был Раиф Февзиев.
На оглашение приговора Раиф Февзиев пришел в белой футболке с надписью "Наш народ не террористы".
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Вирок оккупаційного суду-то маячня, як і сам бордель, його видавший.