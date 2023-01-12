Задержан мужчина, разведывавший места расположения вооружения ВСУ в Киевской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведчики СБУ задержали агента ФСБ РФ. Им оказался житель Белой Церкви, которого в декабре прошлого года завербовал сотрудник российской спецслужбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

После предоставления письменного согласия на сотрудничество с оккупантами мужчина получил оперативный псевдоним "Тень" и задание на проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

"По указанию ФСБ он объезжал местность и скрыто собирал информацию о местоположениях и перемещениях подразделений Сил обороны на территории региона. В первую очередь, российский агент пытался выявить штабы управления и склады с артиллерийским вооружением ВСУ.

Кроме того, передавал агрессору координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки серии прицельных ракетных ударов по региону", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали при попытке сбора закрытых сведений об украинских военных базах.

"По данным следствия, предатель поддерживал коммуникацию с ФСБ через заранее отработанный анонимный телеграм-канал. Именно туда он сбрасывал полученные сведения в виде фото-, видеоматериалов с привязкой к местности."

Установлено, что в дальнейшем злоумышленник должен создать разветвленную агентурную сеть для большего "покрытия" региона по сбору разведданных в пользу ФСБ. Во время обысков по адресу проживания задержанного правоохранители изъяли мобильные телефоны с поличным с агрессором Также у фигуранта обнаружен российский паспорт и прокремлевскую символику", - рассказали в Службе безопасности.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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