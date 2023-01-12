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Задержан мужчина, разведывавший места расположения вооружения ВСУ в Киевской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Контрразведчики СБУ задержали агента ФСБ РФ. Им оказался житель Белой Церкви, которого в декабре прошлого года завербовал сотрудник российской спецслужбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

После предоставления письменного согласия на сотрудничество с оккупантами мужчина получил оперативный псевдоним "Тень" и задание на проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

"По указанию ФСБ он объезжал местность и скрыто собирал информацию о местоположениях и перемещениях подразделений Сил обороны на территории региона. В первую очередь, российский агент пытался выявить штабы управления и склады с артиллерийским вооружением ВСУ.

Кроме того, передавал агрессору координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки серии прицельных ракетных ударов по региону", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали при попытке сбора закрытых сведений об украинских военных базах.

"По данным следствия, предатель поддерживал коммуникацию с ФСБ через заранее отработанный анонимный телеграм-канал. Именно туда он сбрасывал полученные сведения в виде фото-, видеоматериалов с привязкой к местности."

Установлено, что в дальнейшем злоумышленник должен создать разветвленную агентурную сеть для большего "покрытия" региона по сбору разведданных в пользу ФСБ. Во время обысков по адресу проживания задержанного правоохранители изъяли мобильные телефоны с поличным с агрессором Также у фигуранта обнаружен российский паспорт и прокремлевскую символику", - рассказали в Службе безопасности.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агент РФ, разведывавший позиции украинского ПВО, задержан в Черкасской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Задержан мужчина, разведывавший места расположения вооружения ВСУ в Киевской области, - СБУ 01
Задержан мужчина, разведывавший места расположения вооружения ВСУ в Киевской области, - СБУ 02
Задержан мужчина, разведывавший места расположения вооружения ВСУ в Киевской области, - СБУ 03
Задержан мужчина, разведывавший места расположения вооружения ВСУ в Киевской области, - СБУ 04
Задержан мужчина, разведывавший места расположения вооружения ВСУ в Киевской области, - СБУ 05
Задержан мужчина, разведывавший места расположения вооружения ВСУ в Киевской области, - СБУ 06
Задержан мужчина, разведывавший места расположения вооружения ВСУ в Киевской области, - СБУ 07
Задержан мужчина, разведывавший места расположения вооружения ВСУ в Киевской области, - СБУ 08
Задержан мужчина, разведывавший места расположения вооружения ВСУ в Киевской области, - СБУ 09
Задержан мужчина, разведывавший места расположения вооружения ВСУ в Киевской области, - СБУ 10
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Топ комментарии
+15
Повісьте хоть одну суку будьласка
І покажіть в прямому ефірі
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12.01.2023 14:14
+12
На розмінування. Нехай шнирить по посадкам поки не підірветься.
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12.01.2023 14:13
+9
а можно у всех обладателей руССопаспорта забрать украинский?
Ведь информация еще есть со времен "дружбы".
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12.01.2023 14:25
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Правила форума Совет форумчан
На розмінування. Нехай шнирить по посадкам поки не підірветься.
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12.01.2023 14:13 Ответить
За такое всегда к стенке ставили без вопросов

Вот он дал координаты казарм и туда прилет например
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12.01.2023 14:38 Ответить
??? Скажіть, а який "умнік" ,під час війни, придумав прикривати (ретушувати) морди диверсантів, шпигунів, злочинців,а з цим може і їх зв'язки, їх КОНТАКТИ із спільниками, може хтось знає, бачив, впізнав тощо..??? .Навіть після суду не показують...?! Це щоб не взнали і не потягнули за ниточку подальшого розслідування..?Якщо є такий "закон", змініть його, бо мол у нас дєрьмократія же ж не проходить ..???" Застав дурного Богу молитись воно і лоб розіб'є....?!"
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21.06.2023 19:15 Ответить
Повісьте хоть одну суку будьласка
І покажіть в прямому ефірі
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12.01.2023 14:14 Ответить
Коли з українських паспортів приберуть кацапський_єзик?
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12.01.2023 14:22 Ответить
А коли повернуть графу "національність"?
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12.01.2023 15:17 Ответить
Раша платит на карти українських банків - потрібно ломати цю схему
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12.01.2023 14:24 Ответить
а можно у всех обладателей руССопаспорта забрать украинский?
Ведь информация еще есть со времен "дружбы".
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12.01.2023 14:25 Ответить
Нельзя. Тогда придётся ВР распустить - кворума не будет.
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12.01.2023 14:46 Ответить
И что ему за ето будет? А нихрена. Будем наблюдать как наши рехвормированные суды выпустят под смешной залог пока он не убежит. А сколько из-за таких выродков людей погибло
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12.01.2023 14:36 Ответить
Потому и не боятся
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12.01.2023 14:41 Ответить
ч.2 - ничего ему не будет.
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12.01.2023 14:44 Ответить
судя по последнему фото, вряд ли этот белоцерковский рихард зорге в сознательном возрасте застал совок. А насрано у него в голове телеканалами коломойских и мураевых.
Судя по тому, что ему инкриминируют часть 2, то очень вероятно, что он выйдет на свободу типа с чистой совестью:
Частина 2 ст. 111 КК передбачає заохочувальну норму про звільнення від кримі­нальної відповідальності громадянина України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної організації чи її представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив про свій зв'язок з ними та про отримання завдання.


Для застосування цієї норми потрібно встановити обов 'язкову сукупність двох умов:
1) невчинення громадянином України жодних дій на виконання злочинного за­вдання, отриманого від іноземної держави, іноземної організації, їх представників;
2) добровільна заява органам державної влади про свій зв'язок з іноземною державою, іноземною організацією, їх представниками і про отримане завдання. Добровільною визнається заява за умови, що об'єктивно, реально особа могла виконати завдання і нездоланних перешкод не було. Мотиви добровільної заяви значення не мають (каят­тя чи страх перед покаранням тощо).

Качество этого избирателя, конечно, ниже среднего, но терять его нельзя.
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12.01.2023 14:43 Ответить
Сколько можна прятать эти морды?
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12.01.2023 15:18 Ответить
в крематорий ************* немедля......................иуда ****........................
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12.01.2023 15:21 Ответить
У мене є резонні питання до СБУ. Вони чи не вміють грамотно подавати інфу, чи втирають нам "порожняк". Якщо того типа завербували в грудні 22 го року то яку ж він інфу зібрав за місяць і де ж йому так швидко тварюки передали кацапський паспорт? Якщо в грудні 21-го року - то гріш ціна роботі місцевого СБУ.Рік фланер працює у наших тилах? Ну й ну! А конкретніше розповісти загалу як вдалося його завербувати щоб була наука для інших громадян не можна? Забембало оце бла-бла-бала.
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12.01.2023 16:03 Ответить
Перед судом завезіть його на ХРЕЩАТИК, хай люди йому подякують та попрощаються, а вже до суда завезете, що залишиться, або краще ВІН ЗАГАДКОВО ЩЕЗ...!!!
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12.01.2023 16:13 Ответить
Зачем блюрить морды этих мразей? Пускай их друзья, соседи и коллеги знают своих "героев" в лицо. И зачем этих мразей не расстреливают, пусть и не прилюдно? И потом, где гарантия, что вот эту мразь не выпустят как ту рашистскую ******* в Харькове, которую выпустили под залог в пол-ляма?
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12.01.2023 16:18 Ответить
Хочу видеть это рыло. А забыл возможно только после суда.
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12.01.2023 16:45 Ответить
СБУ якось незграбно працює.
Ще ніхто с затриманих не зробив спроби втекти через закрите вікно з п'ятого поверху рибкою.
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12.01.2023 21:24 Ответить
 
 