Задержан мужчина, разведывавший места расположения вооружения ВСУ в Киевской области, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Контрразведчики СБУ задержали агента ФСБ РФ. Им оказался житель Белой Церкви, которого в декабре прошлого года завербовал сотрудник российской спецслужбы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
После предоставления письменного согласия на сотрудничество с оккупантами мужчина получил оперативный псевдоним "Тень" и задание на проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
"По указанию ФСБ он объезжал местность и скрыто собирал информацию о местоположениях и перемещениях подразделений Сил обороны на территории региона. В первую очередь, российский агент пытался выявить штабы управления и склады с артиллерийским вооружением ВСУ.
Кроме того, передавал агрессору координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки серии прицельных ракетных ударов по региону", - говорится в сообщении.
Мужчину задержали при попытке сбора закрытых сведений об украинских военных базах.
"По данным следствия, предатель поддерживал коммуникацию с ФСБ через заранее отработанный анонимный телеграм-канал. Именно туда он сбрасывал полученные сведения в виде фото-, видеоматериалов с привязкой к местности."
Установлено, что в дальнейшем злоумышленник должен создать разветвленную агентурную сеть для большего "покрытия" региона по сбору разведданных в пользу ФСБ. Во время обысков по адресу проживания задержанного правоохранители изъяли мобильные телефоны с поличным с агрессором Также у фигуранта обнаружен российский паспорт и прокремлевскую символику", - рассказали в Службе безопасности.
Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Пожалуйста, подождите...
Вот он дал координаты казарм и туда прилет например
І покажіть в прямому ефірі
Ведь информация еще есть со времен "дружбы".
Судя по тому, что ему инкриминируют часть 2, то очень вероятно, что он выйдет на свободу типа с чистой совестью:
Частина 2 ст. 111 КК передбачає заохочувальну норму про звільнення від кримінальної відповідальності громадянина України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної організації чи її представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив про свій зв'язок з ними та про отримання завдання.
Для застосування цієї норми потрібно встановити обов 'язкову сукупність двох умов:
1) невчинення громадянином України жодних дій на виконання злочинного завдання, отриманого від іноземної держави, іноземної організації, їх представників;
2) добровільна заява органам державної влади про свій зв'язок з іноземною державою, іноземною організацією, їх представниками і про отримане завдання. Добровільною визнається заява за умови, що об'єктивно, реально особа могла виконати завдання і нездоланних перешкод не було. Мотиви добровільної заяви значення не мають (каяття чи страх перед покаранням тощо).
Качество этого избирателя, конечно, ниже среднего, но терять его нельзя.
Ще ніхто с затриманих не зробив спроби втекти через закрите вікно з п'ятого поверху рибкою.