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С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 12 января, в Киеве, в Михайловском Златоверхом монастыре и на Майдане Незалежности, состоялось прощание с погибшим в боях за Украину воином Денисом Глушко.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Он с самого начала полномасштабного вторжения встал на защиту Украины под Киевом. Затем вошел в состав ВСУ. Без отца осталось трое детей.
ВІДЕО і ФОТО: Олег Богачук
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