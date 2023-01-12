С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 12 января, в Киеве, в Михайловском Златоверхом монастыре и на Майдане Незалежности, состоялось прощание с погибшим в боях за Украину воином Денисом Глушко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он с самого начала полномасштабного вторжения встал на защиту Украины под Киевом. Затем вошел в состав ВСУ. Без отца осталось трое детей.



































































































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ВІДЕО і ФОТО: Олег Богачук