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С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 12 января, в Киеве, в Михайловском Златоверхом монастыре и на Майдане Незалежности, состоялось прощание с погибшим в боях за Украину воином Денисом Глушко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он с самого начала полномасштабного вторжения встал на защиту Украины под Киевом. Затем вошел в состав ВСУ. Без отца осталось трое детей.

С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 01
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 02
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 03
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 04
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 05
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 06
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 07
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 08
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 09
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 10
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 11
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 12
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 13
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 14
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 15
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 16
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 17
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 18
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 19
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 20
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 21
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 22
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 23
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 24
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 25
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 26
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 27
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 28
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 29
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 30
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 31
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 32
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 33
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 34
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 35
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 36
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 37
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 38
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 39
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 40
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 41
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 42
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 43
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 44
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 45
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 46
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 47
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 48
С погибшим украинским воином Денисом Галушко простились в Киеве 49

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прощання із загиблим українським воїном Денисом Галушком відбудеться 12 січня у Києві

ВІДЕО і ФОТО: Олег Богачук
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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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12.01.2023 14:29 Ответить
С.У.М.
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12.01.2023 14:29 Ответить
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!
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12.01.2023 14:41 Ответить
Украіна сумує 😪😪😪
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12.01.2023 14:42 Ответить
Нехай здохне кожен, хто хоч раз подумав, чи подумає, що путін не *****!
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12.01.2023 14:44 Ответить
Svitla Pam'yat' Zagiblomu Geroyu ...
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12.01.2023 17:05 Ответить
 
 