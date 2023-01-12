В деоккупированном селе Луганщины правоохранители обнаружили танковые и артиллерийские снаряды РФ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В течение пяти дней взрывотехники обследовали на наличие вражеских боеприпасов, их остатков и других взрывоопасных предметов с. Невское.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Луганской области.
"Взрывотехники полиции отмечают, что при осмотре территории поселка специалисты обнаружили и уничтожили следующие снаряды:
- пять осколочно-фугасных снарядов калибра 152 мм;
- три танковых вышибных заряда;
- два вышибных артиллерийских заряда;
- два танковых кумулятивных снаряда калибром 125 мм", - говорится в сообщении.
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