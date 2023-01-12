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В деоккупированном селе Луганщины правоохранители обнаружили танковые и артиллерийские снаряды РФ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В течение пяти дней взрывотехники обследовали на наличие вражеских боеприпасов, их остатков и других взрывоопасных предметов с. Невское.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Луганской области.

"Взрывотехники полиции отмечают, что при осмотре территории поселка специалисты обнаружили и уничтожили следующие снаряды:

  • пять осколочно-фугасных снарядов калибра 152 мм;
  • три танковых вышибных заряда;
  • два вышибных артиллерийских заряда;
  • два танковых кумулятивных снаряда калибром 125 мм", - говорится в сообщении.

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В деоккупированном селе Луганщины правоохранители обнаружили танковые и артиллерийские снаряды РФ 01
В деоккупированном селе Луганщины правоохранители обнаружили танковые и артиллерийские снаряды РФ 02В деоккупированном селе Луганщины правоохранители обнаружили танковые и артиллерийские снаряды РФ 03
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Я вже думав склад який захопили. А три з половиною снаряди... там такого добра по селах та посадках мабудь сотні іржавіє...
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12.01.2023 15:50 Ответить
Тепер таке "добро" років 50 будемо знаходити, на жаль. У нас досі часто знаходять "подарунки" з минулої війни, майже 80 років...
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12.01.2023 17:11 Ответить
Яка фігня! Хто надрукував? Це новина?
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12.01.2023 15:51 Ответить
тю... пошукайте ще... шось це не тяне на новину )))
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12.01.2023 15:53 Ответить
Де Гайдай? Нема щось новин позитивних з Кремінної, ніби і земля підмерзла))
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12.01.2023 15:54 Ответить
А ще там кошеня напудило.
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12.01.2023 16:06 Ответить
Ого, як багато ....
Літом кацапи кожен день випускали по позиціям ЗСУ десятки тисяч снаряів, а тут аж цілих пять.
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12.01.2023 16:22 Ответить
 
 