В деоккупированном селе Луганщины правоохранители обнаружили танковые и артиллерийские снаряды РФ. ФОТО

В течение пяти дней взрывотехники обследовали на наличие вражеских боеприпасов, их остатков и других взрывоопасных предметов с. Невское.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Луганской области.

"Взрывотехники полиции отмечают, что при осмотре территории поселка специалисты обнаружили и уничтожили следующие снаряды:

пять осколочно-фугасных снарядов калибра 152 мм;

три танковых вышибных заряда;

два вышибных артиллерийских заряда;

два танковых кумулятивных снаряда калибром 125 мм", - говорится в сообщении.

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