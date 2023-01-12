За минувшие сутки оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области 21 раз, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Российские военные обстреляли жилые дома и инфраструктуру городов Авдеевка, Бахмут, Курахово, Часов Яр, Лиман, пгт Великая Новоселка, сел Бересток, Ильиновка, Новобахмутовка, Парасковеевка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Донецкой области.

"Рашисты били по мирному населению из авиации, ЗРК "С-300", РСЗО "Град", "Смерч", артиллерии, танков, минометов.

Уничтожены и повреждены 23 гражданских объекта - 15 жилых домов, админздания, помещения полицейской станции и ГСЧС, хозяйственные помещения, гаражи", - говорится в сообщении.

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