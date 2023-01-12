Бойцы 79-й ОДШБр, защищающие Марьинку, получили мобильный банно-бытовой комплекс и спецтехнику. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Петр Порошенко привез 79-й бригаде, защищающей Марьинку, планшеты, телевизоры, зимние шины и мобильный банно-бытовой комплекс.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Facebook.
"Сегодня завезли им планшеты и телевизоры, чтобы разведка могла корректировать огонь. Привезли и дефицитный товар – шины. Потому что многие волонтеры завозят на фронт машины, а вот колес всегда не хватает", – рассказал Порошенко.
"Привезли уже второй для 79-ки банный комплекс, ну и шоколад ROSHEN к чаю", – также отметил он.
"Уверены, что заедем еще. Залог нашего успеха — системное обеспечение ВСУ всем необходимым, ведь именно благодаря им Украина будет", – подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".
Волонтеры ОО "Справа Громад" планируют передать на фронт не менее пяти десятков подобных комплексов. Как известно, Фонд Порошенко удваивает сумму, собранную неравнодушными украинцами для помощи ВСУ. Первую мобильную баню подарили 25-й бригаде, которая отличилась во время контрнаступления на Харьковщине и освобождала Изюм.
Пожалуйста, подождите...
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І взагалі чому манкурти впевнені що один і другий це не посіпаки того ж коломойського/ахметова... адже співробітництво одного і другого на лице...
Просинайтесь та мужайтесь, сини Вкраїна. Ненька палає.
Помогает, когда вокруг лютый *********.
Україна має унікальний шанс після перемоги здійснити стрімкий прорив у розвиту - про це пише Петро Порошенко у статті для «Української правди».
Складовими такого «квантового стрибка», як вважає Порошенко, можуть стати нові індустрії, потужний ВПК і продовольчі потужності України.
«В нас сьогодні як ніколи є шанс здійснити стрімкий історичний прорив, квантовий стрибок на зовсім інший рівень розвитку. За цей шанс заплачено найвищу ціну… Не маємо права його змарнувати», - переконаний п'ятий Президент України.
«Можемо із чистого аркуша написати як має бути. Написати, а потім зробити. Все те, до чого не доходили руки раніше, можемо, не озираючись, робити тепер. Прямо зараз - глибоко осмислювати і в деталях планувати, після перемоги - негайно втілювати», - наголосив він.
Порошенко вважає, що Україна має шукати нові промислові галузі, які будуть наповнювати державний бюджет і стимулювати розвиток економіки, а також повинна не відновлювати у старому вигляді традиційні галузі, а модернізувати їх.
«Візьмемо промисловість і типових донедавна найбільших наповнювачів бюджету. Це була металургія, заводи-гіганти - їхня філософія лишилася нам від срср, вони завдавали шкоди екології, не відповідали технологічному рівню XXI століття, споживали неймовірні обсяги потужностей енергетики», - зазначає він.
.«Те, що ми втратили багато що з промисловості ХХ століття, дає нам можливість будувати промисловість з середини ХХІ століття. І в цьому буде конкурентна перевага України», - переконаний Порошенко.
Він зауважив: минулий рік показав, що світ куди більше залежить від українського збіжжя, аніж від металу. «Дефіцит продовольства буде лише зростати, сільгоспземлі та вода вже стали неоціненним стратегічним ресурсом», - наголошує Порошенко.
«Ще приклад. Українські надра містять до 10% світових запасів літію. Специфіка взаємин із Китаєм вже спричинила світовий дефіцит чіпів, то чому б не зробити розташування виробничих майданчиків в Україні економічно вигіднішим, ніж в Піднебесній?», - зауважив він.
«Україна будуватиме найпотужнішу армію і Військово-промисловий комплекс в Європі - бо ми форпост. ******* національна безпека спирається на власну науку, технології, виробництво. Причому «і собі, і людям». Українські двигуни в турецьких безпілотниках довели: ми можемо і перспективи великі», - підкреслив Порошенко.
«Світ відчув загрозу авторитарних режимів і почав усвідомлювати помилку беззбройності, тож буде нарощувати м'язи. Україна може бути не лише споживачем в цьому процесі, а й постачальником», - пояснив п'ятий Президент України.
Також важливим напрямком розвитку стане повоєнна відбудова зруйнованих міст і містечок. «Наші населені пункти переважно росли за інерцією правил і логіки, що була закладена за срср. Звідти теплотраси, що втратами енергії обігрівають траву взимку; застарілий морально і фізично житловий фонд; промзони посеред житлових кварталів; дефіцит зелених насаджень. Зруйновані населені пункти потрібно буде не відновлювати, а заново створювати в іншому, ********* форматі. Починайте це робити зараз, безкомпромісно, за найвищою планкою вимог. Зберігаючи децентралізацію», - пише він.
«Як показує досвід післявоєнної відбудови багатьох держав, вони здатні дуже швидко не лише поставати з попелу, але й ставати новими технологічними гігантами, державами-лідерами», - переконаний Порошенко.
Все це в ручному режимі не зазря зроблено... на черзі приватні армії та покарання військовим...
Во нескінченне дійство....
твердолобість наше все
А давайте ви новини про виступи Зеленського будете подавати приблизно так:
"Хтось сьогодні знов довго героїчно ****** ні про що".
"В умовах блекауту, відключення води, ми викупили із заводу дуже потужний генератор на 550 кВА для столиці. Це забезпечить потреби в електроенергії Троєщинського мікрорайону - 150 тисяч киян гарантовано матимуть воду.
Оренда генератора для Київводоканалу буде виплачуватися за рахунок Фонду Порошенка - аж до закінчення війни або постачання генераторів міжнародними партнерами. Але кияни чекати не можуть.
Тому:
З водою, з теплом, зі світлом, але без вас, росіяни!"