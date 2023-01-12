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Бойцы 79-й ОДШБр, защищающие Марьинку, получили мобильный банно-бытовой комплекс и спецтехнику. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Петр Порошенко привез 79-й бригаде, защищающей Марьинку, планшеты, телевизоры, зимние шины и мобильный банно-бытовой комплекс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Facebook.

"Сегодня завезли им планшеты и телевизоры, чтобы разведка могла корректировать огонь. Привезли и дефицитный товар – шины. Потому что многие  волонтеры завозят на фронт машины, а вот колес всегда не хватает", – рассказал Порошенко.

Бойцы 79-й ОДШБр, защищающие Марьинку, получили мобильный банно-бытовой комплекс и спецтехнику 01

"Привезли уже второй для 79-ки банный комплекс, ну и шоколад ROSHEN к чаю", – также отметил он.

"Уверены, что заедем еще. Залог нашего успеха — системное обеспечение ВСУ всем необходимым, ведь именно благодаря им Украина будет", – подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

Бойцы 79-й ОДШБр, защищающие Марьинку, получили мобильный банно-бытовой комплекс и спецтехнику 02

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Волонтеры ОО "Справа Громад" планируют передать на фронт не менее пяти десятков подобных комплексов. Как известно, Фонд Порошенко удваивает сумму, собранную неравнодушными украинцами для помощи ВСУ. Первую мобильную баню подарили 25-й бригаде, которая отличилась во время контрнаступления на Харьковщине и освобождала Изюм.
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Топ комментарии
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"Україна буде", - наголосив лідер "Європейської Солідарності"! Порошенко вважає, що Україна має шанс здійснити «квантовий стрибок»
Україна має унікальний шанс після перемоги здійснити стрімкий прорив у розвиту - про це пише Петро Порошенко у статті для «Української правди».
Складовими такого «квантового стрибка», як вважає Порошенко, можуть стати нові індустрії, потужний ВПК і продовольчі потужності України.
«В нас сьогодні як ніколи є шанс здійснити стрімкий історичний прорив, квантовий стрибок на зовсім інший рівень розвитку. За цей шанс заплачено найвищу ціну… Не маємо права його змарнувати», - переконаний п'ятий Президент України.
«Можемо із чистого аркуша написати як має бути. Написати, а потім зробити. Все те, до чого не доходили руки раніше, можемо, не озираючись, робити тепер. Прямо зараз - глибоко осмислювати і в деталях планувати, після перемоги - негайно втілювати», - наголосив він.
Порошенко вважає, що Україна має шукати нові промислові галузі, які будуть наповнювати державний бюджет і стимулювати розвиток економіки, а також повинна не відновлювати у старому вигляді традиційні галузі, а модернізувати їх.
«Візьмемо промисловість і типових донедавна найбільших наповнювачів бюджету. Це була металургія, заводи-гіганти - їхня філософія лишилася нам від срср, вони завдавали шкоди екології, не відповідали технологічному рівню XXI століття, споживали неймовірні обсяги потужностей енергетики», - зазначає він.
.«Те, що ми втратили багато що з промисловості ХХ століття, дає нам можливість будувати промисловість з середини ХХІ століття. І в цьому буде конкурентна перевага України», - переконаний Порошенко.
Він зауважив: минулий рік показав, що світ куди більше залежить від українського збіжжя, аніж від металу. «Дефіцит продовольства буде лише зростати, сільгоспземлі та вода вже стали неоціненним стратегічним ресурсом», - наголошує Порошенко.
«Ще приклад. Українські надра містять до 10% світових запасів літію. Специфіка взаємин із Китаєм вже спричинила світовий дефіцит чіпів, то чому б не зробити розташування виробничих майданчиків в Україні економічно вигіднішим, ніж в Піднебесній?», - зауважив він.
«Україна будуватиме найпотужнішу армію і Військово-промисловий комплекс в Європі - бо ми форпост. ******* національна безпека спирається на власну науку, технології, виробництво. Причому «і собі, і людям». Українські двигуни в турецьких безпілотниках довели: ми можемо і перспективи великі», - підкреслив Порошенко.

«Світ відчув загрозу авторитарних режимів і почав усвідомлювати помилку беззбройності, тож буде нарощувати м'язи. Україна може бути не лише споживачем в цьому процесі, а й постачальником», - пояснив п'ятий Президент України.
Також важливим напрямком розвитку стане повоєнна відбудова зруйнованих міст і містечок. «Наші населені пункти переважно росли за інерцією правил і логіки, що була закладена за срср. Звідти теплотраси, що втратами енергії обігрівають траву взимку; застарілий морально і фізично житловий фонд; промзони посеред житлових кварталів; дефіцит зелених насаджень. Зруйновані населені пункти потрібно буде не відновлювати, а заново створювати в іншому, ********* форматі. Починайте це робити зараз, безкомпромісно, за найвищою планкою вимог. Зберігаючи децентралізацію», - пише він.
«Як показує досвід післявоєнної відбудови багатьох держав, вони здатні дуже швидко не лише поставати з попелу, але й ставати новими технологічними гігантами, державами-лідерами», - переконаний Порошенко.
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12.01.2023 18:36
+16
На фронте, особенно зимой, горячий душ хотя бы раз в 3-4 дня - великая вещь. И для здоровья, и для морали.
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12.01.2023 18:41
+16
Зеля, де ти там? Порох тебе обходить на віражу піара. Паднажмііі!
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12.01.2023 18:43
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Правила форума Совет форумчан
баню - это каждый может, ты спутник привези.
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12.01.2023 18:35 Ответить
.....а ТЫ сколько бань привёз, если не секрет......это же каждый может, не?....
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12.01.2023 18:40 Ответить
гарне питання, адже уже один купили... але хлопці розвідданих так і не отримують...

🎃
І взагалі чому манкурти впевнені що один і другий це не посіпаки того ж коломойського/ахметова... адже співробітництво одного і другого на лице...

Просинайтесь та мужайтесь, сини Вкраїна. Ненька палає.
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12.01.2023 18:45 Ответить
Пан не зрозумів іронії.
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12.01.2023 18:50 Ответить
Він багато чого привіз і більше за тебе!
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12.01.2023 18:41 Ответить
Сергей, видно вас с Тиамитоксамом давно здесь не было.
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12.01.2023 18:45 Ответить
Можливо...Якщо то був натяк про "супутник притули", то дуже "тонкий" сарказм був і навіть я не розкусив його! Тоді вибачаюся за "грубість"!
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12.01.2023 19:00 Ответить
Так, я довів його до гостроти леза Solingen мого діда, і тупити точно не буду
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12.01.2023 19:13 Ответить
дурень! Ты в армии служил?. Или хоть может помощником комбайнера сезон отработал? Такую хрень как ты выдал,, может написать только баба или конченный дятел
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12.01.2023 18:46 Ответить
Фрол, есть такая штука.
Помогает, когда вокруг лютый *********.
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12.01.2023 18:51 Ответить
тупее отмазки и не придумаешь. Точно институтка
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12.01.2023 19:14 Ответить
та да, не всем это понятно...
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12.01.2023 19:55 Ответить
😊 Я в такому випадку вже тривалий час вказую після сарказму: "Це сарказм. А тепер серйозно...."
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12.01.2023 19:24 Ответить
а я, виділяю в тексті літери, щоб було лопата...
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12.01.2023 19:55 Ответить
губиться гострота, і сарказм стає прямолінійним, як держак у рискаля.
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12.01.2023 20:00 Ответить
Ну так, доя рискаля головне не держак, а гостра лопата. 😊
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12.01.2023 20:09 Ответить
отож бо, сарказму без гостроти не буває.
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12.01.2023 20:11 Ответить
"Україна буде", - наголосив лідер "Європейської Солідарності"! Порошенко вважає, що Україна має шанс здійснити «квантовий стрибок»
Україна має унікальний шанс після перемоги здійснити стрімкий прорив у розвиту - про це пише Петро Порошенко у статті для «Української правди».
Складовими такого «квантового стрибка», як вважає Порошенко, можуть стати нові індустрії, потужний ВПК і продовольчі потужності України.
«В нас сьогодні як ніколи є шанс здійснити стрімкий історичний прорив, квантовий стрибок на зовсім інший рівень розвитку. За цей шанс заплачено найвищу ціну… Не маємо права його змарнувати», - переконаний п'ятий Президент України.
«Можемо із чистого аркуша написати як має бути. Написати, а потім зробити. Все те, до чого не доходили руки раніше, можемо, не озираючись, робити тепер. Прямо зараз - глибоко осмислювати і в деталях планувати, після перемоги - негайно втілювати», - наголосив він.
Порошенко вважає, що Україна має шукати нові промислові галузі, які будуть наповнювати державний бюджет і стимулювати розвиток економіки, а також повинна не відновлювати у старому вигляді традиційні галузі, а модернізувати їх.
«Візьмемо промисловість і типових донедавна найбільших наповнювачів бюджету. Це була металургія, заводи-гіганти - їхня філософія лишилася нам від срср, вони завдавали шкоди екології, не відповідали технологічному рівню XXI століття, споживали неймовірні обсяги потужностей енергетики», - зазначає він.
.«Те, що ми втратили багато що з промисловості ХХ століття, дає нам можливість будувати промисловість з середини ХХІ століття. І в цьому буде конкурентна перевага України», - переконаний Порошенко.
Він зауважив: минулий рік показав, що світ куди більше залежить від українського збіжжя, аніж від металу. «Дефіцит продовольства буде лише зростати, сільгоспземлі та вода вже стали неоціненним стратегічним ресурсом», - наголошує Порошенко.
«Ще приклад. Українські надра містять до 10% світових запасів літію. Специфіка взаємин із Китаєм вже спричинила світовий дефіцит чіпів, то чому б не зробити розташування виробничих майданчиків в Україні економічно вигіднішим, ніж в Піднебесній?», - зауважив він.
«Україна будуватиме найпотужнішу армію і Військово-промисловий комплекс в Європі - бо ми форпост. ******* національна безпека спирається на власну науку, технології, виробництво. Причому «і собі, і людям». Українські двигуни в турецьких безпілотниках довели: ми можемо і перспективи великі», - підкреслив Порошенко.

«Світ відчув загрозу авторитарних режимів і почав усвідомлювати помилку беззбройності, тож буде нарощувати м'язи. Україна може бути не лише споживачем в цьому процесі, а й постачальником», - пояснив п'ятий Президент України.
Також важливим напрямком розвитку стане повоєнна відбудова зруйнованих міст і містечок. «Наші населені пункти переважно росли за інерцією правил і логіки, що була закладена за срср. Звідти теплотраси, що втратами енергії обігрівають траву взимку; застарілий морально і фізично житловий фонд; промзони посеред житлових кварталів; дефіцит зелених насаджень. Зруйновані населені пункти потрібно буде не відновлювати, а заново створювати в іншому, ********* форматі. Починайте це робити зараз, безкомпромісно, за найвищою планкою вимог. Зберігаючи децентралізацію», - пише він.
«Як показує досвід післявоєнної відбудови багатьох держав, вони здатні дуже швидко не лише поставати з попелу, але й ставати новими технологічними гігантами, державами-лідерами», - переконаний Порошенко.
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12.01.2023 18:36 Ответить
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12.01.2023 18:37 Ответить
Оце нахрюкався що джемпер вдягнув навиворот.
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12.01.2023 18:40 Ответить
Цей Іванов така мєрзость🤮
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12.01.2023 18:41 Ответить
навіть не знаю, хїто з них небезпечніше...
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12.01.2023 18:52 Ответить
Слизняк і водночас хамло. А косить під патріота. І найгірше, що люди без критичного мислення ведуться.
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12.01.2023 19:26 Ответить
"Єто піар на краві"...Не інакше
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12.01.2023 18:40 Ответить
Я впевнений, що Україна відродиться, дожене в розвитку хочаби сусідів румунів і поляк, для цього нам потрібно вибрати президентьа-патріота по справах, а не по марафону і перевдяганні. Нарід вилікувався?
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12.01.2023 18:40 Ответить
наголо сисестра наголоси имя имя
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12.01.2023 18:46 Ответить
Біда в тому що війну будуть ермаки та безумні затягувати безкінечно...

Все це в ручному режимі не зазря зроблено... на черзі приватні армії та покарання військовим...



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12.01.2023 18:50 Ответить
лидирует арестовичъ - он идёт на вторую золотую кнопку.
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12.01.2023 18:54 Ответить
На фронте, особенно зимой, горячий душ хотя бы раз в 3-4 дня - великая вещь. И для здоровья, и для морали.
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12.01.2023 18:41 Ответить
испытывал на себе в полевых выходах, в 93...странная закономерность летом даже после бани - не так жарко, зимой однозначно теплее...шо есть то есть
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12.01.2023 18:48 Ответить
Зеля, де ти там? Порох тебе обходить на віражу піара. Паднажмііі!
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12.01.2023 18:43 Ответить
Вони вже паднажалі коли кірюшу тімошонку "обличчям року" обізвали. Паднажалі так паднажалі.🥴
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12.01.2023 18:47 Ответить
обошол 2 против60 сильно обошол цензор зажал и молчит
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12.01.2023 18:49 Ответить
Ти про заказуху від лупоглазого?
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12.01.2023 23:57 Ответить
А де баба Жулька? Чимсакує чия візьме?
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12.01.2023 18:50 Ответить
вона не тоне, можете бути впевнені, що спливе у їй потрібний час з наступною Гадьою Недайтеменіскурвитись.
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12.01.2023 19:59 Ответить
Щасс, ЗЕ запиляє черговий відос про те як він "допомагає" в поті р**а ЗСУ
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12.01.2023 18:48 Ответить
олігархи сміються а холопи лбами бьють...
Во нескінченне дійство....

твердолобість наше все
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12.01.2023 18:52 Ответить
Це якийсь саботаж від МОУ
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12.01.2023 19:30 Ответить
А що привезли на передову військовим мільйонери із кварталу95? Правильна відповідь - ніхєра.
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12.01.2023 20:23 Ответить
Боєць 79ки висказав Пороху все!
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12.01.2023 20:54 Ответить
сосед ватан, мозги застыли совсем, смотрит рашисткие каналы круглосуточно. Вчера смотрел тоже в полглаза через открытую дверь, так рашисты утверждали что Марьинку "освободили". Интересно в какой реальности освободили.
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12.01.2023 22:19 Ответить
А прізвище того, хто передав не вставили у заголовок, щоб боти не набігли чи це така політична доцільність?

А давайте ви новини про виступи Зеленського будете подавати приблизно так:
"Хтось сьогодні знов довго героїчно ****** ні про що".
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12.01.2023 23:56 Ответить
Петро і Марина Порошенки подарували Києву потужний генератор:

"В умовах блекауту, відключення води, ми викупили із заводу дуже потужний генератор на 550 кВА для столиці. Це забезпечить потреби в електроенергії Троєщинського мікрорайону - 150 тисяч киян гарантовано матимуть воду.
Оренда генератора для Київводоканалу буде виплачуватися за рахунок Фонду Порошенка - аж до закінчення війни або постачання генераторів міжнародними партнерами. Але кияни чекати не можуть.

Тому:
З водою, з теплом, зі світлом, але без вас, росіяни!"
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13.01.2023 00:41 Ответить
 
 