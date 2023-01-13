РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15123 посетителя онлайн
Новости Фото За рубежомВойна в Украине Помощь Украине
8 022 16
Испания (783) военные учения (3282) ВСУ (5154)

225 украинцев прибыли в Испанию для прохождения военной подготовки. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Министр обороны Испании Маргарита Роблес лично встретила группу из 225 граждан Украины, прибывших для прохождения военной подготовки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

225 украинцев прибыли в Испанию для прохождения военной подготовки 01

Роблес встретила украинцев на военной базе Торрехон, недалеко от Мадрида, в сопровождении начальника Генерального штаба ВС Испании Теодоро Лопеса Кальдерона и посла Украины Сергея Погорельцева.

"Для меня большая честь приветствовать их здесь, в Испании. Испания чувствует себя очень близкой ко всему украинскому народу с 24 февраля", – сказала министр, выразив свое восхищение "героизмом, храбростью и тем, как они защищают свою страну".

Читайте также: США начнут обучение украинских военных до конца месяца, - Пентагон
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
ЗРК Хок и Аспид, 105мм гаубицы ждут наших парней.
показать весь комментарий
13.01.2023 00:10
+12
Франко не позволил. красножопым просталинским бригадам построить в Испании колхозы = спас Испанию от террора и голода.
показать весь комментарий
13.01.2023 00:54
+7
Іспанія нас колосально підтримує у цій війні, за що їм велика дяка!
Цікаво природа такої підтримки, це через те що козломорді свинособаки свого часу спонсорували диктатора Франко?
показать весь комментарий
13.01.2023 00:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗРК Хок и Аспид, 105мм гаубицы ждут наших парней.
показать весь комментарий
13.01.2023 00:10 Ответить
А може колісні танки чі Леопарди, дай боже!
показать весь комментарий
13.01.2023 00:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=AxZjEfafG38
показать весь комментарий
13.01.2023 00:27 Ответить
Іспанія нас колосально підтримує у цій війні, за що їм велика дяка!
Цікаво природа такої підтримки, це через те що козломорді свинособаки свого часу спонсорували диктатора Франко?
показать весь комментарий
13.01.2023 00:40 Ответить
Конспірологія. Це давній радянський наратив, що Франко-це негатив для Іспанії. По перше на боці Франко воювало більше інтербригад ніж на боці республіканців. По друга Іспанія різна. Для Каталунії Франко негатив, для кастільских провінцій-якщоті не герой, то більш позитивний персонаж ніж республіканці, що розстріляли людей набагато більше ніж Франкісти.
показать весь комментарий
13.01.2023 00:51 Ответить
Франко не позволил. красножопым просталинским бригадам построить в Испании колхозы = спас Испанию от террора и голода.
показать весь комментарий
13.01.2023 00:54 Ответить
козломорді свинособаки свого часу спонсорували червоные бригады против Франко.
показать весь комментарий
13.01.2023 00:51 Ответить
Как бы они поддерживали коммуняк, а не Франко. В СССР даже беженцы были после поражения коммуняк.
показать весь комментарий
13.01.2023 01:19 Ответить
Ні, в Іспанії кооператив Озеро дуже нахабно себе поводить
показать весь комментарий
13.01.2023 01:23 Ответить
нет испанцы увидели наших беженцев мам с детьми - наши там очень породисто выглядят по сравнению с другими мигрантами
показать весь комментарий
13.01.2023 06:34 Ответить
Дайте хлопцям відпуску на три дні, літру самогонки та координати петушарія най з новим роком привітають, щиро так від серця
показать весь комментарий
13.01.2023 00:50 Ответить
Краще хай їх посадять в танчики та гаубиці. І тоді пєтушарію можна і без самогонки накидати
показать весь комментарий
13.01.2023 00:58 Ответить
Дайте хлопцям відпуску на три дні, та координаты красивых девочек )👍
показать весь комментарий
13.01.2023 01:18 Ответить
там нет красивых девочек а самые красивые наши мамы с детьми
показать весь комментарий
13.01.2023 06:35 Ответить
El fascismo de putin no pasará!!!
показать весь комментарий
13.01.2023 08:42 Ответить
 
 