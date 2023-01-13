225 украинцев прибыли в Испанию для прохождения военной подготовки. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Министр обороны Испании Маргарита Роблес лично встретила группу из 225 граждан Украины, прибывших для прохождения военной подготовки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Роблес встретила украинцев на военной базе Торрехон, недалеко от Мадрида, в сопровождении начальника Генерального штаба ВС Испании Теодоро Лопеса Кальдерона и посла Украины Сергея Погорельцева.
"Для меня большая честь приветствовать их здесь, в Испании. Испания чувствует себя очень близкой ко всему украинскому народу с 24 февраля", – сказала министр, выразив свое восхищение "героизмом, храбростью и тем, как они защищают свою страну".
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Цікаво природа такої підтримки, це через те що козломорді свинособаки свого часу спонсорували диктатора Франко?