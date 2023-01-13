"История показывает, как часто заканчивают диктаторы": в Стокгольме "повесили" чучело Эрдогана, послу Швеции передали ноту. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Турция вызвала посла Швеции в связи с демонстрацией в Стокгольме. Пугало президента Реджепа Таипа Эрдогана было подвешено вверх ногами.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
По словам турецкого дипломатического источника, посла Швеции в Турции Стаффана Херрстрома вызвали в министерство иностранных дел и передали ноту Анкары.
"Было подчеркнуто наше ожидание, что виновные в инциденте должны быть установлены, необходимые процессы проведены, и Швеция должна выполнить свои обещания", — отметил источник.
В МИД Швеции подтвердили, что посла вызвали в министерство иностранных дел в Анкаре, но отказались сообщить подробности инцидента.
Акцию протеста провели представители курдской организации Комитет Рожавы. На ней чучело, символизировавшее турецкого президента Реджепа Таипа Эрдогана, подвесили вниз головой.
"История показывает, как часто заканчивают диктаторы, поэтому ради всех Эрдоган: воспользуйся шансом и уйди в отставку, чтобы не оказаться вверх ногами на площади Таксим", — говорится в сообщении представителей Комитета Рожавы в Twitter.
Как сообщалось ранее, Эрдоган блокирует принятие Швеции в НАТО, хотя она выполнила условия, как заявил Столтенберг.
Со своей стороны, Турция выражает разочарование тем, что суд в Швеции отказал в выдаче всех, кого в Турции называют "террористами", и президент Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что сейчас он может одобрить вступление в НАТО только Финляндии, но не Швеции.
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Як на мене, абсолютно різні країни. Багато в чому протилежні.
Ну не вірю я, що Туреччина -- це Європа. Тим більше північна. (мова не про географію, а про те, з яким суспільним устроєм себе асоціює країна)
Це не шведи масово порушують права людини (і навіть права цілого народу) у себе у країні.
Привіт "великотюркському" шовінізму.
Султана треба за шию вішати, інакше від нього не позбутися.
Бажання вступу ЄС, дуже схоже на голосування нардепів за зняття їхньоїж недоторканості, тільки по справжньому.