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Стокгольм (152) Швеция (888) Эрдоган (821)

"История показывает, как часто заканчивают диктаторы": в Стокгольме "повесили" чучело Эрдогана, послу Швеции передали ноту. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Турция вызвала посла Швеции в связи с демонстрацией в Стокгольме. Пугало президента Реджепа Таипа Эрдогана было подвешено вверх ногами.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По словам турецкого дипломатического источника, посла Швеции в Турции Стаффана Херрстрома вызвали в министерство иностранных дел и передали ноту Анкары.

"Было подчеркнуто наше ожидание, что виновные в инциденте должны быть установлены, необходимые процессы проведены, и Швеция должна выполнить свои обещания", — отметил источник.

В МИД Швеции подтвердили, что посла вызвали в министерство иностранных дел в Анкаре, но отказались сообщить подробности инцидента.

Акцию протеста провели представители курдской организации Комитет Рожавы. На ней чучело, символизировавшее турецкого президента Реджепа Таипа Эрдогана, подвесили вниз головой.

"История показывает, как часто заканчивают диктаторы, поэтому ради всех Эрдоган: воспользуйся шансом и уйди в отставку, чтобы не оказаться вверх ногами на площади Таксим", — говорится в сообщении представителей Комитета Рожавы в Twitter.

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Как сообщалось ранее, Эрдоган блокирует принятие Швеции в НАТО, хотя она выполнила условия, как заявил Столтенберг.

Со своей стороны, Турция выражает разочарование тем, что суд в Швеции отказал в выдаче всех, кого в Турции называют "террористами", и президент Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что сейчас он может одобрить вступление в НАТО только Финляндии, но не Швеции.

История показывает, как часто заканчивают диктаторы: в Стокгольме повесили чучело Эрдогана, послу Швеции передали ноту 01
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Топ комментарии
+12
До чого тут *****? Ердоган проводить військові операції проти курдів. В Швеції курди мають своїх представників в парламенті. Це взагалі виключно в полі відносин турки-курди. І Швеція не збирається якимось чином обмежувати курдів.
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13.01.2023 09:06
+9
Хреново шо наши союзники сруться между собой. Это всьо ***** постарался. мутит воду плешивый *******
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13.01.2023 08:59
+6
на берлускони больше похож)
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13.01.2023 09:02
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Хреново шо наши союзники сруться между собой. Это всьо ***** постарался. мутит воду плешивый *******
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13.01.2023 08:59 Ответить
Як на мене Туреччина цілком права у цій ситуації. Якби приміром, Швеція приютила у себе умовних тисячу гіві з моторолою, то ми поступали так само як і зараз Туреччина.
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13.01.2023 09:03 Ответить
В любом случае, если Швецию не возьмут, то беняфициаром будет ***** в этой ситуации!!!
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13.01.2023 09:10 Ответить
"если Швецию не возьмут", это влажные мечты москаля. Вопрос стоит "когда конкретно возьмут", а не "возьмут/не возьмут".
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13.01.2023 12:25 Ответить
До чого тут *****? Ердоган проводить військові операції проти курдів. В Швеції курди мають своїх представників в парламенті. Це взагалі виключно в полі відносин турки-курди. І Швеція не збирається якимось чином обмежувати курдів.
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13.01.2023 09:06 Ответить
Але ж завдяки таким флешмобам, НАТО Швеції не світить. Туреччина блокуватиме вступ.
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13.01.2023 09:09 Ответить
Якщо Туреччина зловживатиме цим блокуванням, її нагнуть.
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13.01.2023 12:23 Ответить
скандинавские курды викинги это сильно, однако
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13.01.2023 09:09 Ответить
Просто подумайте: яким союзником може бути Тюркай для Суомі і Сверіге?

Як на мене, абсолютно різні країни. Багато в чому протилежні.
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13.01.2023 09:06 Ответить
Яким би Ердоган не був, але сруських оккупантів з Азербайджану та Сирії вигнав, Казахстан/Киргизстан від повторного вторгнення каZZапів захистив.
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13.01.2023 09:12 Ответить
Щось ти лєпіш маячню якусь. Може він і від нападу на Тайвань утримує китайців? Рашистські бази у Сиріі Ердоган, на відміну від Ізраілю, і пальцем не чіпає. Не кажучи вже про іншу маячню, яка до нього жодного відношення не має.
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13.01.2023 11:36 Ответить
А курди можуть бути союзниками?
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13.01.2023 09:33 Ответить
Курди воюють із Рашкой у Сиріі, чому б ні.
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13.01.2023 12:21 Ответить
Таким як Карл 12 для султана свого часу.
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13.01.2023 09:42 Ответить
Значить -- ситуативним. Аж ніяк не на десятиліття.

Ну не вірю я, що Туреччина -- це Європа. Тим більше північна. (мова не про географію, а про те, з яким суспільним устроєм себе асоціює країна)
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13.01.2023 14:02 Ответить
на берлускони больше похож)
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13.01.2023 09:02 Ответить
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13.01.2023 09:08 Ответить
многоходовочная руснявая многоходовочка
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13.01.2023 09:12 Ответить
работа москвы, она финансировала как курдов так и армян
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13.01.2023 09:29 Ответить
Песдёшь, москали убивают курдов и чешут, что воюют с игил.
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13.01.2023 11:37 Ответить
До речі, курди - ліваки, їхня робоча партія курдистану сповідує ліву ідеологію і спонсорувалася совками свого часу!
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13.01.2023 09:35 Ответить
Швеция - капиталистическая страна. Вы спутали "социалистические" с "социальные".
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13.01.2023 11:39 Ответить
У совку лівою була тільки економіка. Внутрішня політика совка була суто радикально правою: етнічні чистки, депортаціі за національною ознакою, п'ята графа у паспорті.
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13.01.2023 11:49 Ответить
Курди заслуговують мати свою Батькивщину ! Вони ії мають і будуть мати! А Туреччині та Іраку доведеться посунитись !
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13.01.2023 09:39 Ответить
Курди мають право на свою країну, на захист від невмотивованого переслідування. Але конкретні курди, що вчиняють акти насильства мають бути притягнути до відповідальності. Не всі і не за національною ознакою. Зупинити рух Швеції до НАТО туркам не вдасться. Шведи хочуть у НАТО.
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13.01.2023 09:43 Ответить
А може то не Ердоган підвішений, а *****
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13.01.2023 09:43 Ответить
20 млн курдів в Туреччині, 8 в Ірані, 6 в Іраку, це питання все одно прийдеться вирішувати, асімілювати їх не вдалося.
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13.01.2023 09:47 Ответить
Так, але до чого тут далека Швеція?
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13.01.2023 10:00 Ответить
А хто сказав, що якісь питання до Швеції?

Це не шведи масово порушують права людини (і навіть права цілого народу) у себе у країні.
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13.01.2023 14:07 Ответить
Так. Єдиний народ, чисельністю 20 мільйонів (причому живе на своїй землі, і є етносом індоєвропейського походження), що досі не має власної держави.

Привіт "великотюркському" шовінізму.
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13.01.2023 14:05 Ответить
курди протестують що їх не видали Ердогану? чується чиясь гидотна лапа ...
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13.01.2023 10:06 Ответить
Не того повесили. Это не эрдоган..
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13.01.2023 10:34 Ответить
Це ж дон Берлусконі повторює долю дуче.

Султана треба за шию вішати, інакше від нього не позбутися.
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13.01.2023 12:31 Ответить
Шведы продайте Украине JAS 39 Gripen и будет вам счастье....
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13.01.2023 12:35 Ответить
Это все недоработка Столтенберга и дяди Сэма.
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13.01.2023 13:03 Ответить
Нас потім так само змусять відмовитися від своїх героїв та власних цінностей. Поляки сказали прибрати Бандеру і все, на раз.
Бажання вступу ЄС, дуже схоже на голосування нардепів за зняття їхньоїж недоторканості, тільки по справжньому.
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13.01.2023 19:01 Ответить
 
 