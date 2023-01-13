Утром оккупанты обстреляли Никополь, повреждены многоэтажные жилые дома, - председатель облсовета Лукашук. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска утром в пятницу 13 января обстреляли Никополь Днепропетровской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Враг продолжает терроризировать Никополь. Утром оккупанты обстреляли город. Попали в многоэтажные жилые дома. Жертв и раненых нет. Последствия разрушений уточняются", - написал Лукашук.
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