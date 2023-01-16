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В Севастополе снова громко. Развожаев сообщил о сбитии 7 беспилотников (обновлено). ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В оккупированном Севастополе снова сообщают о звуках взрывов.

Между тем, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщает о работе ПВО, информирует Цензор.НЕТ.

"Снова атака беспилотников. Системы ПВО сбили БПЛА над морем по направлению к Бельбеку", - говорится в сообщении.

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В Севастополе снова громко. Развожаев сообщил о сбитии 7 беспилотников (обновлено) 01

"Ситуация на данный момент: сбиты 3 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку", - позже добавил Развожаев.

Впоследствии он сообщил, что уже сбиты якобы 7 беспилотников. По его словам, все они сбиты над морем.
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16.01.2023 10:37 Ответить
Та шось мені не віриться, що це ми.
Якби це були ми, то кудись би попадали. А так - виглядає як чергові брєдні довбойобів, про "безпілотнік, який скинув дві гранати, одну збило ппо, а другу накрив собою ахраннік падстанциї"©
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16.01.2023 10:38 Ответить
Збив 100501 безпілотник.
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16.01.2023 10:46 Ответить
Або птах якийсь, або з переляку вже ввижаються безпілотники. Ще, можливо, як варіант - рептілоїди з Сіріуса на літаючій тарілці.
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16.01.2023 11:03 Ответить
ачеридная пабеда
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16.01.2023 13:38 Ответить
 
 