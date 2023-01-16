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В Севастополе снова громко. Развожаев сообщил о сбитии 7 беспилотников (обновлено). ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В оккупированном Севастополе снова сообщают о звуках взрывов.
Между тем, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщает о работе ПВО, информирует Цензор.НЕТ.
"Снова атака беспилотников. Системы ПВО сбили БПЛА над морем по направлению к Бельбеку", - говорится в сообщении.
"Ситуация на данный момент: сбиты 3 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку", - позже добавил Развожаев.
Впоследствии он сообщил, что уже сбиты якобы 7 беспилотников. По его словам, все они сбиты над морем.
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Якби це були ми, то кудись би попадали. А так - виглядає як чергові брєдні довбойобів, про "безпілотнік, який скинув дві гранати, одну збило ппо, а другу накрив собою ахраннік падстанциї"©