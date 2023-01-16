В Севастополе снова громко. Развожаев сообщил о сбитии 7 беспилотников (обновлено). ФОТО

В оккупированном Севастополе снова сообщают о звуках взрывов.

Между тем, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщает о работе ПВО, информирует Цензор.НЕТ.

"Снова атака беспилотников. Системы ПВО сбили БПЛА над морем по направлению к Бельбеку", - говорится в сообщении.

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"Ситуация на данный момент: сбиты 3 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку", - позже добавил Развожаев.

Впоследствии он сообщил, что уже сбиты якобы 7 беспилотников. По его словам, все они сбиты над морем.