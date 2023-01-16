В результате обстрела Запорожья поврежден дом, в области ударили по ангару, где хранилась продукция, - ОП. ФОТОрепортаж

Российские захватчики ударили ракетами по Запорожью и предприятию легкой промышленности Кушугумской громады.

Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"В результате попадания ракеты С-300 в жилую застройку в центре города Запорожья от взрывной волны пострадал пятиэтажный дом: выбиты окна и двери, повреждена система отопления здания. Травмы от обломков и стекла получили 5 человек из них 2 ребенка 9 и 15 лет".

Ликвидацией последствий попадания занимаются все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

По словам Тимошенко, оккупанты также попали ракетой С-300 на территорию одного из предприятий легкой промышленности Кушугумской громады. Возник пожар в ангаре, где хранилась готовая к реализации продукция.

"К счастью, люди при этом остались невредимыми. Ущерб от действий террористов устанавливается", - подытожил он.

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