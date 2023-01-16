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В результате обстрелов Херсонщины в течение 2 суток погибли 4 человека, 14 гражданских получили ранения, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские захватчики продолжают обстреливать Херсонщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"В течение 15 января 2023 года военные РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, обстреливали город Херсон и населенные пункты области. В результате вражеских атак погибли три гражданских. По меньшей мере 14 человек получили ранения, двое из которых в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По данным Офиса Генпрокурора, повреждены жилые дома, детские и медицинские учреждения

"Утром 16 января в результате попадания вражеского снаряда в частный дом в Херсоне погибла женщина. Количество пострадавших уточняется. Вражеские обстрелы освобожденной территории Херсонщины продолжаются", - добавили в ОГП.

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В результате обстрелов Херсонщины в течение 2 суток погибли 4 человека, 14 гражданских получили ранения, - Офис Генпрокурора 01
В результате обстрелов Херсонщины в течение 2 суток погибли 4 человека, 14 гражданских получили ранения, - Офис Генпрокурора 02
В результате обстрелов Херсонщины в течение 2 суток погибли 4 человека, 14 гражданских получили ранения, - Офис Генпрокурора 03
В результате обстрелов Херсонщины в течение 2 суток погибли 4 человека, 14 гражданских получили ранения, - Офис Генпрокурора 04
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Харків, Миколаїв і багато інших міст шо були і є під щоденним обстрілом... Тепер ще й Херсон - щодня загиблі і поранені, кожен день… п
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16.01.2023 14:35 Ответить
 
 