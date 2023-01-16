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За прошедшие сутки морпехи уничтожили 50 оккупантов, 5 танков, 7 БМП и вражеский "Град". ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Воинские части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС.
Как отмечается, за прошедшие сутки, 15 января, морские пехотинцы уничтожили 5 танков, 7 БМП, 2 грузовика, 1 единицу специальной техники, 1 миномет, 3 БПЛА и 40 оккупантов.
Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего уничтожены БМ-21 "Град" и 10 российских военных. Окончательные потери врага уточняются.
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