За выходные из портов Большой Одессы вышли 6 судов со 153 тыс. тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы. ФОТО

В рамках "Зерновой инициативы" за выходные из портов Большой Одессы вышли 6 судов со 153 тыс. тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Министерства инфраструктуры Украины.

Среди этих судов - балкер DYMAMIC M с 27,5 тыс. тонн агропродукции для Ливии.

"В настоящее время в портах Большой Одессы под обработкой 21 судно. На них загружают 800 тыс. тонн украинской агропродукции.

По "зерновому коридору" к украинским портам двигается 1 судно. В Босфоре растет очередь из судов, ожидающих инспекцию. По состоянию на 15 января - в очереди 109 судов, из которых 22 загружены агропродукцией. Российская делегация продолжает тормозить инспекцию и отказывается работать после 15.30. Из 81 заявленного на участие в Инициативе судна зарегистрировали всего 2", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 653 судна, которые экспортировали 17,5 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

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