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За выходные из портов Большой Одессы вышли 6 судов со 153 тыс. тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В рамках "Зерновой инициативы" за выходные из портов Большой Одессы вышли 6 судов со 153 тыс. тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Министерства инфраструктуры Украины.

Среди этих судов - балкер DYMAMIC M с 27,5 тыс. тонн агропродукции для Ливии.

"В настоящее время в портах Большой Одессы под обработкой 21 судно. На них загружают 800 тыс. тонн украинской агропродукции.

По "зерновому коридору" к украинским портам двигается 1 судно. В Босфоре растет очередь из судов, ожидающих инспекцию. По состоянию на 15 января - в очереди 109 судов, из которых 22 загружены агропродукцией. Российская делегация продолжает тормозить инспекцию и отказывается работать после 15.30. Из 81 заявленного на участие в Инициативе судна зарегистрировали всего 2", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 653 судна, которые экспортировали 17,5 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

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За выходные из портов Большой Одессы вышли 6 судов со 153 тыс. тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы 01
За выходные из портов Большой Одессы вышли 6 судов со 153 тыс. тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы 02
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Даже во время войны пол мира кормим . Теперь понятно , почему голодная орда в Украину ломится .
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16.01.2023 13:15 Ответить
А самим вирощувати "скрєпа" не дозволяє!
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16.01.2023 13:29 Ответить
Авжеж , годуємо тих хто кацапію підтримує
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16.01.2023 13:27 Ответить
Нам цій новині треба радіти?!...
В магазині ціни повзуть вверх, економіка - на нулі...
Ніяких розмов і рухів до адаптації економіки до війни немає й близько!...
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16.01.2023 13:29 Ответить
выручка от продажи зерна. должна идти на вооружение
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16.01.2023 13:55 Ответить
Велика Одеса
шо це за порти такі?
поясніть.
Рені
Измаіл
Черноморськ
Одеса
Южний
Николаев
Очаків
Шо рахувать 😊
куди бігти?
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17.01.2023 00:31 Ответить
Щось нове придумали .
Велика Одеса .
Відки вийшли?
Скільки?
Взагалом з Великої Одеси вийшли ….
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17.01.2023 00:36 Ответить
 
 