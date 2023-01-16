За выходные из портов Большой Одессы вышли 6 судов со 153 тыс. тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В рамках "Зерновой инициативы" за выходные из портов Большой Одессы вышли 6 судов со 153 тыс. тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Министерства инфраструктуры Украины.
Среди этих судов - балкер DYMAMIC M с 27,5 тыс. тонн агропродукции для Ливии.
"В настоящее время в портах Большой Одессы под обработкой 21 судно. На них загружают 800 тыс. тонн украинской агропродукции.
По "зерновому коридору" к украинским портам двигается 1 судно. В Босфоре растет очередь из судов, ожидающих инспекцию. По состоянию на 15 января - в очереди 109 судов, из которых 22 загружены агропродукцией. Российская делегация продолжает тормозить инспекцию и отказывается работать после 15.30. Из 81 заявленного на участие в Инициативе судна зарегистрировали всего 2", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 653 судна, которые экспортировали 17,5 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.
Пожалуйста, подождите...
В магазині ціни повзуть вверх, економіка - на нулі...
Ніяких розмов і рухів до адаптації економіки до війни немає й близько!...
шо це за порти такі?
поясніть.
Рені
Измаіл
Черноморськ
Одеса
Южний
Николаев
Очаків
Шо рахувать 😊
куди бігти?
Велика Одеса .
Відки вийшли?
Скільки?
Взагалом з Великої Одеси вийшли ….