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Последствия обстрелов Донетчины: разрушены жилые дома, есть раненые гражданские, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Полиция Донбасса документирует последствия 28 российских атак. Российские войска попали в жилье и критическую инфраструктуру, травмированы гражданские жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию в Донецкой области.

"Оккупационные войска России вели огонь по 13 населенным пунктам – городам Авдеевка, Бахмут, Лиман, Славянск, Курахово, Соледар, пгт Великая Новоселка, Нью-Йорк, Очеретино, селах Веселое, Красногоровка, Карловка, Клищиевка.

Рашисты били из ЗРК "С-300", РСЗО "Град", артиллерии, минометов. Уничтожены и повреждены 11 гражданских объектов - 6 жилых домов, объект критической инфраструктуры, цеха завода, гараж", - говорится в сообщении

Две ракеты "С-300" враг направил по Краматорскому району. Один снаряд попал в Славянск, информация о повреждениях и пострадавших не поступала. Вторая ракета попала в Лиман, разрушения получил многоквартирный дом, есть раненый.

Из "Градов" оккупационные войска били по Авдеевке и Великой Новоселке, травмированы гражданские жители.

В результате артиллерийских обстрелов пострадали в Бахмуте и Соледаре.

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Последствия обстрелов Донетчины: разрушены жилые дома, есть раненые гражданские, - полиция 01
Последствия обстрелов Донетчины: разрушены жилые дома, есть раненые гражданские, - полиция 02
Последствия обстрелов Донетчины: разрушены жилые дома, есть раненые гражданские, - полиция 03
Последствия обстрелов Донетчины: разрушены жилые дома, есть раненые гражданские, - полиция 04
Последствия обстрелов Донетчины: разрушены жилые дома, есть раненые гражданские, - полиция 05
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16.01.2023 13:34 Ответить
 
 