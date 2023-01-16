Заблокирована схема масштабного хищения продуктов питания для военных, - ГБР. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сотрудники ДБР совместно с Нацполицией Днепропетровщины и департаментом военной контрразведки СБУ разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначенные для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, одно из частных предприятий занималось поставкой продуктов в более чем 45 воинских частей. Только за полгода войны в 2022 году оно получило военных подрядов более чем на 2 млрд гривен.
В документах предприниматели указывали одно количество продуктов, а в воинские части присылали совсем другие объемы. Остаток продукции они перепродавали через сеть посредников.
"В ходе масштабной спецоперации ДБР провело почти 70 обысков. В результате изъято более 30 тысяч банок тушеной продукции весом более 7 тонн, которая уже была готова к перепродаже, а также почти 4 млн гривен в разной валюте, вероятно полученных преступным путем.
Изъятые продукты будут переданы военным. Также, с целью возмещения ущерба изъяты десятки автомобилей, на которых перевозили краденые продукты, а также черновая документация, подтверждающая противоправную деятельность", - говорится в сообщении.
В настоящее время один из представителей фирмы сообщен о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
Досудебное расследование продолжается, решается вопрос по поводу сообщения о подозрении другим фигурантам.
Пожалуйста, подождите...
А ти нагадай, під КИМ ходило "НКВД"?
Не під Берієй-Ежовим - Сталіним?
Про це шкодуєш?
Чи про ГУЛАГи - голодомори ностальгія прокинулась?!!
Ви вважаєте, усіляка гопота йшла до того НКВД заради "ідей комунізізьми"? Хій там плавав. Щоб кучеряво жити, вдягатися у стильне шкіряне мілітарі, щоб тебе усі боялися, такого крутого... І щоб жерти чорну ікру і пити колекційні коньяки, коли поруч люди у кращому випадку їдять пеніс без солі (а іноді взагалі вмирають від голоду".
Ви ще скажіть про "холодную голову, горячее сердце" і щось там про інші органи тулуба
Тільки за півроку війни у 2022 році воно отримало військових підрядів на понад 2 млрд гривень.
У документах підприємці вказували одну кількість продуктів, а до військових частин надсилали зовсім інші об'єми. Джерело: https://censor.net/ua/n3393638
Людський фактор. Впевнений, що власники фірми яка має підряд на 2 млрд гривень таким займатися точно не будуть, набрали працювати ханиг експедиторів, а це класична схема в торгівлі, вони так звикли, по документам одне, по факту інше+чорний нал.
Думай, чоловіче, головою, а не дупою коли щось пишеш.
А що їм потрібно було робити, якщо система так працює? Не давати нікому підрядів, та дивитись, як солдати з голоду почнуть пухнути?
А якщо давати підряд, де межа між прибутком фірми, прибутком її власника, та корупцією? Чи віддати гроші власнику фірми, тим більш якомусь іноземцю, у вигляді прибутку, це не корупція, а прапор який своїм діточкам щось тут в Україні купить на ці "додаткової вартості " гроші, то корупціонер?
Проблема в фінансуванні. Виграє вибори той у кого гроші, реклама, плюшки виборцям, і тп. А потім гроші відбивають шляхом корупції, бо іншим шляхом це неможливо зробити використовуючі депутатство, тобто, якщо не корупція, то це буде звичайний бізнес, а якщо звичайний бізнес, то навіщо вкладати в депутатство свого протеже. От таке замкнуте коло.
Спробували піти західним шляхом, фінансуванням партій з держбюджету. Люди не сприйняли, бо, депутати кажуть і так богаті, а ви їм ще гроші на партію, краще на пенсії. І ще, там теж, оскільки бюджет контролює влада, вона контролює і видатки, для своїх в першу чергу. Крім того, все одно, той хто окрім державного, отримує "допінг" фінансування , має перевагу, та перемагає.
Пішли іншим шляхом, іноземцям віддали владу, створили набу, сап, і тп, далі повноваження максимальні, владу далі абсолютну, і вони почали працювати, чесно примушуючі до закону всіх, звісно, окрім тих, хто з ними в команді)) і там де раніше була корупція, тобто, вкрадали частину державного, не залишилось державного нічого, тобто, " приватизація".
Крім того, перестала формуватися національно орієнтована еліта, а це перший крок до зникнення національної держави взагалі, не кажучі про її незалежність, тобто, шлях який явно приведе до занепаду українців.
Який вихід, з цієї ситуації?
Я думав, аналізував, дивився на інші країни, як вони вийшли.
І що я побачив.
Там дві концепції. Перша, я б її назвав грошова. Це коли громадяни країни об'єднані ідеєю співіснування задля заробітку грошей більш ефективно, ніж їхні сусіди, з допомогою своєї держави, і таким чином можуть отримувати "додаткову вартість" з сусідів, а отже, є сенс, а саме, коли робиш на доллар, а отримуєш півтора за рахунок сусідів, у яких держава не налаштована працювати в команді з громадянами задля прибутку. Такі країни, це США, Британія, успішні, та ті, хто пробує так само як вони робити, але успіх перемінний, на кшталт Польщі і тп.
Друга концепція, це національна. Там ідея зверхності своєї нації над іншими об'єднує суспільство та робить на цій основі або перевагу над сусідами ( при цьому тут вже не обов'язково тільки економічна, але і військова підійде) або просто ефективне суспільство " честі" , де вкрасти у держави власної це як вкрасти у власній матері. І корупція в таких суспільствах карається аж до смерті. Це Корея ( обидві) , Японія, Китай, Німеччина, Швейцарія, Норвегія, та інші.
Є країни, які не входять ні туди, ні туди, " беспринципові" так би мовити))
Це всі "неуспішні" бідні країни, майже вся Африка, та інші. Там немає ані національної концепціі, ані грошової, які описані вище.
А тепер до України.
Україна відноситься до того унікального типу держави та народу, де національна ідея не на першому плані у більшості, а грошова ідея не мала розвитку в суспільну, а залишилась тіки особистісною, для кожного своя. Так сталося тому що українці не мали своєї держави, а отримали її не так давно та не в жорсткій боротьбі як народа вцілому, а як наслідок хаосу розпаду СРСР, так би мовити подарунок. Такий подарунок мав наслідком відсутність формування національної концепціі держави, а щоб не сталося грошової концепціі держави, західні "партнери" зробили все для ліквідації таких конкурентів собі.
Отже, що залишилось українцям?
А те, що є в них найцінніше, їхня душа, яка поєднана генетично з їхньої Вірою Православною стародавньою.
Хтось скаже, я от українець, а взагалі церков не ходжу, то що, я не такий? Відповідь: так ти і не побудував державу Українську, ти і такі як ти не побудували нічого що стосується держави України. Реально пробували побудувати тіки духовні люди, але їх або вбили, або " ліквідували" політично сусіді України.
Отже, висновки.
У України свій шлях успішної державності та як складової частини цієї державності боротьби з корупцією.
Це шлях в основі якого віра в Бога, Православна Віра, та духовні люди, ті які саме в силу своєї духовності згодні померти за свою державу народ та Віру. Україна з часів Київської Русі відрізняється тим що тут таких багато, а в інших країнах таких мало.
Успіх в усьому, в розвитку країни, в плідній співпраці з сусідами, досягнення в тому числі і боротьбі з корупцією, можливе тіки якщо такі люди прийдуть до влади та поведуть український народ на принципах, які в теорії держави називається теократія.
І тоді не буде корупції, буде справедливість та мир.
Хто вони, ці люди, ці українці, та як їх привести до влади, я незнаю. Але питання було про причини корупції, а не те, як її ліквідувати))
на кошкахили привыкнут и войдут во вкус. всякие западные технологии практически сразу "идут тихонько в лес" если физиономиям сверху они не подходят. да и самому себе "законы" писать - ну как-то не получается. сразу ж там гособеспечение хочется, неприкосновенность, чтобы плевать на всех буквально и чтобы остальные кланялись и утирались - нет?
Те у кого сегодня одни, завтра другие противоположные власти, и в обществе шатание, посадка в тюрьму попередников, всё беды на них же всегда сворачивают, и так по кругу, такие страны всё время в проблемах. Украина яркий пример.
И это естественно, потому что без хозяина нельзя даже дачу содержать в порядке, хозяина не на год, и не на четыре, а постоянного.
И планировать ничего серьезного в развитии страны невозможно, когда нет уверенности, что те кто придут за тобой, не объявят это коррупцией или пустой растратой, а ведь сколько людей, столько мнений, на одно и то же. А ещё есть соседи, которые не заинтересованы чтобы твоя страна стала им сильным конкурентом, и соседи всегда будут спонсировать ситуацию когда власть в твоей стране будет слабой, которой можно крутить в своих интересах, а не интересах народа который она предоставляет.
идиотамхз кому? обычно если хоть что-то делается, то делается сразу. понятно, что есть мегапроэкты там, аэс, гэс, метро, всякие там полеты на марс и т.п. когда реально нужно годами ждать, но у нас то как видим - нихрена, тупо потерянное время. к тому же никто не помешал бы выбрать на следующий год того же (ну или посадить если что не так). да и всякие развитЫе государства до уровня своего развития к примеру оббивку стульев из сУдей делали пока дошли до уровня понимания что к чему. чтобы что-то получилось нужно реально что-то делать а не создавать видимость.
А мы что то и делаем.
Вопрос что? Создаём государство украинское , или так, просто от ситуации всякую хню делаем и наблюдаем через какое то время закономерный результат
А уровень и способ воровства по всем признакам однозначно низшего звена.
Это просто физически по другому невозможно сделать, поскольку
"продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн гривень Джерело: https://censor.net/ua/n3393638
Задачка : есть наличка, есть газель неучтенной продукции ( на которую нет документов как минимум нормально оформленных) , есть фирма с 2 миллиардним оборотом.
Вопрос: кто вор газели продуктов?))
Решение.
Исходим от противного.
Если вор собственник фирмы, почему он:
1. Допустил наличие на складе неучтенной без документов продукции? Все фирмы масштабные торговые такие работают по схеме, когда все документы на продукцию есть, более того , они все настоящие, выписаны как положено, ТТН, РН, СФ, ПН , акти и тп. Всё настоящее. Просто потом спецами через определенное время корректируется бухгалтерия, или ведётся двойная.
2. Почему он не включил банально в цену контракта ту сумму которую ему надо прибыль. Ведь понятно, что связи есть.
3. Почему собственник решил воровать вне команды, а учитывая что эту Газель не замяли, и дело раскрутили, именно так и было, при работе в команде, если не произошло революции и власть стабильна, такого не происходит.
Ответов нет.
А значит, тот кто это всё делал, более низкого уровня вор, вот об этом я и написал.
А гуманітарна допомога ? В Києві в Оболонському районі , де
мешкає 320000 громадян, для пенсіонерів , яких біля 50000
видають талони-- 50 в день. Питання просте-- скільки років
стояти в черзі за допомогою ?
І тимошенка? Це ж його мала батьківщина, а батько в облраді засідає.
а яка причина? де у нас хаб? Львівщина. що відбувається з фурами, що везуть необхідну допомогу?
1/4 - пропускають.
все інше до комори. завертають.
широкого розголосу немає - отже всі " в темі".
Їм там потрібніше. вони "потерпають", навіть не знають куди все спиджене ховати!
вперше це прочитав у канадців. очам своїм не повірив.
я думав проти ТАКОГО розвернули операцію.
а це дрібний шахрай. як і багато з ним.