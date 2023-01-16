Заблокирована схема масштабного хищения продуктов питания для военных, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники ДБР совместно с Нацполицией Днепропетровщины и департаментом военной контрразведки СБУ разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначенные для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, одно из частных предприятий занималось поставкой продуктов в более чем 45 воинских частей. Только за полгода войны в 2022 году оно получило военных подрядов более чем на 2 млрд гривен.

В документах предприниматели указывали одно количество продуктов, а в воинские части присылали совсем другие объемы. Остаток продукции они перепродавали через сеть посредников.

"В ходе масштабной спецоперации ДБР провело почти 70 обысков. В результате изъято более 30 тысяч банок тушеной продукции весом более 7 тонн, которая уже была готова к перепродаже, а также почти 4 млн гривен в разной валюте, вероятно полученных преступным путем.

Изъятые продукты будут переданы военным. Также, с целью возмещения ущерба изъяты десятки автомобилей, на которых перевозили краденые продукты, а также черновая документация, подтверждающая противоправную деятельность", - говорится в сообщении.

В настоящее время один из представителей фирмы сообщен о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.























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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос по поводу сообщения о подозрении другим фигурантам.