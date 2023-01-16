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Новости Фото Война в Украине Война
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война (47275) Днепропетровщина (2926) Нацполиция (15757) продукты (1508) хищение (655) махинации (570) военнослужащие (5646) ГБР (2556)

Заблокирована схема масштабного хищения продуктов питания для военных, - ГБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сотрудники ДБР совместно с Нацполицией Днепропетровщины и департаментом военной контрразведки СБУ разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначенные для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, одно из частных предприятий занималось поставкой продуктов в более чем 45 воинских частей. Только за полгода войны в 2022 году оно получило военных подрядов более чем на 2 млрд гривен.

В документах предприниматели указывали одно количество продуктов, а в воинские части присылали совсем другие объемы. Остаток продукции они перепродавали через сеть посредников.

"В ходе масштабной спецоперации ДБР провело почти 70 обысков. В результате изъято более 30 тысяч банок тушеной продукции весом более 7 тонн, которая уже была готова к перепродаже, а также почти 4 млн гривен в разной валюте, вероятно полученных преступным путем.

Изъятые продукты будут переданы военным. Также, с целью возмещения ущерба изъяты десятки автомобилей, на которых перевозили краденые продукты, а также черновая документация, подтверждающая противоправную деятельность", - говорится в сообщении.

В настоящее время один из представителей фирмы сообщен о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Заблокирована схема масштабного хищения продуктов питания для военных, - ГБР 01
Заблокирована схема масштабного хищения продуктов питания для военных, - ГБР 02
Заблокирована схема масштабного хищения продуктов питания для военных, - ГБР 03
Заблокирована схема масштабного хищения продуктов питания для военных, - ГБР 04
Заблокирована схема масштабного хищения продуктов питания для военных, - ГБР 05
Заблокирована схема масштабного хищения продуктов питания для военных, - ГБР 06
Заблокирована схема масштабного хищения продуктов питания для военных, - ГБР 07
Заблокирована схема масштабного хищения продуктов питания для военных, - ГБР 08
Заблокирована схема масштабного хищения продуктов питания для военных, - ГБР 09
Заблокирована схема масштабного хищения продуктов питания для военных, - ГБР 10
Заблокирована схема масштабного хищения продуктов питания для военных, - ГБР 11

Смотрите: Граффити Бэнкси в Гостомеле украли вместе с куском стены. Воров задержали. ФОТО

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос по поводу сообщения о подозрении другим фигурантам.
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Топ комментарии
+76
Альо, Бігус! "Свинарчуки! Свинарчукиииии!!!!"...

Мовчить, ні слуху, ні духу.
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16.01.2023 13:35
+66
От цікаво, ту мерзоту розстріляють, а чи відкупляться, типу, під заставу відпустять?
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16.01.2023 13:33
+60
Дуже цікаво, кому належить насправді ця фірма? Бо отримати підряди на постачяння харчів у Військо на 2 мільярди гривень за часів зелених мародерів без відкатів та мутних схем неможливо.
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16.01.2023 13:40
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Злата розкрадачка контейнерів з гумдопомогою
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16.01.2023 16:23 Ответить
****** твари...,ну возьми что-нить ****** у прокурора какого или депутата, если руки так чешутся
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16.01.2023 17:05 Ответить
Тот самый случай, когда жалеешь, что в Украине нету НКВД...Те бы порядок навели, не то что нынешнее племя...
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16.01.2023 17:31 Ответить
НКВД ще так об'їдалось!
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16.01.2023 17:44 Ответить
об"їдалось, да, але справу свою робили що аж сьогодні відгукується
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17.01.2023 00:01 Ответить
Мішаня-совкодрочер?
А ти нагадай, під КИМ ходило "НКВД"?
Не під Берієй-Ежовим - Сталіним?
Про це шкодуєш?
Чи про ГУЛАГи - голодомори ностальгія прокинулась?!!
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16.01.2023 17:55 Ответить
Маячня! Наводили вже. Жданова пом'ятаєте?
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16.01.2023 17:58 Ответить
Феерический идиот... НКВД как раз и жрало в три глотки, покуда остальные голодали...
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16.01.2023 20:44 Ответить
Ти зовсім й*нутий?! Застряг у совку?!
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17.01.2023 01:07 Ответить
Ліл, я здичавіло вибачаюся, що? Порядок? Серйозно?
Ви вважаєте, усіляка гопота йшла до того НКВД заради "ідей комунізізьми"? Хій там плавав. Щоб кучеряво жити, вдягатися у стильне шкіряне мілітарі, щоб тебе усі боялися, такого крутого... І щоб жерти чорну ікру і пити колекційні коньяки, коли поруч люди у кращому випадку їдять пеніс без солі (а іноді взагалі вмирають від голоду".
Ви ще скажіть про "холодную голову, горячее сердце" і щось там про інші органи тулуба
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17.01.2023 07:00 Ответить
як могло так статись , що одному пидприемцю дали замовлення для забезпечення , ВИ ВДУМАЙТЕСЬ 45 В/ЧАСТИН ПРОДУКТАМИ --- сколько ** вашу зелену мать вам забашлял отой ,,пидприемець,, за такий жирний кусок пирога , невже ви не чули що яйця потрибно класти в ризни кошики , це просто киздець , а по ланцюжку пройтись генпрокурор не бажае , мабуть бояться вийти на самих с**е
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16.01.2023 17:33 Ответить
А что с той разворованной гумпомощью в количестве 60 вагонов в Запорожье-все забыли? Подозреваемых нет? А Какие подозреваемые если продукты продавали через самые крупные сети украины-тоесть через олигархов? Я кстати не пойму почему в Киеве полно продуктов Чешского,Польского производства причем более дорогих чем украналоги(но и качественее) но не имеющих никакой маркировки на Украинском языке? Не гумманитарка-ли это?
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16.01.2023 17:51 Ответить
І реакції від певних служб і органів нуль.
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16.01.2023 19:41 Ответить
300 с плюсом вагонов... Плюс контейнеры и фуры, тоже в СОТНЯХ...
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16.01.2023 20:46 Ответить
Хто дав їм ці підряди
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16.01.2023 17:52 Ответить
"

Тільки за півроку війни у 2022 році воно отримало військових підрядів на понад 2 млрд гривень.

У документах підприємці вказували одну кількість продуктів, а до військових частин надсилали зовсім інші об'єми. Джерело: https://censor.net/ua/n3393638

Людський фактор. Впевнений, що власники фірми яка має підряд на 2 млрд гривень таким займатися точно не будуть, набрали працювати ханиг експедиторів, а це класична схема в торгівлі, вони так звикли, по документам одне, по факту інше+чорний нал.
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16.01.2023 18:48 Ответить
Звичайно що у всьому винні ханиги-експедитори, а в частинах які отримували продукти теж якісь ханиги-прапорщики. А керівники міноборони, які роздавали такі ласі підряди, та командири частин, які отримували не ту кількість що вказана в накладних, зовсім ні при чому.
Думай, чоловіче, головою, а не дупою коли щось пишеш.
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16.01.2023 20:07 Ответить
здається мені шо цей чолов"яга адвокатом працює.
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17.01.2023 00:04 Ответить
"А керівники міноборони, які роздавали такі ласі підряди, та командири частин"
А що їм потрібно було робити, якщо система так працює? Не давати нікому підрядів, та дивитись, як солдати з голоду почнуть пухнути?

А якщо давати підряд, де межа між прибутком фірми, прибутком її власника, та корупцією? Чи віддати гроші власнику фірми, тим більш якомусь іноземцю, у вигляді прибутку, це не корупція, а прапор який своїм діточкам щось тут в Україні купить на ці "додаткової вартості " гроші, то корупціонер?
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24.01.2023 18:08 Ответить
Ну по указанному количеству, больше смахивает на одного зав складом... И то такого, что мелочь по карманам тырит....
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16.01.2023 20:49 Ответить
где-то очень не так давно какой-то депутат чего-то там украл в магазине. так что тупость недооценивать нельзя. да и если привыкли то отвыкнуть - похоже уже никак. потому имхо всякие выборы надо устраивать раз в год. а после успешной работы на чье-то благо всех победителей садить и проверять по полгода минимум чье благо это было.
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17.01.2023 03:06 Ответить
Так начебто всі виборні депутати, демократія) а якщо раз на рік , вибори, то це в чотири рази збільшить ніж зараз витрати та кількість кандидатів.
Проблема в фінансуванні. Виграє вибори той у кого гроші, реклама, плюшки виборцям, і тп. А потім гроші відбивають шляхом корупції, бо іншим шляхом це неможливо зробити використовуючі депутатство, тобто, якщо не корупція, то це буде звичайний бізнес, а якщо звичайний бізнес, то навіщо вкладати в депутатство свого протеже. От таке замкнуте коло.
Спробували піти західним шляхом, фінансуванням партій з держбюджету. Люди не сприйняли, бо, депутати кажуть і так богаті, а ви їм ще гроші на партію, краще на пенсії. І ще, там теж, оскільки бюджет контролює влада, вона контролює і видатки, для своїх в першу чергу. Крім того, все одно, той хто окрім державного, отримує "допінг" фінансування , має перевагу, та перемагає.
Пішли іншим шляхом, іноземцям віддали владу, створили набу, сап, і тп, далі повноваження максимальні, владу далі абсолютну, і вони почали працювати, чесно примушуючі до закону всіх, звісно, окрім тих, хто з ними в команді)) і там де раніше була корупція, тобто, вкрадали частину державного, не залишилось державного нічого, тобто, " приватизація".
Крім того, перестала формуватися національно орієнтована еліта, а це перший крок до зникнення національної держави взагалі, не кажучі про її незалежність, тобто, шлях який явно приведе до занепаду українців.

Який вихід, з цієї ситуації?
Я думав, аналізував, дивився на інші країни, як вони вийшли.

І що я побачив.

Там дві концепції. Перша, я б її назвав грошова. Це коли громадяни країни об'єднані ідеєю співіснування задля заробітку грошей більш ефективно, ніж їхні сусіди, з допомогою своєї держави, і таким чином можуть отримувати "додаткову вартість" з сусідів, а отже, є сенс, а саме, коли робиш на доллар, а отримуєш півтора за рахунок сусідів, у яких держава не налаштована працювати в команді з громадянами задля прибутку. Такі країни, це США, Британія, успішні, та ті, хто пробує так само як вони робити, але успіх перемінний, на кшталт Польщі і тп.

Друга концепція, це національна. Там ідея зверхності своєї нації над іншими об'єднує суспільство та робить на цій основі або перевагу над сусідами ( при цьому тут вже не обов'язково тільки економічна, але і військова підійде) або просто ефективне суспільство " честі" , де вкрасти у держави власної це як вкрасти у власній матері. І корупція в таких суспільствах карається аж до смерті. Це Корея ( обидві) , Японія, Китай, Німеччина, Швейцарія, Норвегія, та інші.

Є країни, які не входять ні туди, ні туди, " беспринципові" так би мовити))
Це всі "неуспішні" бідні країни, майже вся Африка, та інші. Там немає ані національної концепціі, ані грошової, які описані вище.

А тепер до України.

Україна відноситься до того унікального типу держави та народу, де національна ідея не на першому плані у більшості, а грошова ідея не мала розвитку в суспільну, а залишилась тіки особистісною, для кожного своя. Так сталося тому що українці не мали своєї держави, а отримали її не так давно та не в жорсткій боротьбі як народа вцілому, а як наслідок хаосу розпаду СРСР, так би мовити подарунок. Такий подарунок мав наслідком відсутність формування національної концепціі держави, а щоб не сталося грошової концепціі держави, західні "партнери" зробили все для ліквідації таких конкурентів собі.
Отже, що залишилось українцям?

А те, що є в них найцінніше, їхня душа, яка поєднана генетично з їхньої Вірою Православною стародавньою.

Хтось скаже, я от українець, а взагалі церков не ходжу, то що, я не такий? Відповідь: так ти і не побудував державу Українську, ти і такі як ти не побудували нічого що стосується держави України. Реально пробували побудувати тіки духовні люди, але їх або вбили, або " ліквідували" політично сусіді України.

Отже, висновки.
У України свій шлях успішної державності та як складової частини цієї державності боротьби з корупцією.
Це шлях в основі якого віра в Бога, Православна Віра, та духовні люди, ті які саме в силу своєї духовності згодні померти за свою державу народ та Віру. Україна з часів Київської Русі відрізняється тим що тут таких багато, а в інших країнах таких мало.
Успіх в усьому, в розвитку країни, в плідній співпраці з сусідами, досягнення в тому числі і боротьбі з корупцією, можливе тіки якщо такі люди прийдуть до влади та поведуть український народ на принципах, які в теорії держави називається теократія.
І тоді не буде корупції, буде справедливість та мир.
Хто вони, ці люди, ці українці, та як їх привести до влади, я незнаю. Але питання було про причини корупції, а не те, як її ліквідувати))

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24.01.2023 17:57 Ответить
проблема в том что нет ответственности. а если нихрена не уметь, не делать по-науке (которая кстати вполне себе работает, но конечно наши "экономисты" с дипломами ее не используют), не иметь подаренной\украденной\построенной ранее более умными людьми рабочей структуры и как минимум не портить ее, то остается исключительно естественный отбор по Дарвину. и чтобы к чему-то успеть придти - наверное желательно его ускорить. зачем ждать по 5 лет пока очередные д*билы (одни и те же или их дети и родственники) нажрутся и начнут экспериментировать на кошках или привыкнут и войдут во вкус. всякие западные технологии практически сразу "идут тихонько в лес" если физиономиям сверху они не подходят. да и самому себе "законы" писать - ну как-то не получается. сразу ж там гособеспечение хочется, неприкосновенность, чтобы плевать на всех буквально и чтобы остальные кланялись и утирались - нет?
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26.01.2023 03:44 Ответить
Вы можете заметить, что многие развитые государства, или активно развивающиеся, имеют стабильную власть многолетнюю. Это Британия, там королева, США, там ФРС которая решает между кем и кем будут выборы, такая же системп в Швейцарии, далее Япония, там император, королевские династии Скандинавии, монархии богатого ближнего Востока, и др. развитые или успешные страны, даже Китай, с его компартией, всё равно развивается стабильно. А та же Нигерия или Сомали и др., имея природные ресурсы сопоставимые с теми же арабскими Саудитами и тп, но не имея стабильной многолетней власти, живут в нищете и бедах.

Те у кого сегодня одни, завтра другие противоположные власти, и в обществе шатание, посадка в тюрьму попередников, всё беды на них же всегда сворачивают, и так по кругу, такие страны всё время в проблемах. Украина яркий пример.

И это естественно, потому что без хозяина нельзя даже дачу содержать в порядке, хозяина не на год, и не на четыре, а постоянного.

И планировать ничего серьезного в развитии страны невозможно, когда нет уверенности, что те кто придут за тобой, не объявят это коррупцией или пустой растратой, а ведь сколько людей, столько мнений, на одно и то же. А ещё есть соседи, которые не заинтересованы чтобы твоя страна стала им сильным конкурентом, и соседи всегда будут спонсировать ситуацию когда власть в твоей стране будет слабой, которой можно крутить в своих интересах, а не интересах народа который она предоставляет.
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26.01.2023 07:53 Ответить
дык если "хорошего" (или просто нормального и адекватного) "хозяина" нет - смысл на десятилетия давать власть идиотам хз кому? обычно если хоть что-то делается, то делается сразу. понятно, что есть мегапроэкты там, аэс, гэс, метро, всякие там полеты на марс и т.п. когда реально нужно годами ждать, но у нас то как видим - нихрена, тупо потерянное время. к тому же никто не помешал бы выбрать на следующий год того же (ну или посадить если что не так). да и всякие развитЫе государства до уровня своего развития к примеру оббивку стульев из сУдей делали пока дошли до уровня понимания что к чему. чтобы что-то получилось нужно реально что-то делать а не создавать видимость.
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29.01.2023 00:55 Ответить
"нужно реально что-то делать"
А мы что то и делаем.

Вопрос что? Создаём государство украинское , или так, просто от ситуации всякую хню делаем и наблюдаем через какое то время закономерный результат
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29.01.2023 08:46 Ответить
Клептократов не рассматриваем)
А уровень и способ воровства по всем признакам однозначно низшего звена.
Это просто физически по другому невозможно сделать, поскольку

"продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн гривень Джерело: https://censor.net/ua/n3393638

Задачка : есть наличка, есть газель неучтенной продукции ( на которую нет документов как минимум нормально оформленных) , есть фирма с 2 миллиардним оборотом.
Вопрос: кто вор газели продуктов?))

Решение.

Исходим от противного.
Если вор собственник фирмы, почему он:

1. Допустил наличие на складе неучтенной без документов продукции? Все фирмы масштабные торговые такие работают по схеме, когда все документы на продукцию есть, более того , они все настоящие, выписаны как положено, ТТН, РН, СФ, ПН , акти и тп. Всё настоящее. Просто потом спецами через определенное время корректируется бухгалтерия, или ведётся двойная.
2. Почему он не включил банально в цену контракта ту сумму которую ему надо прибыль. Ведь понятно, что связи есть.

3. Почему собственник решил воровать вне команды, а учитывая что эту Газель не замяли, и дело раскрутили, именно так и было, при работе в команде, если не произошло революции и власть стабильна, такого не происходит.

Ответов нет.

А значит, тот кто это всё делал, более низкого уровня вор, вот об этом я и написал.
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24.01.2023 18:23 Ответить
без участі представників тих в/ч така схема неможлива
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16.01.2023 18:56 Ответить
лучше бы военные сами провели спец операцию. без шума и по справедливости
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16.01.2023 19:07 Ответить
Таких падлюки лише на гілляку - не заважати вчиненню "прикрого самогубства". Повна конфіскація майна винуватців ( включно з родичами). Та позбавлення всіх документів (метрики, дипломи, водійські) крім паспорта. Дезавоювати. Це страшніш розстрілу.
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16.01.2023 20:17 Ответить
ще вже кажу "да імеющіе очі увідьте".... питань не має.?
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16.01.2023 20:45 Ответить
А морду бити крадіям не пробували? Кажуть, дуже допомогає...
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16.01.2023 21:00 Ответить
Це тільки айсберг в масштабі всієї країни.
А гуманітарна допомога ? В Києві в Оболонському районі , де
мешкає 320000 громадян, для пенсіонерів , яких біля 50000
видають талони-- 50 в день. Питання просте-- скільки років
стояти в черзі за допомогою ?
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16.01.2023 21:35 Ответить
Крадій, що краде у наших захистників гірше ворога на полі бою, бо він як щур ховається і діє тишком-нишком. Покарання такої сволоти повинно бути максимально жорстким бо об'їдаючи нашу армію вони цим допомогають проклятому рашенфюреру. За таке під час Другої Світової розстрілювали, і правильно робили.
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16.01.2023 22:36 Ответить
И таких мародеров хватает везде, в медицине до сих пор в прайсах 30-40% откат на медоборудовании, уверен что не сами они это придумали.
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16.01.2023 22:56 Ответить
Ти що не дивишся телемарафон, Володимир Олександрович поборов корупцію. Чиновники тепер працюють на волонтерських засадах, без засекречених зарплат, як при Баригє
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17.01.2023 00:23 Ответить
Схоже на почерк бариги Порошенко, хотів підставити Володимира нашого Зеленського
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17.01.2023 00:19 Ответить
Посадить в тюрьму лет на 20 и кормить исключительно кацапским сухпайком!
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17.01.2023 01:15 Ответить
Звинуватять у знущання та жорстокому поводженні з тваринами. Хоча я підтримую ідею.
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17.01.2023 07:00 Ответить
Ну, если так с животными, то расстрел на месте.
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17.01.2023 08:23 Ответить
Оплатят штраф 150 грн и на волю снова
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17.01.2023 05:55 Ответить
молодцы ДБР, что нагрянули, работают.
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17.01.2023 06:33 Ответить
А що до Запоріжжя ? Там крали набагато більше . Чи у нас вже виборче законодавство - своїм все .......
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17.01.2023 08:04 Ответить
Ну чому у нас, якщо підприємливий чловік, то дуже часто - шулер?? Гидко
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17.01.2023 08:31 Ответить
І ви вірите, що без різниченка щось повз руки проповзло?
І тимошенка? Це ж його мала батьківщина, а батько в облраді засідає.
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17.01.2023 11:10 Ответить
Осіб, причетних до розкриття ресурсів призначених для нашої армії треба судити як зрадників України.
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17.01.2023 13:53 Ответить
по Харкову - повний провал по гум.допомозі. тількі перевірені волонтери. виключно списки для волонтерської допомоги.
а яка причина? де у нас хаб? Львівщина. що відбувається з фурами, що везуть необхідну допомогу?
1/4 - пропускають.
все інше до комори. завертають.
широкого розголосу немає - отже всі " в темі".
Їм там потрібніше. вони "потерпають", навіть не знають куди все спиджене ховати!
вперше це прочитав у канадців. очам своїм не повірив.
я думав проти ТАКОГО розвернули операцію.
а це дрібний шахрай. як і багато з ним.
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17.01.2023 21:20 Ответить
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