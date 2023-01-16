Последствия обстрела Центра реабилитации детей с инвалидностью в Херсоне. ФОТОрепортаж

15 января российские захватчики ударили по Центру реабилитации детей с инвалидностью в Херсоне.

Об этом сообщает Суспільне Херсон, передает Цензор.НЕТ.

Так выглядит Центр реабилитации детей с инвалидностью в Херсоне после обстрела армией РФ 15 января. Место, куда попал снаряд – две группы подготовки к школе. Все оборудование, мебель полностью разбита, сообщила директор учреждение.

В это время в центре находился охранник, мужчина не пострадал. Детей в центре не было. Их перестали принимать 15 декабря, после того, как в результате обстрелов армии РФ повреждены теплосети.

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