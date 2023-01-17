Россия завозит на Донбасс машины с маркировкой ОБСЕ. Возможно, для провокации, - Цаплиенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне через оккупированное Изварино завозят на Донбасс белые внедорожники Toyota Land Cruiser с маркировкой ОБСЕ. В организации говорят, что в регионе нет ни ее наблюдателей, ни автомобилей.
Фото автомобилей, которые из России завозятся на оккупированный Донбасс, опубликовал журналист Андрей Цаплиенко, сообщает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что до начала полномасштабного вторжения РФ на таких машинах по Донбассу передвигались наблюдатели СММ ОБСЕ.
"Моя версия. Автомобили нужны сейчас россиянам для провокации. К примеру, их могут взорвать, не исключено, что с жертвами, а затем обвинить Украину в преступлении против ОБСЕ", - пишет Цаплиенко.
В ОБСЕ заверили, что сейчас в Донбассе нет ни автомобилей, ни наблюдателей организации.
"У ОБСЕ нет присутствия на Донбассе. Если вы увидите на Донбассе какие-либо автомобили с опознавательными знаками ОБСЕ, можете быть уверены, что они не используются в целях ОБСЕ", - говорится в сообщении в твиттере организации.
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