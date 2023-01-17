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Новости Фото Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Россия завозит на Донбасс машины с маркировкой ОБСЕ. Возможно, для провокации, - Цаплиенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне через оккупированное Изварино завозят на Донбасс белые внедорожники Toyota Land Cruiser с маркировкой ОБСЕ. В организации говорят, что в регионе нет ни ее наблюдателей, ни автомобилей.

Фото автомобилей, которые из России завозятся на оккупированный Донбасс, опубликовал журналист Андрей Цаплиенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что до начала полномасштабного вторжения РФ на таких машинах по Донбассу передвигались наблюдатели СММ ОБСЕ.

"Моя версия. Автомобили нужны сейчас россиянам для провокации. К примеру, их могут взорвать, не исключено, что с жертвами, а затем обвинить Украину в преступлении против ОБСЕ", - пишет Цаплиенко.

Россия завозит на Донбасс машины с маркировкой ОБСЕ. Возможно, для провокации, - Цаплиенко 01

Смотрите: Председатель ОБСЕ Османи прибыл в Киев. ФОТОрепортаж

В ОБСЕ заверили, что сейчас в Донбассе нет ни автомобилей, ни наблюдателей организации.

"У ОБСЕ нет присутствия на Донбассе. Если вы увидите на Донбассе какие-либо автомобили с опознавательными знаками ОБСЕ, можете быть уверены, что они не используются в целях ОБСЕ", - говорится в сообщении в твиттере организации.
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Топ комментарии
+8
Кацап тільки відкрив рот, це значить що він бреше. Брежхня і підступність, це основні риси кацапів
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16.01.2023 14:02
+6
Голова ОБСЕ в Бородянці... Якщо він скаже "іх там нет" - ХАЙМЕРС животворящий (як каже ЖДАГЛВ) все зробить правильно!!!!!
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16.01.2023 14:08
+5
Я би трохи мав сумніву у всьому, що пов'язане з ОБСЕ та Донбасом. Ми всі пам'ятаємо команду сліпоглухонімих представників цієї організації ще по АТО.
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16.01.2023 14:12
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Кацап тільки відкрив рот, це значить що він бреше. Брежхня і підступність, це основні риси кацапів
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16.01.2023 14:02 Ответить
Песков прокомментировал "обрушение жилого дома" в Днепре

"Вооруженные силы России не наносят удары по жилым объектам и социальной инфраструктуре Украины. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обрушение жилого дома в Днепропетровске, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что удары наносятся только по «очевидным или замаскированным» военным целям."
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16.01.2023 14:04 Ответить
Голова ОБСЕ в Бородянці... Якщо він скаже "іх там нет" - ХАЙМЕРС животворящий (як каже ЖДАГЛВ) все зробить правильно!!!!!
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16.01.2023 14:08 Ответить
Соррі, ЖДАНОВ
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16.01.2023 14:10 Ответить
Я би трохи мав сумніву у всьому, що пов'язане з ОБСЕ та Донбасом. Ми всі пам'ятаємо команду сліпоглухонімих представників цієї організації ще по АТО.
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16.01.2023 14:12 Ответить
Дуже поважна організація на думку Порошенка.
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16.01.2023 16:04 Ответить
Порошенко не Бог. Він також може хибні висновки.
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16.01.2023 16:07 Ответить
Еге ж, але зробити те чи це питався у обсє, інколи у мене було таке враження, що саме обсє президент, а не Порошенко.
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16.01.2023 16:12 Ответить
В той час Порошенко був поставлений нашими західними партнерами раком. Тоді вони путінферштеєнами були практично всі. Окрім поляків, бритів та балтів. Армії немає, грошей немає, загроза розширення кацапського нападу є. Тож і мав якось крутитись. Захід тільки зараз пару тижнів як почав віддуплятись у відношеннях до москви.
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16.01.2023 16:18 Ответить
Я розумію, що він мав якось крутитись, але питати дозволу на дію у незрозуміло кого це ідіотизм, з боку можна було подумати, що не Порошенко головнокомандувач української армії, а якесь засцяте обсє, ось це мене дратує.
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16.01.2023 16:28 Ответить
Ви не єдиний кого це дратувало. Мене також хоч я був, та і досі є його прихильником. Але не бажаю щоб він повернувся у крісло Президента. Його час пройшов, на мою думку. А ось до зеленої влади в мене виключно одні матюки. З початку президентських перегонів і по цей час.
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16.01.2023 16:35 Ответить
У мене зхожі з Вами думки. Обираючи між двох зол в 19 році я обрав менше - Порошенка, якби був инший достойний кандидат я б в житті за нього не проголосував. Але маємо, що маємо.
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16.01.2023 21:32 Ответить
*схожі
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16.01.2023 21:34 Ответить
Що?
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16.01.2023 16:13 Ответить
Мінометному снаряду все одно - є там позначка, чи нема...
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16.01.2023 14:19 Ответить
Будет использовать для переброса ДРГ.
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16.01.2023 14:26 Ответить
Місія ОБСЄ згорнула свою діяльність на Донбасі ще навесні 2022 року....
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16.01.2023 15:24 Ответить
ОБСЄ вирішила трохи допомогти провідним спонсорам у їх нелегкій миротворчій місії. Респект конторі!
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16.01.2023 16:40 Ответить
надеюсь наши бойцы предупреждены, что в таких джипах могут разьезжать диверсанты (в т.ч. по территориям подконтрольным Украине)
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16.01.2023 16:54 Ответить
 
 