Глава ОБСЕ Османи посетил Бородянку: "Наш моральный долг – помочь народу Украины отстроить свои громады". ФОТОрепортаж

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи посетил пострадавшую от войны Бородянку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, он опубликовал фото на своем Twitter.

"Разрушения ужасающие. Российские атаки нанесли огромное страдание украинцам и этим действиям нет оправдания. Мои мысли с теми, чья жизнь сейчас серьезно усложнена. Наша моральная обязанность – помочь народу Украины отстроить свои громады. Мы должны работать над тем, чтобы обеспечить постоянный мир", - заявил Буяр Османи.











О визите главы ОБСЕ в Украину и Киев стало известно 16 января.

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