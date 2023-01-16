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ОБСЕ (4795) Бородянка (61) Османи (15)

Глава ОБСЕ Османи посетил Бородянку: "Наш моральный долг – помочь народу Украины отстроить свои громады". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи посетил пострадавшую от войны Бородянку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, он опубликовал фото на своем Twitter.

"Разрушения ужасающие. Российские атаки нанесли огромное страдание украинцам и этим действиям нет оправдания. Мои мысли с теми, чья жизнь сейчас серьезно усложнена. Наша моральная обязанность – помочь народу Украины отстроить свои громады. Мы должны работать над тем, чтобы обеспечить постоянный мир", - заявил Буяр Османи.

Глава ОБСЕ Османи посетил Бородянку: Наш моральный долг – помочь народу Украины отстроить свои громады 01
Глава ОБСЕ Османи посетил Бородянку: Наш моральный долг – помочь народу Украины отстроить свои громады 02
Глава ОБСЕ Османи посетил Бородянку: Наш моральный долг – помочь народу Украины отстроить свои громады 03
Глава ОБСЕ Османи посетил Бородянку: Наш моральный долг – помочь народу Украины отстроить свои громады 04
Глава ОБСЕ Османи посетил Бородянку: Наш моральный долг – помочь народу Украины отстроить свои громады 05

О визите главы ОБСЕ в Украину и Киев стало известно 16 января.

Смотрите: Премьер-министр Бельгии Де Кроо посетил Бучу и Бородянку. ФОТОрепортаж
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А застрелитись всим складом ОБСЄ не пробували?
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16.01.2023 14:10 Ответить
хто не знає - Юрій Каракай загинув, захищаючи Україну на фронті

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16.01.2023 14:10 Ответить
треба залишити по зруйнованому будинку в Бучі, Ірпені та Бородянці щоб возити таких політичних туристів, навіть зробити для них обовязковим пунктом протоколу відвідин України, бо

через декілька років знову заканучать "путін ферштейн"
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16.01.2023 14:18 Ответить
Давайте негайно везіть його на екскурсію до Дніпра
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16.01.2023 14:25 Ответить
 
 