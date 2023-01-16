В результате ракетного удара по Днепру погибли двое детей (исправлено). ФОТО

В результате ракетного удара россиян по Днепру погибли трое детей.

Об этом сообщил внештатный советник городского головы Днепра Евгений Гендин, передает Цензор.НЕТ.

Эти три ребенка погибли в доме на Победе. Информацию подтвердили в городском гуманитарном департаменте.



- Максим Богуцкий. Выпускник в прошлом году УВК №111.

- Мария Лебидь. Училась в УВК №66.



В горсовете заявили, что смерть Анны Фигурной не подтверждена.

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