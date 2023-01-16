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В результате ракетного удара по Днепру погибли двое детей (исправлено). ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате ракетного удара россиян по Днепру погибли трое детей.

Об этом сообщил внештатный советник городского головы Днепра Евгений Гендин, передает Цензор.НЕТ.

Эти три ребенка погибли в доме на Победе. Информацию подтвердили в городском гуманитарном департаменте.

- Максим Богуцкий. Выпускник в прошлом году УВК №111.
- Мария Лебидь. Училась в УВК №66.

В горсовете заявили, что смерть Анны Фигурной не подтверждена.

Читайте: В ЕС расценивают удар по дому в Днепре как признак эскалации со стороны Кремля

В результате ракетного удара по Днепру погибли двое детей (исправлено) 01
В результате ракетного удара по Днепру погибли двое детей (исправлено) 02
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Топ комментарии
+25
Лапатний рашистський рейх має бути зруйновано...
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16.01.2023 15:11
+24
Кацапы конченные твари. Что бы вся ваша сучья страна здохла мучительно и больно.
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16.01.2023 15:14
+21
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16.01.2023 15:15
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Лапатний рашистський рейх має бути зруйновано...
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16.01.2023 15:11 Ответить
око за око,
зуб за зуб,
дитина за дитину...

льочики буйла мають знати, що сідаючи в літак бомбити українські міста вони підписують смертний вирок своїй дитині.... 👿
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16.01.2023 15:24 Ответить
діти не винні, навіть москальчуки

але для дорослих : око за око єдиний працюючий метод
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16.01.2023 17:43 Ответить
Кацапы конченные твари. Что бы вся ваша сучья страна здохла мучительно и больно.
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16.01.2023 15:14 Ответить
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16.01.2023 15:15 Ответить
З терти з лиця Землі цю рашиську нечесть, Горіти їй в аду. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих людей.
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16.01.2023 15:17 Ответить
Шкоди діток, вони тільки почали жити.

Клята кацапня, шоб ви виздихали усі разом зі своїм ****** та тими вашими «мальчікамі» які пруть на чужу землю вбивати мирних українців.
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16.01.2023 15:21 Ответить
Нелюди *****, у росії кілька мільйонів українців, щоб хоч якось допомогти ЗСУ могли б колії попідривати і воєнкомати попалити🤬🤬🤬
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16.01.2023 15:22 Ответить
з власного досвіду, то в більшості гірші бл%ді за росіян
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16.01.2023 15:28 Ответить
Поширюйте будь ласка всі хто вміє і може подібні матеріали і фото страшних трагедій війни з орками на західних ресурсах і форумах
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16.01.2023 15:24 Ответить
Усе, що тепер робить кремлівський вилупок ,
дуже нагадує ізоляцію Гітлера від реальності,
зростаючу недовіру до своїх генералів і особистий контроль за військовими операціями,
коли фюрер вирішив, що є військовим генієм на кшталт Наполеона.
І що з цього всього вийшло - ми добре знаємо.😠
Вся кремлівська нечисть має бути знищена , за ці страшні злочини
в нашій краіні ,
адже важко усвідомити
в чому провинилися ці маленькі наші ангелочки ?😪
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16.01.2023 15:25 Ответить
Нехай дітки спочивають у Бозі...А батькам сили пережити ці духовні та психічні муки🙏
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16.01.2023 15:26 Ответить
Русские, когда вас будут убивать при любой возможности, не спрашивайте, откуда в нас такая жестокость. Вы ответите за смерти всех детей, причем не выдуманные, как на "аллее убитых детей" в Донецке, а настоящие. Убивать начали именно вы, еще на Майдане в 2013 году, поэтому именно вы являетесь нацистами и террористами.
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16.01.2023 15:42 Ответить
За що рашисти вбили дітей ? хай в ворога діти гинуть.
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16.01.2023 16:03 Ответить
Арестовича в студію!
Нехай, курва, прокомментує це прикре самогубство.
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16.01.2023 16:20 Ответить
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17.01.2023 18:40 Ответить
 
 