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В результате ракетного удара по Днепру погибли двое детей (исправлено). ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате ракетного удара россиян по Днепру погибли трое детей.
Об этом сообщил внештатный советник городского головы Днепра Евгений Гендин, передает Цензор.НЕТ.
Эти три ребенка погибли в доме на Победе. Информацию подтвердили в городском гуманитарном департаменте.
- Максим Богуцкий. Выпускник в прошлом году УВК №111.
- Мария Лебидь. Училась в УВК №66.
В горсовете заявили, что смерть Анны Фигурной не подтверждена.
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+25 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий16.01.2023 15:11
+24 Саша Пончик
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показать весь комментарий16.01.2023 15:15
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зуб за зуб,
дитина за дитину...
льочики буйла мають знати, що сідаючи в літак бомбити українські міста вони підписують смертний вирок своїй дитині.... 👿
але для дорослих : око за око єдиний працюючий метод
Клята кацапня, шоб ви виздихали усі разом зі своїм ****** та тими вашими «мальчікамі» які пруть на чужу землю вбивати мирних українців.
дуже нагадує ізоляцію Гітлера від реальності,
зростаючу недовіру до своїх генералів і особистий контроль за військовими операціями,
коли фюрер вирішив, що є військовим генієм на кшталт Наполеона.
І що з цього всього вийшло - ми добре знаємо.😠
Вся кремлівська нечисть має бути знищена , за ці страшні злочини
в нашій краіні ,
адже важко усвідомити
в чому провинилися ці маленькі наші ангелочки ?😪
Нехай, курва, прокомментує це прикре самогубство.