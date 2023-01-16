Россияне обстреляли школу в Часовом Яру Донецкой области, - ОВА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские захватчики обстреляли школу в городе Часов Яр Донецкой области.
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"Часовоярская школа №17 - очередная мишень российских оккупантов. Сегодня утром школа попала под обстрел - повреждены раздевалки, спортзал и окна. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
По словам Кириленко, еще два снаряда прилетели по поселку Новому, в результате были повреждены 6 домов.
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Побачили?
А тепер пиз_уйте на Москву і вбийте тих, хто у вас усе це вкрав, недоумки!
Школу відремонтували, завезли ******* обладнання, гарні шкільні автобуси, що возили діточок. Але й те москалі розбомбили