Россияне обстреляли школу в Часовом Яру Донецкой области, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские захватчики обстреляли школу в городе Часов Яр Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Часовоярская школа №17 - очередная мишень российских оккупантов. Сегодня утром школа попала под обстрел - повреждены раздевалки, спортзал и окна. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

По словам Кириленко, еще два снаряда прилетели по поселку Новому, в результате были повреждены 6 домов.

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