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Россияне обстреляли школу в Часовом Яру Донецкой области, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские захватчики обстреляли школу в городе Часов Яр Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Часовоярская школа №17 - очередная мишень российских оккупантов. Сегодня утром школа попала под обстрел - повреждены раздевалки, спортзал и окна. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

По словам Кириленко, еще два снаряда прилетели по поселку Новому, в результате были повреждены 6 домов.

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Россияне обстреляли школу в Часовом Яру Донецкой области, - ОВА 01
Россияне обстреляли школу в Часовом Яру Донецкой области, - ОВА 02
Россияне обстреляли школу в Часовом Яру Донецкой области, - ОВА 03
Россияне обстреляли школу в Часовом Яру Донецкой области, - ОВА 04
Россияне обстреляли школу в Часовом Яру Донецкой области, - ОВА 05
Россияне обстреляли школу в Часовом Яру Донецкой области, - ОВА 06
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Що, москалі, ви насправді вважаєте і досі, що школи мають виглядати як свинарники у нерадивого господаря? Знайомтеся, тварюки - так має виглядати школа для дітей у провінції. Тобто на ваших болотах.

Побачили?

А тепер пиз_уйте на Москву і вбийте тих, хто у вас усе це вкрав, недоумки!
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16.01.2023 16:27 Ответить
саме так глибока провінція, населення мабудь 10 тисяч а може і менше, я навчалася в цій школі з 1990 по 2001, перший клас у нас був ще в окремому приміщенні, де були спальні, класні кімнати, столова, подвір'я з великим футбольним полем

Школу відремонтували, завезли ******* обладнання, гарні шкільні автобуси, що возили діточок. Але й те москалі розбомбили
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16.01.2023 17:51 Ответить
 
 