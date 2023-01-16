РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15464 посетителя онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Волонтеры для армии Война
2 573 16
благотворительность (553) война (47275) помощь (6282) Порошенко (19352) Starlink (61)

ВСУ получат еще 80 терминалов "Старлинк". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Петр Порошенко с волонтерами ГО "Справа Громад" купил для нужд ВСУ 80 терминалов "Старлинк".

Они помогут военным координировать работу разведки и артиллерии, а значит, будет еще больше уничтоженных врагов – говорит пятый Президент, сообщает пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

Порошенко отмечает: страшная трагедия в Днепре, где от российского ракетного удара погибли десятки людей, только усугубляет нашу ярость и уверенность в победе над рашистами.

"Сердце рвется, когда видишь детей, женщин и даже животных, которые оказались под завалами в Днепре. Это произошло из-за бесчеловечной грубой атаки российских войск на мирный город. Но это нас не испугает, это только добавляет ярости. Мы вместе делаем все для того, чтобы раз и навсегда уничтожить тех извергов, которые запускали ракеты по Днепру. Помощь нашим ВСУ — это залог нашего успеха и нашей победы над оккупантом", – отмечает Порошенко.

Также смотрите: Бригада теробороны Ривного получила 5 грузовиков DAF с зенитными установками для борьбы с "Шахедами". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ВСУ получат еще 80 терминалов Старлинк 01
ВСУ получат еще 80 терминалов Старлинк 02

"Это хорошо знакомые вам "Старлинки", именно они идут одним из первых запросов от наших военных. Они почти так же необходимы, как и бронетехника, как и "Посейдоны" и ЗУшки. И нужно их много. Спасибо Илону Маску, а самое главное спасибо вам! Всем тем, кто помогает нам доставлять такие сокровища на фронт", – сказал Порошенко.

"Старлинк" - это не просто хороший интернет. Этот гаджет обеспечивает надежную связь и координацию войск. Это эффективное средство для еще лучшего применения нашей артиллерии, ракет, дронов и разведки, уничтожающих оккупантов в промышленных масштабах. Всей страной мы сейчас бьем русню. Никогда не забудем и никогда не простим", – отмечает Петр Порошенко.

ВСУ получат еще 80 терминалов Старлинк 03
ВСУ получат еще 80 терминалов Старлинк 04

В целом с 24 февраля после начала полномасштабного российского вторжения от Порошенко было направлено на поддержку ВСУ более 1 млрд 650 млн грн. За эти средства были приобретены: бронежилеты, кевларовые шлемы, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), пикапы, грузовики, тягачи и бронемашины, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как военных, так и жителей освобожденных городов).
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
Ай да "Порох", ай да "барига"-знову "зелених" піді*рав! Макнув їх черговий раз в лайно, і їхніх 73% лохторату. Браво!
показать весь комментарий
16.01.2023 18:52
+20
Тільки Перемога України , Перемога ЗСУ можуть принести мир, спокій і майбутнє. Вірю тільки ЗСУ, підтримую позицію Порошенко.
показать весь комментарий
16.01.2023 18:44
+15
квапять???? квапять???? пиаааар!!
показать весь комментарий
16.01.2023 19:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тільки Перемога України , Перемога ЗСУ можуть принести мир, спокій і майбутнє. Вірю тільки ЗСУ, підтримую позицію Порошенко.
показать весь комментарий
16.01.2023 18:44 Ответить
Ай да "Порох", ай да "барига"-знову "зелених" піді*рав! Макнув їх черговий раз в лайно, і їхніх 73% лохторату. Браво!
показать весь комментарий
16.01.2023 18:52 Ответить
квапять???? квапять???? пиаааар!!
показать весь комментарий
16.01.2023 19:05 Ответить
Дякуємо, пане Президенте.
показать весь комментарий
16.01.2023 19:14 Ответить
От же ж клятий барига Порошенко-ніяких коштів не жаліє,аби тільки насолити навеличнішому.
Це ж скільки на 1 млрд 650 млн грн скумбрії можна було купити?Перша бледі своєму зеленомордому *********** за все своє нікчемне життя на форшмак би її не перекрутила.
показать весь комментарий
16.01.2023 19:24 Ответить
https://konkurent.ua/publication/110156/polscha-peredala-ukraini-8000-terminaliv-starlink/ Поляки передали Україні 8000 , от тільки до ЗСУ їх лише волонтери везуть , а те що попало державі розтягнуть по кабінетах чиновників ((
показать весь комментарий
16.01.2023 19:52 Ответить
Лучший президент Украины!
показать весь комментарий
16.01.2023 20:13 Ответить
Дмитро "Каленчук" Вовнянко, блогер та письменник, нині воїн ЗСУ на передку, з телеграму:

Під цим постом не буде реквізитів для збору коштів, я роблю це спеціально, бо пост не про це. Хто захоче, знайде реквізити по тегу #справа_громадян. Я от про що.
Фонд Петра Порошенка і "Справа громад" передали у війська три комплекси БПЛА "Посейдон". І не просто. Тепер крім власне БПАК (три літаки і наземна станція) до кожного комлексу додали повнопривідну вантажівку "DAF Leyland" з теплим кунгом, де обладнані робочі місця операторів, генератори та зарядні станції і старлінк. Такі самі машини отримають тепер всі екіпажі всіх "Посейдонів" що були передані у війська раніше.
Але я навіть і не про це.

Гроші на комплекси зібрали Фонд Петра Порошенка (більшу частину), "Справа громад" (тобто ми з вами), ГО "Демократична сокира" і Олександр Вілкул. Так-так той самий.
Я вже багато разів казав. Мені чхати що людина в тих чи інших ситцаціях говорить. Мені НЕ чхати що людина робить. Якщо "Квартал 95" для армії трьох копійок не дає, а Вілкул фінансує закупівлю потужного БПЛА бригадного рівня, я буду казати що Вілкул молодець. А "Квартал 95"...

Окрема тема "ДемСокира". Ви можете ставитися до цієї організації як хочете. Але правда така. В армії я бачу до біса білого їхніх активістів, у Бригаді Чорних запорожців (72-й ОМБР) їх багато. Практично все керівництво організації зараз у ЗСУ. Ті хто з різних причин в армію не пішов, активно волонтерять. Наприклад, практично на моїх очах для знайомих мені авіарозвідників на літак (Валькірію) кошти зібрав Микита Соловйов з "ДемСокири".
Я можу бути з цими людьми незгодним. Ми можемо сперечатися в ставленні до різних політиків. Ми можемо сваритися через оцінки тих чи інших дій. Але в чому я ніколи не сумніватимуся, це в патріотизмі цих людей. Бо я знаю і бачив підтвердження цього патріотизму. Справами.

"Посейдони" будуть літати і забезпечувати інформацією ЗСУ. Аби вони поїхали до війська об'єднали зусилля люди доволі різних переконань. Але ж об'єднали! Змогли!
Хай це буде уроком усім іншим нашим громадянам. І так. Коли ідеться про захист Батьківщини, порохоботи і Петро Порошенко уміють відсувати особисте і концентруватися на спільному.
Ці "Посейдони" - підтвердження.
показать весь комментарий
16.01.2023 22:10 Ответить
Вілкул акула. Ні, баракуда. Все одно, не втік, не скурвився.
показать весь комментарий
17.01.2023 00:38 Ответить
100 тисяч хімічних грілок - Порошенко готує терміновий вантаж на передову







«Днями я повернувся зі Сходу, з-під Соледара, де спілкувався з воїнами, які довгі місяці давали бій росіянам. Так от, мене важко шокувати і засмутити, але обморожені пальці рук і ніг, екстренні ампутації не через поранення, а через холод змусили здригнутися навіть мене. Сьогодні я тримаю в руках хімічні грілки. Цей вантаж - сто тисяч маленьких пакетиків, а значить сто тисяч врятованих рук і ніг», - зазначає Порошенко.«Вдячний нашим логістам, юристам, які знайшли їх на ринку та уклали контракти, вдячний ROSHEN. І головне - дякую за швидкість, з якою ви це зробили. Бо кожна хвилина на фронті для наших воїнів важлива», - показав п'ятий Президент.«Фонд Порошенка і «Справа громад» завжди займаються дуже амбітними, стратегічними і великими проектами.Це і дрони Poseidon, і бронеавтомобілі Shield, і Spartan, і триста автомобілів DAF. Але не тільки цим. Сьогодні тут знову, як завжди, - скарб, який ми довго чекали. Це - генератори, які прибули з південно-східної Азії. Ці дизель-генератори підуть у війська, що в умовах енергетичної кризи конче потрібно. І додатково забезпечать живлення для Старлінків», - говорить Порошенко.Також для «волонтерських» пікапів та бусів, якими користуються військові, куплені «болотні» шини - вони дозволять автівкам їздити по бездоріжжю. Ця гума дуже затребувана на фронті - кажуть волонтери. «Наші пікапи, наші буси потребують шин. Зараз тут більше 250 шин, які терміново їдуть на фронт», - говорить Порошенко. «Ми маємо помститися за Бучу, за Маріуполь, за Ірпінь, за Тростянець. Помститися за Дніпро. Не забудемо і не пробачимо», - наголошує Порошенко.
показать весь комментарий
17.01.2023 23:04 Ответить
Колись ті "хімічні грілки" робили самі Брали використаний пакет (картонний) з-під молока Його гарно прополіскували всередині Потім гарно висушували на батареї Просіювали гарно висушену дерев"яну тирсу через дуршлаг Змішували з порошком однохлористої міді та алюмінієвої пудри (фарба "сєрєбрянка") у пропорціях
Тирса 9-10 ст ложок
Однохлориста мідь - 7-8 гр
Алюмінієва пудра -7-8 гр
Ця суміш засипалася у пакет який потім ретельно заклеювався За необхідності на рибалці кінчик пакета знову розрізався і туди вливали кілька ложок води прямо з лунки Потім пакет струшували І "грілка" починала двать тепло Тирса - не проблема Пакетів з-під різних напоїв (соків наприклад) повно Різать пакети не треба - кришка герметично закручується При бажанні можна знайти алюмінієву пудру чи "на край" - напилять напилком з шматка алюмінію Проблема в однохлористій міді Її звідкись брав наш колега - учитель хімії Але це було більше 30 років тому і він жив у Росії
показать весь комментарий
17.01.2023 23:26 Ответить
Ніколи не забуду, як Кучма під час каденції, виступаючи, казав про Порошенка. - І хіба він має здоровий глузд, він каже, що ми через декілька років будемо в Евросоюзі.
І ось йде велика війна і Україна кров'ю платить за те щоб приєднатися до демократичного суспільства та відійти назавжди від відсталої кривавої тоталітарної рабсії.
показать весь комментарий
18.01.2023 00:02 Ответить
Когда на тебя клевещут на работе, просто качественной выполняй свою работу.
показать весь комментарий
18.01.2023 00:06 Ответить
 
 