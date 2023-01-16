ВСУ получат еще 80 терминалов "Старлинк". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Петр Порошенко с волонтерами ГО "Справа Громад" купил для нужд ВСУ 80 терминалов "Старлинк".
Они помогут военным координировать работу разведки и артиллерии, а значит, будет еще больше уничтоженных врагов – говорит пятый Президент, сообщает пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.
Порошенко отмечает: страшная трагедия в Днепре, где от российского ракетного удара погибли десятки людей, только усугубляет нашу ярость и уверенность в победе над рашистами.
"Сердце рвется, когда видишь детей, женщин и даже животных, которые оказались под завалами в Днепре. Это произошло из-за бесчеловечной грубой атаки российских войск на мирный город. Но это нас не испугает, это только добавляет ярости. Мы вместе делаем все для того, чтобы раз и навсегда уничтожить тех извергов, которые запускали ракеты по Днепру. Помощь нашим ВСУ — это залог нашего успеха и нашей победы над оккупантом", – отмечает Порошенко.
"Это хорошо знакомые вам "Старлинки", именно они идут одним из первых запросов от наших военных. Они почти так же необходимы, как и бронетехника, как и "Посейдоны" и ЗУшки. И нужно их много. Спасибо Илону Маску, а самое главное спасибо вам! Всем тем, кто помогает нам доставлять такие сокровища на фронт", – сказал Порошенко.
"Старлинк" - это не просто хороший интернет. Этот гаджет обеспечивает надежную связь и координацию войск. Это эффективное средство для еще лучшего применения нашей артиллерии, ракет, дронов и разведки, уничтожающих оккупантов в промышленных масштабах. Всей страной мы сейчас бьем русню. Никогда не забудем и никогда не простим", – отмечает Петр Порошенко.
В целом с 24 февраля после начала полномасштабного российского вторжения от Порошенко было направлено на поддержку ВСУ более 1 млрд 650 млн грн. За эти средства были приобретены: бронежилеты, кевларовые шлемы, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), пикапы, грузовики, тягачи и бронемашины, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как военных, так и жителей освобожденных городов).
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Це ж скільки на 1 млрд 650 млн грн скумбрії можна було купити?Перша бледі своєму зеленомордому *********** за все своє нікчемне життя на форшмак би її не перекрутила.
Під цим постом не буде реквізитів для збору коштів, я роблю це спеціально, бо пост не про це. Хто захоче, знайде реквізити по тегу #справа_громадян. Я от про що.
Фонд Петра Порошенка і "Справа громад" передали у війська три комплекси БПЛА "Посейдон". І не просто. Тепер крім власне БПАК (три літаки і наземна станція) до кожного комлексу додали повнопривідну вантажівку "DAF Leyland" з теплим кунгом, де обладнані робочі місця операторів, генератори та зарядні станції і старлінк. Такі самі машини отримають тепер всі екіпажі всіх "Посейдонів" що були передані у війська раніше.
Але я навіть і не про це.
Гроші на комплекси зібрали Фонд Петра Порошенка (більшу частину), "Справа громад" (тобто ми з вами), ГО "Демократична сокира" і Олександр Вілкул. Так-так той самий.
Я вже багато разів казав. Мені чхати що людина в тих чи інших ситцаціях говорить. Мені НЕ чхати що людина робить. Якщо "Квартал 95" для армії трьох копійок не дає, а Вілкул фінансує закупівлю потужного БПЛА бригадного рівня, я буду казати що Вілкул молодець. А "Квартал 95"...
Окрема тема "ДемСокира". Ви можете ставитися до цієї організації як хочете. Але правда така. В армії я бачу до біса білого їхніх активістів, у Бригаді Чорних запорожців (72-й ОМБР) їх багато. Практично все керівництво організації зараз у ЗСУ. Ті хто з різних причин в армію не пішов, активно волонтерять. Наприклад, практично на моїх очах для знайомих мені авіарозвідників на літак (Валькірію) кошти зібрав Микита Соловйов з "ДемСокири".
Я можу бути з цими людьми незгодним. Ми можемо сперечатися в ставленні до різних політиків. Ми можемо сваритися через оцінки тих чи інших дій. Але в чому я ніколи не сумніватимуся, це в патріотизмі цих людей. Бо я знаю і бачив підтвердження цього патріотизму. Справами.
"Посейдони" будуть літати і забезпечувати інформацією ЗСУ. Аби вони поїхали до війська об'єднали зусилля люди доволі різних переконань. Але ж об'єднали! Змогли!
Хай це буде уроком усім іншим нашим громадянам. І так. Коли ідеться про захист Батьківщини, порохоботи і Петро Порошенко уміють відсувати особисте і концентруватися на спільному.
Ці "Посейдони" - підтвердження.
«Днями я повернувся зі Сходу, з-під Соледара, де спілкувався з воїнами, які довгі місяці давали бій росіянам. Так от, мене важко шокувати і засмутити, але обморожені пальці рук і ніг, екстренні ампутації не через поранення, а через холод змусили здригнутися навіть мене. Сьогодні я тримаю в руках хімічні грілки. Цей вантаж - сто тисяч маленьких пакетиків, а значить сто тисяч врятованих рук і ніг», - зазначає Порошенко.«Вдячний нашим логістам, юристам, які знайшли їх на ринку та уклали контракти, вдячний ROSHEN. І головне - дякую за швидкість, з якою ви це зробили. Бо кожна хвилина на фронті для наших воїнів важлива», - показав п'ятий Президент.«Фонд Порошенка і «Справа громад» завжди займаються дуже амбітними, стратегічними і великими проектами.Це і дрони Poseidon, і бронеавтомобілі Shield, і Spartan, і триста автомобілів DAF. Але не тільки цим. Сьогодні тут знову, як завжди, - скарб, який ми довго чекали. Це - генератори, які прибули з південно-східної Азії. Ці дизель-генератори підуть у війська, що в умовах енергетичної кризи конче потрібно. І додатково забезпечать живлення для Старлінків», - говорить Порошенко.Також для «волонтерських» пікапів та бусів, якими користуються військові, куплені «болотні» шини - вони дозволять автівкам їздити по бездоріжжю. Ця гума дуже затребувана на фронті - кажуть волонтери. «Наші пікапи, наші буси потребують шин. Зараз тут більше 250 шин, які терміново їдуть на фронт», - говорить Порошенко. «Ми маємо помститися за Бучу, за Маріуполь, за Ірпінь, за Тростянець. Помститися за Дніпро. Не забудемо і не пробачимо», - наголошує Порошенко.
Тирса 9-10 ст ложок
Однохлориста мідь - 7-8 гр
Алюмінієва пудра -7-8 гр
Ця суміш засипалася у пакет який потім ретельно заклеювався За необхідності на рибалці кінчик пакета знову розрізався і туди вливали кілька ложок води прямо з лунки Потім пакет струшували І "грілка" починала двать тепло Тирса - не проблема Пакетів з-під різних напоїв (соків наприклад) повно Різать пакети не треба - кришка герметично закручується При бажанні можна знайти алюмінієву пудру чи "на край" - напилять напилком з шматка алюмінію Проблема в однохлористій міді Її звідкись брав наш колега - учитель хімії Але це було більше 30 років тому і він жив у Росії
І ось йде велика війна і Україна кров'ю платить за те щоб приєднатися до демократичного суспільства та відійти назавжди від відсталої кривавої тоталітарної рабсії.