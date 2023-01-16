Словакия передала Украине восьмую гаубицу Zuzana 2. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Вооруженные Силы Украины получили восьмую самоходную гаубицу Zuzana 2 словацкого производства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.
"Это также последняя из восьми самоходных гаубиц Zuzana 2, которые Словакия через государственное акционерное общество "КОНШТРУКТА-Дефенс", принадлежащее Министерству обороны, обязалась поставить в Украину на основании заключенного договора купли-продажи в июне прошлого года", - говорится в сообщении.
Кроме выполнения контракта на поставку 8 единиц самоходных гаубиц Zuzana, "КОНШТРУКТА-Дефенс" изготовит для Украины еще 16 единиц этого типа техники, которые будут совместно финансироваться Данией, Германией и Норвегией.
Топ комментарии
+38 Mlrs Himers
показать весь комментарий16.01.2023 19:14
+27 Randall Flag da70119e
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+13 Senator 0eaca536
показать весь комментарий16.01.2023 19:12
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Пожалуйста, подождите...
Це тобі не німці з їхніми нескінченими "дамо, але не знаємо коли"...
С трёхдневньім юбилеем тебя, кацапський кремлебот!
🤣🤣🤣
От ти пишеш, про те, про що не маєш жодньої уяви. Підніми стрічки Цензора, регулярно публікує настрої населення ФРН. Останнє дослідження - 51 відсоток німців ПРОТИ передачі МАРДЕРІВ і узагалі озброєння Україні. І то що робить уряд Німеччини-це для нього ризики, тому що діє не в руслі громадської думки. Чому? Тому, що у Німеччині існує інформаційна імперія росії і саме вона формує цю думку. І нормальна українська влада, вже давно би закрила дебіломарафон, вигнала кіровоградську свиню і усі кошти спрямувала на формування громадської думки у ФРН про війну в Україні! Звісно простіше тикати у когось пальцем і самому НІЧОГО не робити.
Мало тобі причин? Ще хочеш їм подякувати? Ну давай - падай на коліна, цілуй хм руки і кричи: "Боже, яке щастя, що ви нам це все дали!" Можеш меркель написати і штайнмаєру особисто і подякувати. Адресу знаєш?
Ти інформіцією не володієш-висновки робиш. Україна ще до 5 лютого буде купувати російські нафтопродукти у европейский трейдерів. І це паливо заливають у баки техніки ЗСУ і ти їздиш на цьому бензині. І палиш газ, який частково російський, і по трубопроводі Уренгой-Помари-Ужгород, через територію України росія качає газі розмовляєш із водафона чи київстару, що належать росіянам. Тож спершу ніж закидати комусь- ходи пішкі, вимкни світло, та відключись від з'вязку. Тоді із чистим серцем критикуй.
То може нам за твоєю збоченою логікою ще й кацапам піти вклонитися? За те, що вони такі добрі продають еуропейцям все це, а ми їм забули "спасибі" сказати? І ще раз: де були ці всі еуропейці на початку війни зі своєю ВІЙСЬКОВОЮ допомогою? Чекали, поки нас захоплять, щоб з чистим серцем і далі гешефти робити з кацапами? Мало вони заробили на дешевому кацапському газі, який МИ качали через свою територію? Хто їм забезпечував безперешкодний транзит всі роки до війни? Завдяки кому їхня промисловість працювала?
Рота він мені затуляє... Собі затуляй.
"Today, I can announce the most significant package of combat power to date to accelerate Ukrainian success. This includes a squadron of Challenger 2 tanks with armoured recovery and repair vehicles," Wallace said to parliament.
The package also includes:
- Eight AS90 guns
- Hundreds more armoured and protective vehicles including Bulldog personnel carriers.
- A manoeuvre support package including minefield breaching and bridging capabilities
- Dozens more "uncrewed aerial systems" to support artillery
- Another 100,000 artillery rounds
- Hundreds more sophisticated missiles including Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS), Starstreak air defence, medium range air defence missiles
Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/uk-defence-minister-sets-out-further-military-aid-package-ukraine-2023-01-16/
Як тут переклали незграбно squadron, це ж ціла ескадрилья ))
Молитесь... зелекодломойские...,Чехія зробила теж саме...
І гаубиця, і президент!
Щира подяка друзям.