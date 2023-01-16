Словакия передала Украине восьмую гаубицу Zuzana 2. ФОТО

Вооруженные Силы Украины получили восьмую самоходную гаубицу Zuzana 2 словацкого производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Это также последняя из восьми самоходных гаубиц Zuzana 2, которые Словакия через государственное акционерное общество "КОНШТРУКТА-Дефенс", принадлежащее Министерству обороны, обязалась поставить в Украину на основании заключенного договора купли-продажи в июне прошлого года", - говорится в сообщении.

Кроме выполнения контракта на поставку 8 единиц самоходных гаубиц Zuzana, "КОНШТРУКТА-Дефенс" изготовит для Украины еще 16 единиц этого типа техники, которые будут совместно финансироваться Данией, Германией и Норвегией.

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