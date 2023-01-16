Во время осмотра автомобиля на границе с Венгрией пограничники обнаружили скрывавшегося под одеялом военнообязанного. Видео+ФОТО

На границе с Венгрией пограничники Мукачевского отряда во время досмотра автомобиля обнаружили скрывавшегося под одеялом военнообязанного мужчину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления ГПСУ.

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Правонарушителя обнаружили в пункте пропуска "Лужанка" во время осмотра автомобиля "Фольксваген", которым управляла гражданка Украины. Таким образом, водитель, 2003 года рождения, пыталась вывезти за границу своего 32-летнего знакомого.

Отмечается, что теперь мужчину ждет админответственность за попытку незаконного пересечения границы и последующая встреча с работниками одного из территориальных центров комплектования. Его 19-летней помощнице грозит уголовная ответственность за организацию незаконного перемещения лиц через границу. Ст.332 УК предусматривает ответственность до 5 лет лишения свободы.

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