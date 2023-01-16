РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15463 посетителя онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
18 572 102
война (47275) Госпогранслужба (5428) граница (4761) мобилизация (1666)

Во время осмотра автомобиля на границе с Венгрией пограничники обнаружили скрывавшегося под одеялом военнообязанного. Видео+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

На границе с Венгрией пограничники Мукачевского отряда во время досмотра автомобиля обнаружили скрывавшегося под одеялом военнообязанного мужчину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления ГПСУ.

Во время осмотра автомобиля на границе с Венгрией пограничники обнаружили скрывавшегося под одеялом военнообязанного 01

Правонарушителя обнаружили в пункте пропуска "Лужанка" во время осмотра автомобиля "Фольксваген", которым управляла гражданка Украины. Таким образом, водитель, 2003 года рождения, пыталась вывезти за границу своего 32-летнего знакомого.

Во время осмотра автомобиля на границе с Венгрией пограничники обнаружили скрывавшегося под одеялом военнообязанного 02

Отмечается, что теперь мужчину ждет админответственность за попытку незаконного пересечения границы и последующая встреча с работниками одного из территориальных центров комплектования. Его 19-летней помощнице грозит уголовная ответственность за организацию незаконного перемещения лиц через границу. Ст.332 УК предусматривает ответственность до 5 лет лишения свободы.

Смотрите также: Пограничники задержали сторонника "русского мира" и предпринимателя, помогавшего оккупантам. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
В разведку его отправить,как самого незаметного и хитрого.
показать весь комментарий
16.01.2023 20:11
+17
Незатейливое поколение тиктока .... просто прекрылся одеялом в надежде пересечь границу..... ....
показать весь комментарий
16.01.2023 20:14
+12
Присягу не давав, тому і не дизертир. А взагалі такого рідкого дебіла в армію брати не можна бо він сам загине та ще й інших занепастить. Бичок здоровий - відправити його рити окопи до кінця війни. Там мізки ні до чого.
показать весь комментарий
16.01.2023 20:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
так само, як не кожна людина може вивчити мову, стати професором чи вивчити математику, так i не iснуйе прирожденних солдат.

Досить вже брезгувать афганцами - вони будуть краще нiж люди що збiгуть з полю бою, залишать ворогу свого побратима та комплекс Патрiот.

А таких людей на алтернативну службу, або хай платятиь 50% за зарплати.

Кожному свойе - интелектуал допоможе баблом, а солдафон - службою. Якщо полiтики цього не поважають, то скоро краiна рвоне ще гiрше нiж коли на Донбасi захватили СБУ та полицию за язык.
показать весь комментарий
18.01.2023 07:24 Ответить
ПРАВОпорушник? А яке ПРАВО він порушив?
Ст 33 Конституції гарантує право вільного пересування країною та перетин кордону.
Так ХТО тут право порушив ???
показать весь комментарий
18.01.2023 15:26 Ответить
Страница 2 из 2
 
 