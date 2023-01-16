Во время осмотра автомобиля на границе с Венгрией пограничники обнаружили скрывавшегося под одеялом военнообязанного. Видео+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
На границе с Венгрией пограничники Мукачевского отряда во время досмотра автомобиля обнаружили скрывавшегося под одеялом военнообязанного мужчину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления ГПСУ.
Правонарушителя обнаружили в пункте пропуска "Лужанка" во время осмотра автомобиля "Фольксваген", которым управляла гражданка Украины. Таким образом, водитель, 2003 года рождения, пыталась вывезти за границу своего 32-летнего знакомого.
Отмечается, что теперь мужчину ждет админответственность за попытку незаконного пересечения границы и последующая встреча с работниками одного из территориальных центров комплектования. Его 19-летней помощнице грозит уголовная ответственность за организацию незаконного перемещения лиц через границу. Ст.332 УК предусматривает ответственность до 5 лет лишения свободы.
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Досить вже брезгувать афганцами - вони будуть краще нiж люди що збiгуть з полю бою, залишать ворогу свого побратима та комплекс Патрiот.
А таких людей на алтернативну службу, або хай платятиь 50% за зарплати.
Кожному свойе - интелектуал допоможе баблом, а солдафон - службою. Якщо полiтики цього не поважають, то скоро краiна рвоне ще гiрше нiж коли на Донбасi захватили СБУ та полицию за язык.
Ст 33 Конституції гарантує право вільного пересування країною та перетин кордону.
Так ХТО тут право порушив ???