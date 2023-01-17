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Спасательная операция в Днепре не закончится, пока не найдут тела всех погибших, - ОП. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

По поручению президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса Главы государства Андрея Ермака заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко совершил рабочую поездку на Днепропетровщину и осмотрел разрушенный многоэтажный дом в Днепре, в который в субботу, 14 января, попала российская ракета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса президента.

Как отмечается, вместе с Тимошенко на месте трагедии побывал генеральный прокурор Андрей Костин.

Заместитель руководителя Офиса президента поблагодарил работников ГСЧС, полиции и Нацгвардии, которые уже в первые минуты после трагедии начали действовать, спасая людей из-под завалов.

"Спасательная операция, разбор завалов не закончится, пока не будут найдены тела всех погибших. На данный момент погибших 40 человек. Что касается травмированных, то есть несколько тех, кто действительно в тяжелом состоянии, среди них один ребенок", - сообщил Тимошенко.

По словам заместителя руководителя Офиса Главы государства, сейчас главная задача – это помощь всем, кто пострадал в результате этой катастрофы.

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"Отселен практически весь дом. Сейчас и город, и область подготовили много мест для временного расположения всех семей. Будет решение городских и областных властей относительно материальной помощи всем семьям погибших, и всем, кто потерял свое жилье, и тем, чье жилье пострадало. Мы понимаем, что более 200 квартир фактически разрушены, и наша самая главная задача - расселить всех людей и помочь в восстановлении этого дома", - отметил он.

Спасательная операция в Днепре не закончится, пока не найдут тела всех погибших, - ОП 01

Как отметил Кирилл Тимошенко, в Днепре на базе администрации Соборного района Днепровского городского совета работает центр в формате "единого окна". Жители пострадавшего дома могут в одном месте оформить все документы и получить помощь.

"Спасатели продолжают разбирать завалы. Далее будут работать эксперты и сделают оценку по возможности восстановления дома. Уже сегодня в уцелевших подъездах было восстановлено электроснабжение. Спасибо всем спасателям, волонтерам и горожанам", - сказал заместитель руководителя Офиса президента.
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Топ комментарии
+14
За дорученням президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко здійснив робочу поїздку на Дніпропетровщину й оглянув зруйнований багатоповерховий будинок. ТРЕШ. Я так розумію, що тимошенку доручення Зеленського недостатньо напевно, тому треба ще доручення від секретарки єрмака. І взагалі, а нахіба туди відправляти тимошенко? Він там чимось допоможе, чи просто треба Порше вигуляти?
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17.01.2023 06:38
+10
люську обдристовича чому туди не послали ???
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17.01.2023 06:22
+7
Піар на крові. Ці віслюки досі не зрозуміли, що накоїли їх дії і бездіяльність. І засилля агентури русні в ОП. Та скрізь.
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17.01.2023 06:39
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люську обдристовича чому туди не послали ???
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17.01.2023 06:22 Ответить
Інформагенція "Віслюк і Люся".
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17.01.2023 06:33 Ответить
Піар на крові. Ці віслюки досі не зрозуміли, що накоїли їх дії і бездіяльність. І засилля агентури русні в ОП. Та скрізь.
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17.01.2023 06:39 Ответить
За дорученням президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко здійснив робочу поїздку на Дніпропетровщину й оглянув зруйнований багатоповерховий будинок. ТРЕШ. Я так розумію, що тимошенку доручення Зеленського недостатньо напевно, тому треба ще доручення від секретарки єрмака. І взагалі, а нахіба туди відправляти тимошенко? Він там чимось допоможе, чи просто треба Порше вигуляти?
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17.01.2023 06:38 Ответить
100%...
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17.01.2023 08:16 Ответить
допомогти у відновленні цього будинку", - зазначив він. Джерело: https://censor.net/ua/p3393777

як це відновити - порушени несучі конструкції. ?
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17.01.2023 07:12 Ответить
Розберуть по парі під'їздів справа та зліва-і буде 2 будинки замість 1 го на 17 під'їздів.Тим більше,що будувались вони секціями на 4 під'їзди(майже окремі будинки)
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17.01.2023 09:16 Ответить
Панельний дім ,щоб ви знали є самонесучим-внутрішній каркас є несучим,зовнішні стіни взагалі не несучі і ні на що не впливають
Ото вони і розсипаються і складаються як карткові домики
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17.01.2023 09:20 Ответить
Нахіба цей зелений пафос в першому реченні статті? Навіть не хочеться читати новину повністю.
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17.01.2023 07:32 Ответить
Ще грошей на дороги?
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17.01.2023 08:26 Ответить
 
 