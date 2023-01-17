Спасательная операция в Днепре не закончится, пока не найдут тела всех погибших, - ОП. ФОТО

По поручению президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса Главы государства Андрея Ермака заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко совершил рабочую поездку на Днепропетровщину и осмотрел разрушенный многоэтажный дом в Днепре, в который в субботу, 14 января, попала российская ракета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса президента.

Как отмечается, вместе с Тимошенко на месте трагедии побывал генеральный прокурор Андрей Костин.

Заместитель руководителя Офиса президента поблагодарил работников ГСЧС, полиции и Нацгвардии, которые уже в первые минуты после трагедии начали действовать, спасая людей из-под завалов.

"Спасательная операция, разбор завалов не закончится, пока не будут найдены тела всех погибших. На данный момент погибших 40 человек. Что касается травмированных, то есть несколько тех, кто действительно в тяжелом состоянии, среди них один ребенок", - сообщил Тимошенко.

По словам заместителя руководителя Офиса Главы государства, сейчас главная задача – это помощь всем, кто пострадал в результате этой катастрофы.

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"Отселен практически весь дом. Сейчас и город, и область подготовили много мест для временного расположения всех семей. Будет решение городских и областных властей относительно материальной помощи всем семьям погибших, и всем, кто потерял свое жилье, и тем, чье жилье пострадало. Мы понимаем, что более 200 квартир фактически разрушены, и наша самая главная задача - расселить всех людей и помочь в восстановлении этого дома", - отметил он.

Как отметил Кирилл Тимошенко, в Днепре на базе администрации Соборного района Днепровского городского совета работает центр в формате "единого окна". Жители пострадавшего дома могут в одном месте оформить все документы и получить помощь.

"Спасатели продолжают разбирать завалы. Далее будут работать эксперты и сделают оценку по возможности восстановления дома. Уже сегодня в уцелевших подъездах было восстановлено электроснабжение. Спасибо всем спасателям, волонтерам и горожанам", - сказал заместитель руководителя Офиса президента.