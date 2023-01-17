1 932 0
Враг бил из артиллерии по Беленьковской громаде Запорожской области. Снаряды попали в частную застройку, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты активизировали действия, направленные на террор мирных граждан в Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, за прошедшие сутки количество обстрелов наших свободных земель возросло до 130. Поступило сообщение о разрушении 64 жилых зданий и объектов гражданской инфраструктуры.
"В частности, этой ночью враг осуществил артиллерийский обстрел Беленьковской громады. В результате попадания снарядов 120 мм в сектор частной жилой застройки, повреждены три дома, дворовые сооружения и автомобили. К счастью, все люди остались цели", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...