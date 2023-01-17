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Враг бил из артиллерии по Беленьковской громаде Запорожской области. Снаряды попали в частную застройку, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты активизировали действия, направленные на террор мирных граждан в Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за прошедшие сутки количество обстрелов наших свободных земель возросло до 130. Поступило сообщение о разрушении 64 жилых зданий и объектов гражданской инфраструктуры.

"В частности, этой ночью враг осуществил артиллерийский обстрел Беленьковской громады. В результате попадания снарядов 120 мм в сектор частной жилой застройки, повреждены три дома, дворовые сооружения и автомобили. К счастью, все люди остались цели", - говорится в сообщении.

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Враг бил из артиллерии по Беленьковской громаде Запорожской области. Снаряды попали в частную застройку, - ОВА 01
Враг бил из артиллерии по Беленьковской громаде Запорожской области. Снаряды попали в частную застройку, - ОВА 02
Враг бил из артиллерии по Беленьковской громаде Запорожской области. Снаряды попали в частную застройку, - ОВА 03
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