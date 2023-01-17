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За прошедшие сутки россияне убили двух гражданских в Донецкой области, один человек ранен, - ОВА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За 16 января россияне убили 2 мирных жителей Донбасса - в Бахмуте и Северном.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, еще 1 человек в области получил ранения.

Кириленко также напоминает, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – резюмирует глава региона.

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За прошедшие сутки россияне убили двух гражданских в Донецкой области, один человек ранен, - ОВА 01
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*йло поставило себе за цель изничтожить полнаселения россии прямым убийством об Украину, а другая половина дибилов этому радуется) зато у них будут лады) иначе от уничтоженных упырей в обычной жизни все равно не было никакого толку) Стройте уже от утырков стену повыше и выганяте из всех цивилизованных обществ ее гнилых членов.
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17.01.2023 08:21 Ответить
 
 