За прошедшие сутки россияне убили двух гражданских в Донецкой области, один человек ранен, - ОВА

За 16 января россияне убили 2 мирных жителей Донбасса - в Бахмуте и Северном.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, еще 1 человек в области получил ранения.

Кириленко также напоминает, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – резюмирует глава региона.

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