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За прошедшие сутки россияне убили двух гражданских в Донецкой области, один человек ранен, - ОВА
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
За 16 января россияне убили 2 мирных жителей Донбасса - в Бахмуте и Северном.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, еще 1 человек в области получил ранения.
Кириленко также напоминает, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"Каждый военный преступник будет наказан!" – резюмирует глава региона.
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Nov
показать весь комментарий17.01.2023 08:21 Ответить Мне нравится 0
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