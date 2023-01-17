Враг бьет по Харьковщине. В Купянске двое раненых, повреждены дома, - ОВА. ФОТО

За прошедшие сутки враг продолжал террор мирного населения прифронтовых населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Купянске обстрелами повреждены 2 пятиэтажных многоквартирных дома, 7 частных домовладений. Ранения получили 41-летний мужчина и женщина 65 лет.

В Волчанске Чугуевского района от обстрелов пострадало здание Центральной районной больницы, повреждены 7 частных домов.

В пгт Белый Колодезь Волчанской громады повреждены 3 частных дома и объект гражданской промышленности.

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"Наши защитники на линии столкновения надежно удерживают позиции и дают решительный отпор оккупантам", - резюмирует Синегубов.