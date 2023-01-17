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К памятнику Леси Украинки в Москве принесли фото разрушенного дома в Днепре. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Неизвестные принесли к памятнику Леси Украинки в Москве цветы, игрушку и фото разрушенного в результате обстрела оккупантами дома в Днепре.

Фотографию обнародовал журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Москве к памятнику Леси Украинки принесли фото разрушенного дома в Днепре, цветы и игрушку", - говорится в сообщении.

В результате удара российских оккупантов по дому в Днепре погибли по меньшей мере 40 человек, в том числе дети.

Также смотрите: Шойгу проинспектировал оккупантов в Украине, - минобороны РФ. ВИДЕО

К памятнику Леси Украинки в Москве принесли фото разрушенного дома в Днепре 01
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Топ комментарии
+27
Тільки треба додати,що після того як аРЕСТОВИЧ ******** ПРО НАШУ РАКЕТУ пво , ВОНИ ВВАЖАЮТЬ ,ЩО ЦЕ ЖЕРТВИ УКРАЇНСЬКОЇ АРГЕСІЇ ПРОТИ СВОГО НАРОДУ.
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17.01.2023 10:15
+23
Арестович то теж "вони". Якби кацапи захопили Київ в лютому, то сидів би Альоша в тій же студії, разом з Мосійчук, і славив би русскій мір вже відкрито...
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17.01.2023 10:25
+12
Блогер Микола Рушниця вчера нашел видно прямого попадания ракеты в середину дома в Днепре...Обдристович Мудак...
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17.01.2023 10:32
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Тільки треба додати,що після того як аРЕСТОВИЧ ******** ПРО НАШУ РАКЕТУ пво , ВОНИ ВВАЖАЮТЬ ,ЩО ЦЕ ЖЕРТВИ УКРАЇНСЬКОЇ АРГЕСІЇ ПРОТИ СВОГО НАРОДУ.
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17.01.2023 10:15 Ответить
********* так і скаже.
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17.01.2023 10:19 Ответить
Світ вже не реагує на те що вважають брехливі мразотні нелюди Рашисти.
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17.01.2023 10:22 Ответить
Я НЕ ПРО ЦЕ,А ПРО ПРИЧИНУ ЧОМУ ЗА ПОРЄБРІКОМ ЗЇЯВИЛИСЬ КВІТИ
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17.01.2023 10:27 Ответить
Ну не треба ля-ля. На Заході Європи, та й у США, є ті, хто вірять в "не фсьо так адназначьна", "нада вислушать обє старани канфлікта", "каждий імєєт право висказивать сваю вєрсію сабитій", "ми не вмєшиваємся в дєла друґіх стран і нє владєєм всєй палнатой інфармациі"
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17.01.2023 10:31 Ответить
Й хто з офіційних представників з США щось таке каже останні 6 місяців? Хто з ЄС таке казав (крім Орбана, то хвойда)? Не треба ля...ля... рашистогаварящій.
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17.01.2023 13:10 Ответить
Ты русский, поэтому у тебя и логика русская.

Если бы Украина напала на вашу россию, отобрала часть земель, и бомбила бы русские города, то я бы посмотрел бы на то, как долго любые украинские памятники и вообще любое украинские просуществовало бы там.

Вот такие же как ты сейчас приводят и еще подобные примеры - мол, смотрите, я на украинских номерах свободно катаюсь по россии сейчас и мне и слова кривого не сказал. А если бы я заехал на русских номерах в Украину - то мне бы разбили не только стекло и порезали бы шины, а и меня бы зарезали. Эти дикие украинские люди...

Но это как насильник, который изнасиловал женщину, и потом уже благодушно откинулся на диван - смотрите, я спокойный и тихий, ни на кого не бросаюсь. А эта злобная дура что-то мечется по квартире, орет на меня матюками. Злобная орчиха какая-то.
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17.01.2023 12:24 Ответить
Арестович то теж "вони". Якби кацапи захопили Київ в лютому, то сидів би Альоша в тій же студії, разом з Мосійчук, і славив би русскій мір вже відкрито...
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17.01.2023 10:25 Ответить
так він і зараз співає...
УКРАИНСКАЯ КУЛЬТУРА СЛИШКОМ "МАЛА", ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ РФ, НАДО ПРИЮТИТЬ ВСЕХ "ХОРОШИХ РУССКИХ" - АРЕСТОВИЧ
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17.01.2023 11:13 Ответить
никто не знает, что думали те кто принес цветы.
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17.01.2023 12:49 Ответить
Зараз прибіжить батальйон омона, очеплять периметр. Усіх, хто захоче сфотографувати пам'ятник, одразу ж запакують в автозаки. по записах відеокамер вичислять, хто поклав фото під пам'ятник. Фисиби відкриє кримінальну справу по статті "екстремізм", а, оскільки на звороті фото знайдуть прикріплену візитку Степана Бандери, "винного" прсадять на довічне
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17.01.2023 10:26 Ответить
Як для 14-млн міста то є знущання. Така трагедія, а квіти принесли 5-7
людей.
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17.01.2023 10:29 Ответить
Так "хахли ж самі вінавати. Іба нє нада сбівать високаточьниє ракєти ВКС расіїї, лєтящіє к сваім целям в рамках спіцапірациі". Тим, більше, "8 лєт данбілі бамбас". За що жаліти?
Дурні довбешки рядових орків обивателів наскрізь просотані рашен-пропаганден. Тим більше, ця пропаганда впала на сприятливий ґрунт імперського шовінізму і вєлічія, вродженої монголо-кацапської кровожерливості і бажання нищити тих, хто не поділяє їх шизофренії.
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17.01.2023 10:40 Ответить
Блогер Микола Рушниця вчера нашел видно прямого попадания ракеты в середину дома в Днепре...Обдристович Мудак...
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17.01.2023 10:32 Ответить
Абдристович - це голос Президента. До речі Президент мовчить і не звільнив абдристовича! А те, що в москві несуть квіти, т о вони вважають винною нашу владу і у них дві версії, перша про яку звіздануло абдриситоване, що збивали нашою ракетою "мирно" пролітаючу, мабуть з цукерками для дітей ракету кацапів і та впала на будинок, і друга - що зірвався в будинку газ.
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17.01.2023 10:39 Ответить
влучання однозначно було. І відбулось воно у нижні поверхи будинку. Вибухова хвиля пройшла майже понад землею, в будинку напроти підірваного дому, який вікнами дивиться прямо на підірваний дім, повибивало вікна та шипки тільки на нижніх 3-х поверхах, всі інші вікна на всіх поверхах 12-ти етажки цілі.
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17.01.2023 10:58 Ответить
Ракета ж протикорабельна. Допотопна радянська радіолокаційна головка самонаведення скерувала Х22 на те місце будинку, де в авіаносця має бути ватерлінія, щоб нанести максимальну шкоду
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17.01.2023 12:05 Ответить
наймовірніше саме так.
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17.01.2023 12:10 Ответить
але, достаменно не відомо куди цілили. Чи в ТЕС чи реально в житловий сектор. Супротивник в нас без честі і без совісті, тож і кінцева мета його не відома.
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17.01.2023 12:13 Ответить
Так, для кровожерливих шизоїдів-рашистів немає поняття про правила і звичаї ведення війни. Тим більш, це вони почали загарбницьку війну проти нас. Українці не знищили жодної цивільної багатоповерхівки в глибині теритоії лаптєрейха. Схоже, що даремно цього не робили.
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17.01.2023 14:53 Ответить
Теперь памятник снесут.
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17.01.2023 10:42 Ответить
Безмежно обманювати народ неможливо. Зомбування помалу проходить.
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17.01.2023 11:34 Ответить
Не густо принесли...
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17.01.2023 11:37 Ответить
Оце дивина - в мацквє ще досі стоїть пам'ятник Лесі Українці? А що там за чорне п'ятно зліва? Вже щось було звандалено? От чесно, по#уй, що там на мацковії коїться
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17.01.2023 11:42 Ответить
 
 