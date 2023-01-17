К памятнику Леси Украинки в Москве принесли фото разрушенного дома в Днепре. ФОТО

Неизвестные принесли к памятнику Леси Украинки в Москве цветы, игрушку и фото разрушенного в результате обстрела оккупантами дома в Днепре.

Фотографию обнародовал журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Москве к памятнику Леси Украинки принесли фото разрушенного дома в Днепре, цветы и игрушку", - говорится в сообщении.

В результате удара российских оккупантов по дому в Днепре погибли по меньшей мере 40 человек, в том числе дети.

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