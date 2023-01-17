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К памятнику Леси Украинки в Москве принесли фото разрушенного дома в Днепре. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Неизвестные принесли к памятнику Леси Украинки в Москве цветы, игрушку и фото разрушенного в результате обстрела оккупантами дома в Днепре.
Фотографию обнародовал журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.
"В Москве к памятнику Леси Украинки принесли фото разрушенного дома в Днепре, цветы и игрушку", - говорится в сообщении.
В результате удара российских оккупантов по дому в Днепре погибли по меньшей мере 40 человек, в том числе дети.
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+27 A San
показать весь комментарий17.01.2023 10:15
+23 Andry Moon
показать весь комментарий17.01.2023 10:25
+12 Senator 0eaca536
показать весь комментарий17.01.2023 10:32
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Если бы Украина напала на вашу россию, отобрала часть земель, и бомбила бы русские города, то я бы посмотрел бы на то, как долго любые украинские памятники и вообще любое украинские просуществовало бы там.
Вот такие же как ты сейчас приводят и еще подобные примеры - мол, смотрите, я на украинских номерах свободно катаюсь по россии сейчас и мне и слова кривого не сказал. А если бы я заехал на русских номерах в Украину - то мне бы разбили не только стекло и порезали бы шины, а и меня бы зарезали. Эти дикие украинские люди...
Но это как насильник, который изнасиловал женщину, и потом уже благодушно откинулся на диван - смотрите, я спокойный и тихий, ни на кого не бросаюсь. А эта злобная дура что-то мечется по квартире, орет на меня матюками. Злобная орчиха какая-то.
УКРАИНСКАЯ КУЛЬТУРА СЛИШКОМ "МАЛА", ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ РФ, НАДО ПРИЮТИТЬ ВСЕХ "ХОРОШИХ РУССКИХ" - АРЕСТОВИЧ
людей.
Дурні довбешки рядових орків обивателів наскрізь просотані рашен-пропаганден. Тим більше, ця пропаганда впала на сприятливий ґрунт імперського шовінізму і вєлічія, вродженої монголо-кацапської кровожерливості і бажання нищити тих, хто не поділяє їх шизофренії.