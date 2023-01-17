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Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские захватчики вечером 16 января нанесли удар по жилым кварталам Очакова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"16 января 2023 года около 22.45 войска государства-агрессора в очередной раз из реактивной системы залпового огня "Град" обстреляли жилые кварталы города Очакова.

В результате атаки оккупантов погиб местный житель. Также разрушениям подверглись жилые дома и объект социальной инфраструктуры.

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Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами 01
Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами 02
Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами 03
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Kacapyi ne spodivaytes', vse povernet'sya do vas v troynomu rozmiri!!!
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17.01.2023 10:43 Ответить
 
 