Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами. ФОТОрепортаж

Российские захватчики вечером 16 января нанесли удар по жилым кварталам Очакова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"16 января 2023 года около 22.45 войска государства-агрессора в очередной раз из реактивной системы залпового огня "Град" обстреляли жилые кварталы города Очакова.

В результате атаки оккупантов погиб местный житель. Также разрушениям подверглись жилые дома и объект социальной инфраструктуры.

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