За минувшие сутки россияне убили 9 гражданских, 10 человек получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА

Российские военные за прошедшие сутки убили в Украине 9 гражданских, еще 10 человек ранены.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

По данным военных областных администраций в Днепропетровской области - 5 погибших, 4 раненых (обнаружено после ракетного удара по г. Днепр 14.01.2023), в Донецкой области - 2 погибших, 1 раненный,в Николаевской области - 1 погибший, в Харьковской области - 2 раненых, в Херсонской области - 1 погибший, 3 раненых

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