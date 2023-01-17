Арестович увольняется с должности внештатного советника Офиса Президента, - заявление. ДОКУМЕНТ

После скандала вокруг опрометчивых слов Алексея Арестовича по поводу попадания в многоэтажку в Днепре якобы ракеты после ее сбивания средствами украинской ПВО он написал заявление на увольнение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Арестовича.

"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: - принципиальная ошибка, значит, в отставку.", - отметил Арестович и опубликовал соответствующее заявление.

Также читайте: Песков заявил, что Россия не причастна к ракетному удару в Днепре и вспомнил об Арестовиче

Напомним, вечером 14 января Арестович заявил о российской ракете, попавшей в многоэтажку в Днепре, следующее: "Ее сбили, она (ракета. - Ред.) упала на подъезд." Она взорвалась, когда упала".

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук обнародовал заявление о том, что Воздушные силы сейчас не могут сбивать ракеты Х-22. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что если сообщения о сбитии силами украинской ПВО таких ракет появлялись раньше, то они были ошибочными.

После этого Арестович отказался от своих слов.