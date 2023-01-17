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Арестович увольняется с должности внештатного советника Офиса Президента, - заявление. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

После скандала вокруг опрометчивых слов Алексея Арестовича по поводу попадания в многоэтажку в Днепре якобы ракеты после ее сбивания средствами украинской ПВО он написал заявление на увольнение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Арестовича.

"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: - принципиальная ошибка, значит, в отставку.", - отметил Арестович и опубликовал соответствующее заявление.

Арестович увольняется с должности внештатного советника Офиса Президента, - заявление 01

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Напомним, вечером 14 января Арестович заявил о российской ракете, попавшей в многоэтажку в Днепре, следующее: "Ее сбили, она (ракета. - Ред.) упала на подъезд." Она взорвалась, когда упала".

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук обнародовал заявление о том, что Воздушные силы сейчас не могут сбивать ракеты Х-22. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что если сообщения о сбитии силами украинской ПВО таких ракет появлялись раньше, то они были ошибочными.

После этого Арестович отказался от своих слов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+80
Увольнения мало, должен понести ответственность за сознательную дезинформацию и работу на врага.
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17.01.2023 11:12
+58
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17.01.2023 11:11
+52
Муля Слобожанска

@MullyaMia

·

8 ч

Сербська газета: "Українці вбили 28 своїх цивільних, ппо збило ракету і вона впала на будинок, визнав Арестович, радник Зеленського"
I до чого тут Люся, це ж Порошенко тягнув його за язика i двигав щелепи

Божеякекончене

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17.01.2023 11:12
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Страница 4 из 4
Лучше уйти по собственному, пока вас не ушли
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17.01.2023 17:23 Ответить
А позаду Арестович! А позаду Арестович
Несе нам новини Гарні з України,
Наче здобич! Наче здобич!

Москаль некрасівий
(Геть з України!)ремейк української народної пісні "Ой, на горі та й женці жнуть"
Слова: Jerry HeilМузика: народнаВиконує: Jerry Heil
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17.01.2023 17:27 Ответить
Нехай звільняється для України буде добре
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17.01.2023 17:55 Ответить
Люся Аферистович зробила перший в своєму житті Чоловічий вчинок
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17.01.2023 20:35 Ответить
ЗАСТРЕЛИВСЯ?
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17.01.2023 20:48 Ответить
ПОДИВІТЬСЯ, як офіс РЕЗИДЕНТА, з великою турботою про своїх НЕ КИДАЄМО! Усі тільки звільняються, а хоч одного за яйця, та на нари? НІ! Отже, лайно обов'язково спливе у іншому місці. ЧЕКАЄМО НА ЗУСТРІЧ!
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17.01.2023 20:46 Ответить
ГОЛОВНОМУ ГІВНЮКУ, офісу резидента ЧАС ОТРИМАТИ, ЩО НАЛЕЖИТЬ КАТЮЗІ ПО ЗАСЛУЗІ!
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17.01.2023 20:49 Ответить
Розбійник який плохо чує
@KVQuarantine
Брат Корч доступно в тік току пояснив хто такий по життю Арєстовічь.Це така животіна,яка працює на перемогу українців,але ненавидить українців і все українське.Але він точно наш)
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17.01.2023 22:40 Ответить
тому що він білорус за походженням.
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17.01.2023 23:26 Ответить
А що це за форма написання заяви така? Це не заява, це так - порвать і викинуть.
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18.01.2023 01:27 Ответить
Піда.... рас!
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18.01.2023 08:26 Ответить
Ленинград - Прощай ********.mp3
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18.01.2023 08:47 Ответить
Там дуже багато таких хреностовічей. Ідить УКРАЇНУ Захищати мрази не грийте дупу в кабинетах. А нащот чього Аристовича їдь в сектор сцікун невийськовий .
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18.01.2023 09:36 Ответить
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