Арестович увольняется с должности внештатного советника Офиса Президента, - заявление. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
После скандала вокруг опрометчивых слов Алексея Арестовича по поводу попадания в многоэтажку в Днепре якобы ракеты после ее сбивания средствами украинской ПВО он написал заявление на увольнение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Арестовича.
"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: - принципиальная ошибка, значит, в отставку.", - отметил Арестович и опубликовал соответствующее заявление.
Напомним, вечером 14 января Арестович заявил о российской ракете, попавшей в многоэтажку в Днепре, следующее: "Ее сбили, она (ракета. - Ред.) упала на подъезд." Она взорвалась, когда упала".
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук обнародовал заявление о том, что Воздушные силы сейчас не могут сбивать ракеты Х-22. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что если сообщения о сбитии силами украинской ПВО таких ракет появлялись раньше, то они были ошибочными.
После этого Арестович отказался от своих слов.
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Москаль некрасівий
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Слова: Jerry HeilМузика: народнаВиконує: Jerry Heil
@KVQuarantine
Брат Корч доступно в тік току пояснив хто такий по життю Арєстовічь.Це така животіна,яка працює на перемогу українців,але ненавидить українців і все українське.Але він точно наш)