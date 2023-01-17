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Жителя г. Ривне будут судить за помощь врагу, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В октябре 2022 года контрразведчики СБУ задержали мужчину, который передавал врагу разведданные и наводил российские ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ривненскую ОВА.

"Установлено, что житель Ривне собирал данные о расположении объектов критической инфраструктуры в областном центре и призывал РФ совершить ракетный удар по городу. Ривненчанин также передавал врагу информацию о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона", - говорится в сообщении.

Полученные координаты злоумышленник посылал врагу через собственный тг-канал, где также публиковал сообщения в поддержку рашистских захватчиков и оправдывал их преступления.

Злоумышленник обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины или других вооруженных формирований Украины); ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

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Жителя г. Ривне будут судить за помощь врагу, - ОВА 01
Жителя г. Ривне будут судить за помощь врагу, - ОВА 02
Жителя г. Ривне будут судить за помощь врагу, - ОВА 03
Жителя г. Ривне будут судить за помощь врагу, - ОВА 04
Жителя г. Ривне будут судить за помощь врагу, - ОВА 05
Жителя г. Ривне будут судить за помощь врагу, - ОВА 06
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Топ комментарии
+9
Цю категорію істот треба тільки і виключно по законам воєнного часу. Посилки на міжнародне право, мораторії на смертну кару недоречні так як в період війни існують обмеження демократичних процедур.
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17.01.2023 11:45
+8
Падло
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17.01.2023 11:35
+7
Сокиркою межи очi i справа автоматично закрыта.
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17.01.2023 11:46
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Падло
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17.01.2023 11:35 Ответить
Цю категорію істот треба тільки і виключно по законам воєнного часу. Посилки на міжнародне право, мораторії на смертну кару недоречні так як в період війни існують обмеження демократичних процедур.
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17.01.2023 11:45 Ответить
на гіляку запроданця !!!
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17.01.2023 11:45 Ответить
Сокиркою межи очi i справа автоматично закрыта.
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17.01.2023 11:46 Ответить
Обанута вата

Таких тільки на довічне, або на обмін, хоча, кому він в рашці всрвс..я
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17.01.2023 11:49 Ответить
І після цього він ще живий???? Тому такі запроданці таке витворяють, тому що знають, що нічого їм за зраду не буде!!!!!
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17.01.2023 12:06 Ответить
Кацапське сємя...
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17.01.2023 12:18 Ответить
если проводить исследование на это. то выявиться. что это правда.
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17.01.2023 13:02 Ответить
Вешать таких без суда...
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17.01.2023 12:32 Ответить
такая **** должна сдохнуть
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17.01.2023 12:33 Ответить
Тут вже не скажеш, що бідний і дурний. А просто жадібний покидьок.
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17.01.2023 12:39 Ответить
Під яку заставу його випустять на волю? Ваші припущення.
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17.01.2023 12:54 Ответить
куда уже хуже военное время. должны быть все механизмы по ликвидации таких. а не застави
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17.01.2023 13:04 Ответить
Отаких покидьків проміж нами є багато
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17.01.2023 14:05 Ответить
Ця двонога тварина жрала українське сало і хліб і хотіла «росіяньського міра»,який уже всім остогид то може вже досить панькатися владі та по законам воєнного стану в країні застосувати відповідне покарання, бо щось не чути військову прокуратуру та де вона
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17.01.2023 14:35 Ответить
 
 