Жителя г. Ривне будут судить за помощь врагу, - ОВА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В октябре 2022 года контрразведчики СБУ задержали мужчину, который передавал врагу разведданные и наводил российские ракеты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ривненскую ОВА.
"Установлено, что житель Ривне собирал данные о расположении объектов критической инфраструктуры в областном центре и призывал РФ совершить ракетный удар по городу. Ривненчанин также передавал врагу информацию о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона", - говорится в сообщении.
Полученные координаты злоумышленник посылал врагу через собственный тг-канал, где также публиковал сообщения в поддержку рашистских захватчиков и оправдывал их преступления.
Злоумышленник обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины или других вооруженных формирований Украины); ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.
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Таких тільки на довічне, або на обмін, хоча, кому він в рашці всрвс..я