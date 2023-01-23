Переданные Украине британские минные тральщики "Черкассы" и "Чернигов" впервые вышли в море под сине-желтым флагом. ФОТО

В будущем они усилят военно-морские силы ВСУ

Переданные Британией украинские минные тральщики типа "Sundоwn" "Черкассы" и "Чернигов" впервые были подмечены в море под сине-желтым флагом. Об этом сообщает издание UKDefenceJournal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua .

Известно, что сейчас на судах учатся будущие украинские экипажи. Соглашение о передаче минных тральщиков было подписано в январе 2022 года – до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Основная функция данных судов – поиск и обезвреживание морских мин. По этой причине работа тральщиков будет особенно актуальна после завершения войны.

Технические характеристики:

Водоизмещение: 450 тонн (полное)

Длина: 52,6 метра

Ширина: 10,5 метра

Осадка: 2,4 метра

Скорость: до 13 узлов на дизельной силовой установке

Экипаж: 34 человека

Вооружение: 30-мм боевой модуль и три пулемета калибром 12,7 мм.

Ранее также стало известно, что в Турции спущен на воду будущий украинский корвет "Иван Мазепа".