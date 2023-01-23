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Переданные Украине британские минные тральщики "Черкассы" и "Чернигов" впервые вышли в море под сине-желтым флагом. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом Война в Украине

В будущем они усилят военно-морские силы ВСУ

Переданные Британией украинские минные тральщики типа "Sundоwn" "Черкассы" и "Чернигов" впервые были подмечены в море под сине-желтым флагом. Об этом сообщает издание UKDefenceJournal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua .

Известно, что сейчас на судах учатся будущие украинские экипажи. Соглашение о передаче минных тральщиков было подписано в январе 2022 года – до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Переданные Украине британские минные тральщики Черкассы и Чернигов впервые вышли в море под сине-желтым флагом 01

Основная функция данных судов – поиск и обезвреживание морских мин. По этой причине работа тральщиков будет особенно актуальна после завершения войны.

Технические характеристики:

  • Водоизмещение: 450 тонн (полное)
  • Длина: 52,6 метра
  • Ширина: 10,5 метра
  • Осадка: 2,4 метра
  • Скорость: до 13 узлов на дизельной силовой установке
  • Экипаж: 34 человека
  • Вооружение: 30-мм боевой модуль и три пулемета калибром 12,7 мм.

Ранее также стало известно, что в Турции спущен на воду будущий украинский корвет "Иван Мазепа".
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Топ комментарии
+9
Якщо буде потрібно то підуть і далі. У них запас ходу 3000 миль.
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23.01.2023 00:26
+8
Що дали на тому спасибі. У нас і цього не було.
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23.01.2023 01:03
+2
моряки-ходять... по морю...
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23.01.2023 00:36
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миль на двадцать хоть отошли?
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23.01.2023 00:06 Ответить
Якщо буде потрібно то підуть і далі. У них запас ходу 3000 миль.
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23.01.2023 00:26 Ответить
навстречу кацапским сушкам, что ли?
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23.01.2023 00:52 Ответить
Я про запас ходу. До чого тут сушки?
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23.01.2023 01:00 Ответить
к тому, что тральщики могут работать не дальше двадцати миль от края зоны достижения береговых средств ПВО. И дальше тральщик не пойдет, иначе одна сушка разберет его на стеклопластик за один заход.
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23.01.2023 01:07 Ответить
А он разберёт сушку на дюраль и кишки.
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23.01.2023 08:30 Ответить
чем? одним автоматом 30 мм? не городите *****.
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23.01.2023 11:13 Ответить
чивооой? край зоны достижения береговых ПВО?! 20 миль?!
удачи!
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23.01.2023 14:45 Ответить
20 миль - это что бы успеть "добежать" к акватории порта под "зонтик", пока долетит пара, поднявшиеся с Новофёдоровки.
А удачей не разбрасывайтесь - она иногда дилетантов выручает. Но один раз.
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23.01.2023 18:48 Ответить
Треба з Нептуном на ньому походити..
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23.01.2023 00:10 Ответить
Щоб бурлаки тягнули ржаві касапські тазики по волзі...
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23.01.2023 00:13 Ответить
по два раба і мальчік в трусіках
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23.01.2023 00:33 Ответить
Та треба вже, бо одесити вже забувають, як воно - плавати в морі...
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23.01.2023 00:31 Ответить
моряки-ходять... по морю...
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23.01.2023 00:36 Ответить
В Одесі не тільки моряки живуть.
Та й моряки по морю ходять лише ті, які не повернулись після рейсу в Україну.
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23.01.2023 00:50 Ответить
Озброєння 30-ти міліметровий бойовий модуль та 3 кулемети - тобто озброєння немає .
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23.01.2023 00:33 Ответить
ви занепокоєнні?
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23.01.2023 00:35 Ответить
Чим ?
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23.01.2023 00:36 Ответить
Мінний тральщик не предназначений для ведення бойових дій. Мене дивує інше. У них відсутні трали для тралення. Є лише апарати для дистанційного пошуку мін.
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23.01.2023 00:42 Ответить
Я в курсі , для чого призначений тральщик . Він буде використовуватись після війни і наявне озброєння йому може знадобитись тільки для знешкодження мін . Але це буде не скоро . А зараз потрібні кораблі з ракетами .
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23.01.2023 00:51 Ответить
Що дали на тому спасибі. У нас і цього не було.
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23.01.2023 01:03 Ответить
ніхто нічого не дав це одна з частин контракту,довоєнного, на 2.6 ярда баксів КРЕДИТУ,в нього ще входять 8 ракетних катерів на які "невліз" Нептун,база в Очакові,можлива участь британських компаній у добудові фрегата Володимир Великий і ... криголам, а і це все в кредит
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23.01.2023 03:01 Ответить
пора вже Сагайдачного воскресить
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23.01.2023 00:35 Ответить
Учится никогда не поздно,як казав один приятель из Одессы,практика и освоение логистики ...,первый шаг...,а дальше что HIMARS...пальнул и удрал..типа подлодка КУРСк или крейсер Москва 😛
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23.01.2023 14:00 Ответить
 
 