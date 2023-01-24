РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12589 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Взяточники Война
3 257 12
взятка (5946) война (47211) Львов (4434) Нацполиция (15750) военкомат (445) мобилизация (1658) Офис Генпрокурора (2055)

Разоблачен полицейский, который за $3,5 тыс. взятки предлагал помощь в уклонении от мобилизации, - Офис генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении инспектору Управления патрульной полиции во Львовской области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, правоохранитель требовал от местной жительницы 3,5 тыс. долларов США за решение вопроса относительно мобилизации ее родственника в ВСУ.

"Он уверял, что оказывает влияние на должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки и за денежное вознаграждение может решить вопрос об избежании мобилизации ее братом", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие причастные лица.

Разоблачение преступления проводилось прокурорами совместно со следственным отделом теруправления ДБР во Львове.

Также читайте: В Одессе сотрудники военкомата во время вручения повестки задерживают мужчин и используют машины скорой помощи: назначена служебная проверка. ВИДЕО

Разоблачен полицейский, который за $3,5 тыс. взятки предлагал помощь в уклонении от мобилизации, - Офис генпрокурора 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
Мальків ловимо. А карасі - жирують
показать весь комментарий
23.01.2023 09:37
+4
та інші партії не відстають ... чомусь на цензорі "тактично" оминули новину з якої гудить весь інтернет - один львівський рагуль, начальник поліції, своїй рагулині "подарував" перепустку щоб каталась містом на мерсі де схоче .... а рагулька його є радником депутата ЄС .... цікаво, що вона йому як "хореограф" може порадити, як правильно па робити? ... всі вони зашкварені ці політичні хвойди, хтось більше хтось менше

https://www.unian.ua/society/kerivnika-patrulnoji-policiji-lvivshchini-vidstoronili-za-podarunok-svojiy-divchini-video-novini-lvova-12118650.html
показать весь комментарий
23.01.2023 09:41
+4
Покажіть мені хоть ОДНЕ діло за "ухиляння" на когось з владних та багатих...
В нас Конституція як Робін навпаки: багатим дає, а з бідних здирає...
показать весь комментарий
23.01.2023 10:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
обіцяв одному ухиляння, а ухилився сам сховавшися на зоні
показать весь комментарий
23.01.2023 09:32 Ответить
Служит а защіщаєт...
показать весь комментарий
23.01.2023 09:35 Ответить
Партія "слуг" і керування країною однаєю особою привела знову нас до хабарів, мародерства і "рєшалово" на всіх рівнях.
показать весь комментарий
23.01.2023 09:35 Ответить
та інші партії не відстають ... чомусь на цензорі "тактично" оминули новину з якої гудить весь інтернет - один львівський рагуль, начальник поліції, своїй рагулині "подарував" перепустку щоб каталась містом на мерсі де схоче .... а рагулька його є радником депутата ЄС .... цікаво, що вона йому як "хореограф" може порадити, як правильно па робити? ... всі вони зашкварені ці політичні хвойди, хтось більше хтось менше

https://www.unian.ua/society/kerivnika-patrulnoji-policiji-lvivshchini-vidstoronili-za-podarunok-svojiy-divchini-video-novini-lvova-12118650.html
показать весь комментарий
23.01.2023 09:41 Ответить
А до зеслуг митники та поліціянти не брали хабарів, ага.
показать весь комментарий
23.01.2023 10:14 Ответить
Нє.
Раніше вони були худі, бідні та чесні )))))
показать весь комментарий
23.01.2023 11:18 Ответить
кхм ... в інтернеті навіть реклами вже є повно від "решал" про ухиляння та зйобування з країни
показать весь комментарий
23.01.2023 09:36 Ответить
Мальків ловимо. А карасі - жирують
показать весь комментарий
23.01.2023 09:37 Ответить
Покажіть мені хоть ОДНЕ діло за "ухиляння" на когось з владних та багатих...
В нас Конституція як Робін навпаки: багатим дає, а з бідних здирає...
показать весь комментарий
23.01.2023 10:14 Ответить
Чому в умовах війни немає розстрілів на місці без суду і чому немає штрафбатів для подібних покидьків?А їх чимало...
показать весь комментарий
23.01.2023 10:59 Ответить
Тобто "покидьки" то бідні?
Ти пропонуєш бідних стрілять?
Бо ж на багатих діла не заводять...
показать весь комментарий
23.01.2023 11:17 Ответить
Стріляти тих покидьків які беруть хабарі щоб когось відкосити від призову,хто дає хабарі і тікає за кордон, хто краде і продає гуманітарку,хто торгує наркотою.Таких ПОКИДЬКІВ стріляти,або замінити штрафбатом.Що не зрозуміло?
показать весь комментарий
23.01.2023 12:19 Ответить
 
 