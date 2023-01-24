Разоблачен полицейский, который за $3,5 тыс. взятки предлагал помощь в уклонении от мобилизации, - Офис генпрокурора. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении инспектору Управления патрульной полиции во Львовской области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, правоохранитель требовал от местной жительницы 3,5 тыс. долларов США за решение вопроса относительно мобилизации ее родственника в ВСУ.
"Он уверял, что оказывает влияние на должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки и за денежное вознаграждение может решить вопрос об избежании мобилизации ее братом", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие причастные лица.
Разоблачение преступления проводилось прокурорами совместно со следственным отделом теруправления ДБР во Львове.
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https://www.unian.ua/society/kerivnika-patrulnoji-policiji-lvivshchini-vidstoronili-za-podarunok-svojiy-divchini-video-novini-lvova-12118650.html
Раніше вони були худі, бідні та чесні )))))
В нас Конституція як Робін навпаки: багатим дає, а з бідних здирає...
Ти пропонуєш бідних стрілять?
Бо ж на багатих діла не заводять...