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Продолжается усовершенствование инженерного оборудования рубежей обороны Киева и области, - Павлюк. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Подразделения группировки сил и средств обороны Киева продолжают усовершенствование инженерного оборудования рубежей обороны Киева и Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Как отмечается, идет установка долгосрочных фортификационных сооружений на опорных пунктах подразделений из состава группировки сил и средств обороны Киева. Инженерные работы ведутся во взаимодействии с Киевской областной военной администрацией.

На возможных путях продвижения противника идет установка и обустройство огневых сооружений. Кроме того, продолжается процесс оборудования укрытий для защиты личного состава.

Для этого используются железобетонные сооружения, которые устанавливаются ниже уровня поверхности грунта – с целью максимального сохранения жизни военнослужащих.

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После дальнейшего обустройства сооружения такого типа позволят максимально эффективно и безопасно организовать работу командно-наблюдательных пунктов, а также взводных и ротных опорных пунктов.

Наращиваем рубежи обороны, совершенствуем их оборудование, устраиваем инженерные заграждения. Работа продолжается постоянно, поэтому любые надежды противника – бесполезны", - заметил Павлюк.

Продолжается усовершенствование инженерного оборудования рубежей обороны Киева и области, - Павлюк 01
Продолжается усовершенствование инженерного оборудования рубежей обороны Киева и области, - Павлюк 02
Продолжается усовершенствование инженерного оборудования рубежей обороны Киева и области, - Павлюк 03
Продолжается усовершенствование инженерного оборудования рубежей обороны Киева и области, - Павлюк 04
Продолжается усовершенствование инженерного оборудования рубежей обороны Киева и области, - Павлюк 05
Продолжается усовершенствование инженерного оборудования рубежей обороны Киева и области, - Павлюк 06
Продолжается усовершенствование инженерного оборудования рубежей обороны Киева и области, - Павлюк 07
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Топ комментарии
+11
Це треба було робити з 2014 року. Але Ні Порошенко, ні Зеленський цього не робили.... тому сподіваюсь наступний президент буле СПРАВЖНІЙ ПАТРІОТ України а не виходець з мафіозно-олігархічної структури.
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23.01.2023 11:16
+6
якщо оцінювати ситуацію не "заднім числом", співставляти ситуацію і можливості Держави, то може..МОЖЕ!!! НА півночі на ТОЙ ЧАС ці заходи були б не раціональні, АЛЕ! На півдні з 2014 робилось АЖ НІ ***! Звісно лютневу зраду 2022 не виключаємо, але ніяких фортифікацій на півдні, на кордоні з Кримом не було! Натомість кацапи зі свого боку побудували траншеї і ДОТи....
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23.01.2023 11:22
+5
Генерал Залужний зна що робе...
Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊💪
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23.01.2023 14:05
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Правила форума Совет форумчан
таке саме роблять московити на мелітопольському напрямку
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23.01.2023 11:02 Ответить
На це ми ні як не можемо вплинути, ми тільки можемо вдосконалити те, що можемо контролювати
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23.01.2023 13:37 Ответить
Це треба було робити з 2014 року. Але Ні Порошенко, ні Зеленський цього не робили.... тому сподіваюсь наступний президент буле СПРАВЖНІЙ ПАТРІОТ України а не виходець з мафіозно-олігархічної структури.
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23.01.2023 11:16 Ответить
якщо оцінювати ситуацію не "заднім числом", співставляти ситуацію і можливості Держави, то може..МОЖЕ!!! НА півночі на ТОЙ ЧАС ці заходи були б не раціональні, АЛЕ! На півдні з 2014 робилось АЖ НІ ***! Звісно лютневу зраду 2022 не виключаємо, але ніяких фортифікацій на півдні, на кордоні з Кримом не було! Натомість кацапи зі свого боку побудували траншеї і ДОТи....
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23.01.2023 11:22 Ответить
Кіїв був непогано укріплений насправді. Просто ніхто не чекав, що вони підуть повз Чорнобильскої зони на Гостомель і Бучу-ірпінь. Бо копати окопи в Рудому Лісі, це прикре самогубство.) З інших напрямків рашистам не вдалося підійти до Київа близько, не вдалося взяти Чернигів.. А ось на півдні взагалі нічого не було зроблене.
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23.01.2023 13:40 Ответить
Північ теж небула укріплена. Поцікавтесь за скільки рашисти дійшли до Чернігова.
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23.01.2023 15:47 Ответить
Я про Київ. Нападу зі сторони Білорусі ніхто не чекав. а в Чернигові був полігон Десна, де було дуже багато війська
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23.01.2023 15:49 Ответить
Міноборони підтвердило, що ППО навколо Києва переобладнали за рахунок Рошен

8 травня 2018, 12:47

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/minoboroni-pidtverdilo-shcho-ppo-navkolo-kijeva-pereobladnali-za-rakhunok-roshen-2468575.html
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23.01.2023 19:25 Ответить
лето красное пропела, оглянуться не успела как зима катит в глаза
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23.01.2023 11:19 Ответить
Четыре линии обороны, это круто...дЕрмак паришаить усьо...,зробе п'ять...
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23.01.2023 14:02 Ответить
Генерал Залужний зна що робе...
Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊💪
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23.01.2023 14:05 Ответить
Скажите, а разве не должны двери таких бункеров открываться ВОВНУТРЬ!? Угадайте, почему я так считаю?
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23.01.2023 15:20 Ответить
Коли наблизяться вороги вже аж до дверей,то буде фiолєтово в яку сторону тi дверi вiдчиняються.
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24.01.2023 15:28 Ответить
Если внутрь, то их взрывом можно выбить. Поэтому наружу. Но тогда петли становятся уязвимыми - их можно спилить или тоже взрывом сбить.
Но вообще, выше правильно написали - если дойдут до этой огневой точки, то это уже неважно будет.
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24.01.2023 18:03 Ответить
Где-то читал, что немцы иногда особо не парились - инженерной техникой пулеметные доты прикапывали и дальше шли.
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24.01.2023 18:12 Ответить
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24.01.2023 18:08 Ответить
 
 