Продолжается усовершенствование инженерного оборудования рубежей обороны Киева и области, - Павлюк. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине
Подразделения группировки сил и средств обороны Киева продолжают усовершенствование инженерного оборудования рубежей обороны Киева и Киевской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Как отмечается, идет установка долгосрочных фортификационных сооружений на опорных пунктах подразделений из состава группировки сил и средств обороны Киева. Инженерные работы ведутся во взаимодействии с Киевской областной военной администрацией.
На возможных путях продвижения противника идет установка и обустройство огневых сооружений. Кроме того, продолжается процесс оборудования укрытий для защиты личного состава.
Для этого используются железобетонные сооружения, которые устанавливаются ниже уровня поверхности грунта – с целью максимального сохранения жизни военнослужащих.
После дальнейшего обустройства сооружения такого типа позволят максимально эффективно и безопасно организовать работу командно-наблюдательных пунктов, а также взводных и ротных опорных пунктов.
Наращиваем рубежи обороны, совершенствуем их оборудование, устраиваем инженерные заграждения. Работа продолжается постоянно, поэтому любые надежды противника – бесполезны", - заметил Павлюк.
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8 травня 2018, 12:47
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/minoboroni-pidtverdilo-shcho-ppo-navkolo-kijeva-pereobladnali-za-rakhunok-roshen-2468575.html
Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊💪
Но вообще, выше правильно написали - если дойдут до этой огневой точки, то это уже неважно будет.