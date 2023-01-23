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С погибшим под Бахмутом пограничником Павлом Загнибородой простились в Одессе. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Одессе простились с погибшим под Бахмутом пограничником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, Павел Загниборода с позывным Док был медиком. В боях за Бахмут мужчина проявил незаурядный героизм. "Порция шуток и порция лекарства, - и он быстренько ставил в строй", - вспоминает побратим пограничника.

21 января Док выполнял боевое задание в составе эвакуационной группы. Во время вражеских артиллерийских обстрелов Павел Загниборода получил многочисленные ранения, несовместимые с жизнью.

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Защитнику посмертно присвоено очередное воинское звание "майор".

Прощание с пограничником прошло сегодня в Одессе. У Павла остались сестра, жена и сын, защищающий Родину в составе Вооруженных Сил Украины.

С погибшим под Бахмутом пограничником Павлом Загнибородой простились в Одессе 01
С погибшим под Бахмутом пограничником Павлом Загнибородой простились в Одессе 02
С погибшим под Бахмутом пограничником Павлом Загнибородой простились в Одессе 03
С погибшим под Бахмутом пограничником Павлом Загнибородой простились в Одессе 04
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Пам'ятаймо кожного героя загиблого за волю України...
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23.01.2023 14:17 Ответить
Самые искренние соболезнования семье. Жаль, мы теряем лучших. Кацапы, будьте вы прокляты.
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23.01.2023 14:17 Ответить
что-то не видно на фото пресс-офицерки...
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23.01.2023 14:23 Ответить
...воно "із бізі", падло
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23.01.2023 14:27 Ответить
Ви подивіться на ці світлі обличчя наших воїнів, які гинуть за свободу України і харі вбитих орків, які приперлися на нашу землю... Жалобі немає кінця! Слава Героям і вічна їм пам'ять!
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23.01.2023 14:50 Ответить
Svitla Pam'yat'...🇺🇦
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23.01.2023 15:02 Ответить
Воїн Світла і Добра .....Вічна пам"ять Герою
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23.01.2023 15:05 Ответить
Не можу повірити, Павло, щира і світла Людина. Спочивай з Богом, друже
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23.01.2023 15:33 Ответить
Сьогодні в Глобиному теж ховали героя. Їхав мимо, бачив.
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23.01.2023 15:41 Ответить
Прощай, Паша...
Ты был честным, смелым воином...
Ещё увидимся...
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25.01.2023 21:00 Ответить
Господи прийми душу захисника і усіх хто поліг за други своя, за нас, за Україну! Вічная Слава!
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25.01.2023 23:25 Ответить
 
 