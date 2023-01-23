Руководители СБУ и ГУР Малюк и Буданов обсудили будущие спецоперации: Оккупантов ждут новые сюрпризы. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Руководители СБУ и ГУР МО обсудили будущие спецоперации, которые приблизят победу Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Победа Украины обязательно наступит! Для того чтобы ее ускорить, СБУ и ГУР МО работают в тесном взаимодействии 24/7. Вместе защищаем страну, уничтожаем врага, совместно разрабатываем новые спецоперации и успешно воплощаем их в жизнь", - отметили в СБУ.
Также сообщается, что сегодня глава СБУ Василий Малюк и руководитель ГУР МО Кирилл Буданов провели совместное рабочее совещание. И его последствия будут лучшим свидетельством эффективной и слаженной коммуникации двух ведомств.
"Главное, что у нас есть общее понимание вполне конкретных шагов, приближающих победу Украины. Результаты взаимодействия СБУ и ГУР МО враг очень быстро почувствует на себе - оккупантов ждут новые очередные сюрпризы", - отметил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.
Пожалуйста, подождите...
Адже «справжні розвідники» завжди анонсують свою діяльнісь.
Ну, я розумію, буданов - тріпло, але навіщо до цього підключився Малюк?
Я по прибрати, попрати, попрасувати, приготувати, подати, помити ну і т.д.