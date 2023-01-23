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Руководители СБУ и ГУР Малюк и Буданов обсудили будущие спецоперации: Оккупантов ждут новые сюрпризы. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Руководители СБУ и ГУР МО обсудили будущие спецоперации, которые приблизят победу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Победа Украины обязательно наступит! Для того чтобы ее ускорить, СБУ и ГУР МО работают в тесном взаимодействии 24/7. Вместе защищаем страну, уничтожаем врага, совместно разрабатываем новые спецоперации и успешно воплощаем их в жизнь", - отметили в СБУ.

Также сообщается, что сегодня глава СБУ Василий Малюк и руководитель ГУР МО Кирилл Буданов провели совместное рабочее совещание. И его последствия будут лучшим свидетельством эффективной и слаженной коммуникации двух ведомств.

"Главное, что у нас есть общее понимание вполне конкретных шагов, приближающих победу Украины. Результаты взаимодействия СБУ и ГУР МО враг очень быстро почувствует на себе - оккупантов ждут новые очередные сюрпризы", - отметил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Читайте также: О полном переломе в войне говорить рано, но 2023 год - год нашей победы, - Скибицкий

Руководители СБУ и ГУР Малюк и Буданов обсудили будущие спецоперации: Оккупантов ждут новые сюрпризы 01
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Топ комментарии
+18
Не розвідка і безпека, а ТікТок війська.
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23.01.2023 15:24
+15
Якщо почнуть з затримання та "потрошіння" Баканова то може й повірю...
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23.01.2023 15:15
+13
Хто мочканув співробітника ГУР Кірєєва?
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23.01.2023 15:20
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Якщо почнуть з затримання та "потрошіння" Баканова то може й повірю...
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23.01.2023 15:15 Ответить
Телятко ще в сраці, а вони його вже ділять
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23.01.2023 17:22 Ответить
Плани з сюрпризами в студію!
Адже «справжні розвідники» завжди анонсують свою діяльнісь.
Ну, я розумію, буданов - тріпло, але навіщо до цього підключився Малюк?
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23.01.2023 15:17 Ответить
Якщо Буданов буде стільки балакати, то сюрприза може і не бути.
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23.01.2023 17:16 Ответить
"Ті" події були до його керівництва
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23.01.2023 17:18 Ответить
Бо ще не виріс до українця.
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23.01.2023 17:36 Ответить
Хто мочканув співробітника ГУР Кірєєва?
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23.01.2023 15:20 Ответить
Мабудь розв'язанням цвєї «проблеми» вони і займалися..
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23.01.2023 15:26 Ответить
Спочатку треба було б впевнитись, що Кірєєв таки був співробітником ГУР. Бо підозрюю, що скоро "співробітником ГУР" виявиться і всім відомий співмешканець Буданова Гогілашвілі. Історія з Кірєєвим надто вже мутна і токсична. Підозрюю, що за зеленої влади ми точно правди не дізнаємось.
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23.01.2023 15:32 Ответить
безперечно!
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23.01.2023 15:39 Ответить
Не розвідка і безпека, а ТікТок війська.
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23.01.2023 15:24 Ответить
Ви до яких військ належите? Диванні?
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23.01.2023 15:44 Ответить
До диванних не виходить та й не хочеться.
Я по прибрати, попрати, попрасувати, приготувати, подати, помити ну і т.д.
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23.01.2023 16:31 Ответить
Так нам, диванним, тільки і лишається, що тіктокати, а ім не піаритись і тріпати язиками, а тихо працювати.
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23.01.2023 17:19 Ответить
Трандун-знахідка для ворога!
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23.01.2023 15:32 Ответить
Хоть би не перестрілялм одне одного.
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23.01.2023 15:33 Ответить
очевидно з боку Буданова будуть приймати участь у таких операціях його зорге і штірліци: Червоненко,Гогілашвілі.Шевченко тощо...а чому вони ці 2 ЗЕ-джеймсибонди не прояснили справу Кірєєва???
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23.01.2023 15:37 Ответить
Это они пуйлу докладывают что ли? Ну абсолютно не дело, болтать этим 2-м должностям.
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23.01.2023 15:55 Ответить
Хочеться конкретики-де,коли і які саме сюрпризи чекати? А то єрмак знає,а народ України ні!
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23.01.2023 16:01 Ответить
Розвідники повинні в тишині працювати, а не піаритися. Соромно за нашу розвідку.
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23.01.2023 16:07 Ответить
Интересно кому выгодно разгонять все эти слухи?Зелик против Залужного?ГУР против СБУ?
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23.01.2023 16:07 Ответить
Я за це щоб спецслужби співпрацюювали..
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23.01.2023 16:13 Ответить
Єрмак був присутнім?
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23.01.2023 16:21 Ответить
Бережи нас, Господи, від сюрпризів скоморохів. Віримо в ЗСУ!
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23.01.2023 16:30 Ответить
Такая информация не должна выносится на ружу во время войны. Хотя если у Буданова советник Гогилашвили, тогда нет вопросов.
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23.01.2023 17:12 Ответить
Їх надули, чи що ? Най вибачають ...
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23.01.2023 17:20 Ответить
Який малюк? - такого амбала соромно називати Малюком, навіть якщо він має таке прізвище. А Буданов хоча і не такий амбал, але відчайдуха що треба - он як він завалив рашистського суперспеца Каменєва в Криму.
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23.01.2023 17:45 Ответить
То це щоб ввести ворога в оману 😉
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23.01.2023 17:55 Ответить
кто грохнул Кирєєва?
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23.01.2023 18:00 Ответить
Союз разведки и контрразведки?
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23.01.2023 23:18 Ответить
 
 