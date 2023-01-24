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Оккупанты из РСЗО обстреляли Часов Яр в Донецкой области, один человек погиб, двое ранены, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Вечером 23 января российские оккупанты из РСЗО нанесли удар по жилому кварталу города Часов Яр в Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупанты из РСЗО обстреляли Часов Яр в Донецкой области, один человек погиб, двое ранены, - ОВА 01

"Оккупанты ударили по жилому кварталу из реактивной системы залпового огня, повредили по меньшей мере девять многоэтажек, перебили сети поставок в микрорайон электричества и газа. Фактически весь микрорайон остался без света и тепла", - говорится в сообщении.

Оккупанты из РСЗО обстреляли Часов Яр в Донецкой области, один человек погиб, двое ранены, - ОВА 02
Оккупанты из РСЗО обстреляли Часов Яр в Донецкой области, один человек погиб, двое ранены, - ОВА 03
Оккупанты из РСЗО обстреляли Часов Яр в Донецкой области, один человек погиб, двое ранены, - ОВА 04

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В результате обстрела один человек погиб, двое ранены.

Оккупанты из РСЗО обстреляли Часов Яр в Донецкой области, один человек погиб, двое ранены, - ОВА 05
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"Незважаючи на те, що це горе сталося, я не згодна, коли кажуть, що життя - найбільша цінність. Це не так. Найбільша цінність - це свобода, честь і гідність. І наші чоловіки гинуть саме за це", - вважає Аліна.
https://life.pravda.com.ua/society/2023/01/23/252462/
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24.01.2023 00:52 Ответить
что характерно - ничего не слышно об обстрелах Нью-Йорка. Наерное, Нью-Йорк ссыкотно обстреливать. Боятся эскалации.
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24.01.2023 04:20 Ответить
 
 